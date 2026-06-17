أخبار التكنولوجيا.. تحديث أندرويد 17 يصل إلى تلك الأجهزة و5 إعدادات في هاتفك الأندرويد تمنحك مزيدًا من الخصوصية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



بميزات ثورية.. تحديث أندرويد 17 يصل إلى تلك الأجهزة

بعد إصدار أربع نسخ تجريبية رئيسية على مدار الأشهر الأربعة الماضية، أطلقت جوجل أخيرًا نظام أندرويد 17 المستقر، الذي بدأ طرحه الآن لأجهزة جوجل بكسل المتوافقة، حيث تتضمن حزمة التحديث أيضًا تحديث ميزات بكسل لشهر يونيو 2026.

5 إعدادات في هاتفك الأندرويد تمنحك مزيدًا من الخصوصية

يمكن لهاتفك الذكي، سواء كنت تفضل نظام أندرويد أو نظام iOS أو نظام تشغيل متخصص للهواتف المحمولة، أن يترك معلومات يمكن لأولئك الذين يعرفون كيفية تتبعها أن يتعقبوها.

فيمكن لخمسة إعدادات في هاتفك الأندرويد أن تمنحك مزيدًا من الخصوصية إذا قمت بضبطها بشكل صحيح

احذر.. هذه الأجهزة قد تتجمد بعد تحديث ويندوز 11 الجديد

أصدرت مايكروسوفت تحديث ويندوز 11 لشهر يونيو 2026 ويَعد هذا التحديث بتجربة استخدام أسرع وأكثر استجابة، ولكنه -في نفس الوقت- فتح بابًا واسعًا للشكاوى بين المستخدمين حول العالم.يقدّم تحديث ويندوز 11 العديد من التحسينات السريعة مع Low Latency Profile وذلك لفتح القوائم أسرع كما يخفض استهلاك الذاكرة في مستكشف الملفات ويقلل في الوقت نفسه من زمن تنفيذ الواجهة ويضيف التحديث مشاركة الكاميرا والصوت وتحسينات كلا من البحث وإدارة المهام

بذاكرة تصل إلى 64 جيجابايت ..مايكروسوفت تطلق جهاز Surface Pro 12 عالميًا



أعلنت مايكروسوفت أخيرًا عن استبدال جهاز Surface Pro 11 الذي يعمل بمعالج Snapdragon X من كوالكوم (بسعر 1199 دولارًا أمريكيًا وكما هو متوقع، يحتفظ جهاز Surface Pro 12، الموجه للمستهلكين، بنفس التصميم العام لسلفه، بما في ذلك شاشته مقاس 13 بوصة بدقة 2880 × 1920 بكسل وكثافة 267 بكسل لكل بوصة ونسبة عرض إلى ارتفاع 3:2.