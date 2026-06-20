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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقدرات خارقة .. أسوس تطرح حاسوب محمول جديد بالأسواق العالمية

أسوس
أسوس
احمد الشريف

أطلقت شركة أسوس Asus التايوانية رسمياً حاسوبها المحمول الأحدث والأقوى الموجه لجمهور الألعاب والمحترفين حول العالم.

وسلط تقرير تقني استقصائي نشره موقع "Notebookcheck" العالمي الضوء على تفاصيل الطرح الدولي لعام 2026، مؤكداً أن الجهاز الجديد يمثل قفزة هندسية غير مسبوقة بجمعه بين شاشة "Mini-LED" فائقة التطور بسطوع خارق يصل إلى 1,600 شمعة، وبطاقة رسومية متطورة تدعم سحب طاقة هائل يبلغ 175 واط، مما يضعه على رأس قائمة الحواسب المحمولة الأكثر شراسة وقدرة على سحق المهام الرسومية المعقدة.

شاشة "Mini-LED" سينمائية تكسر حواجز الإضاءة والألوان

تستهدف المعمارية البصرية للحاسوب الجديد تقديم تجربة عرض روعة تتفوق على الشاشات التقليدية.

وتمنح لوحة الـ "Mini-LED" المحدثة لعام 2026 المستخدمين ميزة التباين اللانهائي وإبراز تفاصيل اللون الأسود بدقة متناهية، بالتكامل مع معدل السطوع البالغ 1,600 شمعة، وتتولى اللوحة أتمتة ضبط الإضاءة الخلفية صامتاً في أجزاء من الثانية لتوفير صورة سينمائية فائقة النقاء بنسبة كفاءة بصرية بلغت 100%، مما يضمن وضوحاً كاملاً لصناع المحتوى والجيمرز المحترفين في مختلف ظروف الإضاءة الشاقة.

بطاقة رسومية بقوة 175 واط وحزم تبريد تمنع الاختناق الحراري

تمنح أسوس وحشها المحمول قدرة رسومية فائقة تعتمد على ضخ طاقة وجوبية مستدامة لمعالج الرسوميات المدمج.

وحرص مبرمجو وهندسي الشركة على ضبط البيئة الداخلية للهيكل لتتحمل سحب طاقة يبلغ 175 واط لبطاقة الشاشة، بالتوازي مع تطوير منظومة تبريد بروتوكولية تعتمد على مصفوفة من المراوح الذكية والمقاطع النحاسية، والتي تتولى أتمتة سحب وسحق السخونة المفرطة اللحظية، مما يحمي القطع الفنية الداخلية واللوحة الأم من النزيف الحراري ويحافظ كيميائياً وفنياً على استقرار عتاد الجهاز أثناء جلسات اللعب الطويلة.

انفراجة إنتاجية كبرى يترقبها مجتمع المطورين والمستهلك المصري

تفتح المواصفات الخارقة لهذا اللابتوب آفاقاً استهلاكية وتسويقية بالغة الأهمية يتابعها مراجعو الهاردوير ووكلاء التوزيع في مصر لعام 2026.

ويرى خبراء الاتصالات والحوسبة محلياً أن وصول هذا الطراز يمثل حلًا عبقرياً وموفراً للجهد لرواد الأعمال، والمهندسين، والشباب المستقلين بمصر الذين يتطلب نشاطهم تشغيل برامج التصميم ثلاثية الأبعاد المعقدة (3D Render)، مما يمنحهم محطة عمل محمولة فائقة القوة تضمن إتمام مشاريعهم الرقمية وتسييل قنوات العمل الحر بسلاسة وبدون أي تعقيد رسومي.

يبرهن التدشين العالمي لحاسوب أسوس الجديد لعام 2026 على أن حسم الصدارة في قطاع الحواسب المحمولة للألعاب غادر فخخ الترقيات الهيكلية البسيطة ليرتكز في عمق دمج العتاد القوي وتسهيل الوظائف البشرية الشاقة.

ومع بدء انتشار الأجهزة عبر منافذ البيع الرسمية، يستعد فضاء التقنية لمنعطف أدائي مستدام يؤكد أن التوافق المثالي بين الشاشات المتطورة والقدرات الرسومية المستقلة هو خط الدفاع الأول لحصد ولاء المحترفين عالمياً.

أسوس Asus Mini LED شركة أسوس

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