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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات ثورية ..ريدمي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

ميزات هاتف Redmi K90 Ultra
ميزات هاتف Redmi K90 Ultra
لمياء الياسين


 إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك في التفكير في هاتف Redmi K90 Ultra المزود بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite ونظام تبريد هوائي مدمج. والهدف من ذلك هو تقديم أداء مستدام يُضاهي أداء الهواتف الرائدة المزودة بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس .
إضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن يأتي الجهاز ببطارية ضخمة، يُشاع أن سعتها حوالي 8500 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع السلكي بقدرة 100 واط. وقد تم تأكيد ذلك بالفعل من خلال شهادة 3C.

ميزات هاتف Redmi K90 Ultra

ميزات هاتف Redmi K90 Ultra

على الجانب الاخر  يأتي هاتف Redmi K90 Ultra بمعالج من MediaTek، وهو Dimensity 9500، مع نظام تبريد نشط خاص به، وتقنية تحسين الرسومات بالذكاء الاصطناعي، وبطارية ضخمة مماثلة لتحقيق أداء فائق.

وتشمل المزايا الأخرى المتوقعة ما يلي:

شاشة OLED مسطحة بدقة 1.5K مع معدل تحديث عالٍ (ربما يصل إلى 165 هرتز لتجربة لعب سلسة للغاية)
مكبرات صوت ستيريو مزدوجة
ماسح بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة
مقاومة قوية للماء والغبار بمعيار IP68/IP69

سعر هاتف K90 Ultra 

تشير الشائعات إلى أن سعر هاتف K90 Ultra سيبدأ بسعر أقل، مما يجعله خيارًا مثاليًا للاعبين والمستخدمين المحترفين الذين يرغبون في بطارية تدوم لعدة أيام وأداء مستقر.

يبدو أن شركة ريدمي تسعى جاهدةً لدمج تقنية التبريد النشط، التي كانت حكرًا على هواتف الألعاب، في الأجهزة الأكثر شيوعًا. إذا صحت التسريبات، فقد يكون هاتف K90 Ultra من بين تلك الهواتف التي تُحقق التوازن الأمثل بين الأداء، ودرجة الحرارة، والقيمة.

بطارية ضخمة الشحن السريع الشحن السريع السلكي الذكاء الاصطناعي هواتف الألعاب هاتف K90 Ultra

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