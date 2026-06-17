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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

احذر.. هذه الأجهزة قد تتجمد بعد تحديث ويندوز 11 الجديد

تحديث ويندوز 11
تحديث ويندوز 11
لمياء الياسين

أصدرت مايكروسوفت تحديث ويندوز 11 لشهر يونيو 2026 ويَعد هذا التحديث بتجربة استخدام أسرع وأكثر استجابة، ولكنه -في نفس الوقت- فتح بابًا واسعًا للشكاوى بين المستخدمين حول العالم.

يقدّم تحديث ويندوز 11 العديد من التحسينات السريعة مع Low Latency Profile وذلك لفتح القوائم أسرع كما يخفض استهلاك الذاكرة في مستكشف الملفات ويقلل في الوقت نفسه من زمن تنفيذ الواجهة ويضيف التحديث مشاركة الكاميرا والصوت وتحسينات كلا من البحث وإدارة  المهام 

قفزة في الأداء مع تحديث ويندوز 11

تحمل الميزة الأبرز اسم Low Latency Profile وتعمل في الوقت نفسه على رفع تردد المعالج وذلك إلى أقصى سرعته ولمدة ثانية إلى 3 ثوانٍ وذلك عند فتح قائمة Start أو نافذة البحث، فإذا لاحظت أنّ القائمة تفتح الآن بشكل أسرع فيعد هذا هو السبب 

 

على الجانب الآخر قد أظهرت الاختبارات أن التردد يقفز فوق 4 جيجاهرتز وقد يلامس 4.5، بينما تبقى نسبة استخدام المعالج ثابتة بين 10% و30% وذلك دون أي ارتفاع ملحوظ

وتستند التقنية إلى مبدأ "السباق نحو النوم"، أي إنهاء المهمة وذلك بأقصى سرعة والعودة على الفور لوضع توفير الطاقة، فلا حرارة زائدة ولا استنزاف للبطارية.

وعلى الصعيد ذاته، قد خفّضت شركة مايكروسوفت من استهلاك الذاكرة بنسبة 41%، وقلّصت زمن تنفيذ كود الواجهة بنسبة 25%.

مزايا تحديث ويندوز 11 يونيو 2026

في السياق نفسه قد أضاف التحديث للعديد من اللمسات العملية التي قد يلمسها المستخدم من اليوم الأول؛ حيث أصبح بالإمكان لتطبيقين أو أكثر استخدام الكاميرا في الوقت نفسه، فتستقبل مكالمة فيديو بينما يبقى تطبيق آخر مُتصلًا، وبالنسبة للصوت، قد تصل ميزة Shared Audio وذلك لمُشاركة الصوت بين سماعتيّ بلوتوث على جهاز واحد وذلك عبر الإعدادات السريعة باختيار Start Sharing.

مايكروسوفت تحديث ويندوز 11 الذكاء الاصطناعي ميزة Shared Audio مشكلات OneDrive مكالمة فيديو

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