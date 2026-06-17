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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لمستخدمي شاومي وريدمي: تحديث أمان يونيو 2026 يصل رسمياً لأول الهواتف!

هواتف شاومي
هواتف شاومي
لمياء الياسين


بدأت شركة شاومي بطرح تحديث الأمان لشهر يونيو 2026 لنظام أندرويد على أجهزتها. 

ونظرًا لأن عملية الطرح بدأت للتو، فهي تقتصر حاليًا على هواتف شاومي وريدمي المتطورة التي تعمل بنظام HyperOS 3، لكن الشركة لن تتأخر في توسيع نطاق التحديث ليشمل المزيد من المستخدمين في مختلف المناطق.

بحسب موقع XimiTime ، يجري حاليًا إرسال آخر تحديث أمني إلى هواتف Xiaomi 15 Pro وXiaomi 15 Ultra وXiaomi 15T Pro وXiaomi 14T Pro وRedmi K70 Ultra . 

وقد رُصد التحديث في مناطق محددة، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية الأوروبية والصين. 

ومن المتوقع أن يتلقى المستخدمون في مناطق أخرى التحديث خلال الأيام القادمة.

 

هواتف شاومي تحصل على تحديث الأمان

شاومي 15 برو (الصين) — نظام التشغيل 3.0.304.0.WOBCNXM
هاتف شاومي 15 ألترا (الصين) - نظام التشغيل 3.0.306.0.WOACNXM
شاومي 15T برو (المنطقة الاقتصادية الأوروبية) — نظام التشغيل 3.0.304.0.WOSEUXM
شاومي 14T برو (المنطقة الاقتصادية الأوروبية) — نظام التشغيل 3.0.302.0.WNNEUXM
 

هواتف شاومي

إذا كان جهاز Xiaomi الخاص بك مدرجًا في القائمة، فقد يكون التحديث متاحًا للتثبيت. 

انتقل إلى الإعدادات > حول الهاتف، ثم انقر على شعار HyperOS في الأعلى للتحقق من وجود تحديثات.

إذا لم يظهر التحديث، فحاول مرة أخرى بعد بضعة أيام، حيث قد يستغرق وصوله إلى جميع المستخدمين بضعة أيام.

لا تتوقع أكثر من عشرات الإصلاحات لثغرات أمنية وُجدت في الإصدار السابق من البرنامج. لا تتضمن هذه التحديثات ميزات جديدة أو أي تحسينات بصرية ورغم ذلك، فهي ضرورية للغاية لضمان حماية المستخدمين من المشكلات الأمنية المتفاوتة الخطورة. 

وقد بدأ طرح تحديث الأمان لشهر يونيو 2026 مؤخرًا، لذا فإن قائمة الأجهزة التي تتلقى التحديث حاليًا قصيرة. 

ورغم ذلك، ستزداد هذه القائمة مع تلقي المزيد من الأجهزة للتحديث في الأيام والأسابيع القادمة.

شركة شاومي تحديث الأمان نظام أندرويد هواتف شاومي نظام HyperOS 3 هواتف Xiaomi 15 Pro

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