قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصين تعلن تقديم المزيد من المساعدات لإيران ولبنان
وزير المالية: وثيقة ملكية الدولة الجديدة تضع خريطة واضحة لتمكين القطاع الخاص
رئيس كوريا الجنوبية: اتفقت مع رئيس وزراء الهند على الارتقاء بالعلاقات الثنائية
ضبط 45 ألف حلوى بتاريخ إنتاج مستقبلي بكفر الشيخ
رئيس وزراء الهند: يجب إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حرية الملاحة
5 سنوات مدة القيد.. قانون السجل التجاري يوضح مواعيد التجديد وإجراءات المحو
صلاح عبد الله ينعى محمد مرزبان: ارتحت يا محمد.. ضحكتك في الجنة بإذن الله
هل الاتباع شرط لنيل العلم؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح
سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 6220 جنيها
حملات مكبرة تطيح بآلاف المخالفين وسائقي المخدرات على الدائري
مجلس الوزراء الكويتي يرحب بالتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران
مدبولي: القطاع الخاص يشارك بـ 56.5% من إجمالي الاستثمارات.. ومستمرون في تمكينه لقيادة النمو الاقتصادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. تحديث أندرويد 17 يصل إلى تلك الأجهزة و5 إعدادات في هاتفك الأندرويد تمنحك مزيدًا من الخصوصية

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:


بميزات ثورية.. تحديث أندرويد 17 يصل إلى تلك الأجهزة 

بعد إصدار أربع نسخ تجريبية رئيسية على مدار الأشهر الأربعة الماضية، أطلقت جوجل أخيرًا نظام أندرويد 17 المستقر، الذي بدأ طرحه الآن لأجهزة جوجل بكسل المتوافقة، حيث تتضمن حزمة التحديث أيضًا تحديث ميزات بكسل لشهر يونيو 2026.

5 إعدادات في هاتفك الأندرويد تمنحك مزيدًا من الخصوصية

يمكن لهاتفك الذكي، سواء كنت تفضل نظام أندرويد أو نظام iOS أو نظام تشغيل متخصص للهواتف المحمولة، أن يترك معلومات يمكن لأولئك الذين يعرفون كيفية تتبعها أن يتعقبوها.

فيمكن لخمسة إعدادات في هاتفك الأندرويد أن تمنحك مزيدًا من الخصوصية إذا قمت بضبطها بشكل صحيح

احذر.. هذه الأجهزة قد تتجمد بعد تحديث ويندوز 11 الجديد

أصدرت مايكروسوفت تحديث ويندوز 11 لشهر يونيو 2026 ويَعد هذا التحديث بتجربة استخدام أسرع وأكثر استجابة، ولكنه -في نفس الوقت- فتح بابًا واسعًا للشكاوى بين المستخدمين حول العالم.يقدّم تحديث ويندوز 11 العديد من التحسينات السريعة مع Low Latency Profile وذلك لفتح القوائم أسرع كما يخفض استهلاك الذاكرة في مستكشف الملفات ويقلل في الوقت نفسه من زمن تنفيذ الواجهة ويضيف التحديث مشاركة الكاميرا والصوت وتحسينات كلا من البحث وإدارة  المهام 

بذاكرة تصل إلى 64 جيجابايت ..مايكروسوفت تطلق جهاز Surface Pro 12 عالميًا


أعلنت مايكروسوفت أخيرًا عن استبدال جهاز Surface Pro 11 الذي يعمل بمعالج Snapdragon X من كوالكوم (بسعر 1199 دولارًا أمريكيًا  وكما هو متوقع، يحتفظ جهاز Surface Pro 12، الموجه للمستهلكين، بنفس التصميم العام لسلفه، بما في ذلك شاشته مقاس 13 بوصة بدقة 2880 × 1920 بكسل وكثافة 267 بكسل لكل بوصة ونسبة عرض إلى ارتفاع 3:2.

أخبار التكنولوجيا أحدث أخبار أحدث التقنيات أخبارًا وتقارير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

صورة تعبيرية

بالاسم ورقم الجلوس … نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تحميل أولياء الأمور تكاليف تجهيزات لجان الثانوية العامة؟|توضيح رسمي الآن

حسام حسن

حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب

محافظ الدقهلية

بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل

محمد مرزبان

أسرة محمد مرزبان ترتدي ملابس بيضاء لحظة تشييع الجثمان تنفيذا لوصيته

ترشيحاتنا

تسلا FSD في 2026

حوادث تسلا تثير الشكوك حول سلامة السيارات الآلية

مرسيدس

مرسيدس-AMG تعيد محرك V8 الأسطوري إلى سياراتها الرياضية العملاقة

تحديث Android 17

بميزات ثورية.. تحديث أندرويد 17 يصل إلى تلك الأجهزة

بالصور

حارس المرمى شريف إكرامي يحتفل بعيد زواجه

شريف اكرامي يحتفل بعيد زواجه
شريف اكرامي يحتفل بعيد زواجه
شريف اكرامي يحتفل بعيد زواجه

محافظ الشرقية يناقش موقف ملفات التصالح وتقنين أراضى أملاك الدولة والمتغيرات المكانية|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالأوف شولدر .. كنزى عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

بالاوف شولدر ..كنزى عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة
بالاوف شولدر ..كنزى عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة
بالاوف شولدر ..كنزى عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

بالأبيض.. جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان| شاهد

جنازة محمد مرزبان
جنازة محمد مرزبان
جنازة محمد مرزبان

فيديو

جنازة محمد مرزبان

تشييع جثمان الفنان محمد مرزبان بحضور عائلته وأصدقائه .. فيديو

جنازة محمد مرزبان

بالأبيض.. جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد