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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

يعمل بالذكاء الاصطناعي.. أسوس تكشف عن كمبيوتر محمول بميزات ثورية

ميزة جهاز Dawn 7S Ryzen Edition
ميزة جهاز Dawn 7S Ryzen Edition
لمياء الياسين

تُعزز أسوس تشكيلتها من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الاقتصادية المخصصة للأعمال والاستخدام اليومي بإصدارها الجديد. 

صُمم جهاز Dawn 7S Ryzen Edition خصيصًا للطلاب والمهنيين وكل من يرغب في أداء جيد وميزات عملية دون دفع سعر باهظ.

يعمل الجهاز بمعالج AMD Ryzen AI 5 330، وهو معالج رباعي النواة/ثماني المسارات بقدرة حرارية تتراوح بين 15 و28 واط. 

 

ميزة جهاز Dawn 7S Ryzen Edition 

يأتي الجهاز بذاكرة وصول عشوائي DDR5 سعة 16 جيجابايت (قابلة للتوسيع)، وقرص تخزين SSD سريع PCIe 4.0 بسعة 1 تيرابايت، ويدعم النظام ذاكرة تصل إلى 96 جيجابايت. 

تعد الشاشة عبارة عن لوحة IPS مضادة للتوهج بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:10 ودقة 2.5K ومعدل تحديث سلس 144 هرتز، ما يجعلها مثالية للإنتاجية والتصفح العادي.

بوزن 1.87 كجم لذا فهو  سهل الحمل، كما أنه مزود بنظام التبريد ExpertCool من أسوس لتحسين الأداء المستدام، وبطارية 70 واط/ساعة مع شحن USB-C PD بقوة 65 واط، ومجموعة كاملة من المنافذ: Thunderbolt، وUSB-C، وHDMI 2.1، ومنافذ USB-A متعددة، ومنفذ إيثرنت (RJ45)، ومقبس سماعة رأس 3.5 ملم.


من بين الميزات للجهاز وجود لوحة مفاتيح مقاومة للانسكاب ذات استجابة جيدة للمفاتيح، وقارئ بصمات الأصابع، وخاصية إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي للمكالمات، وشهادة انخفاض الضوء الأزرق، ومتانة فائقة كما يدعم الجهاز تقنية Wi-Fi 7 الحديثة وتقنية Bluetooth 5.4.

ما يُميّز إصدار Ryzen  هو الجمع بين سعة تخزين كبيرة، وشاشة عالية الدقة ومعدل تحديث عالٍ، واتصال ممتاز فهو خيار عملي للغاية للاستخدام اليومي، سواءً للعمل المختلط أو الدراسة أو الاستخدام العام.

 

الأسعار والتوافر

يبلغ سعر الجهازحاليًا ما يعادل 892 يورو  حوالي٥١٬٢٥٧ جنيها مصريا.

أجهزة الكمبيوتر المحمولة أجهزة الكمبيوتر ذاكرة وصول عشوائي لوحة مفاتيح الذكاء الاصطناعي تقنية Bluetooth 54

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