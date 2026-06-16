تترا باك تفوز بجائزة مايكروسوفت للتصنيع الذكي 2026 عن منصة Factory OS™️

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أعلنت شركة تترا باك فوز منصتها المتقدمة للأتمتة والحلول الرقمية Tetra Pak®️ Factory OS™️ بجائزة مايكروسوفت للتصنيع الذكي (MIMA) لعام 2026 في فئة "التوسع (Scale!)"، تقديرًا لدورها في دعم التحول الصناعي الذكي وتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر سلاسل القيمة وعمليات التصنيع.

وتُمنح جائزة "التوسع" للحلول الصناعية الذكية القادرة على إحداث تأثير ملموس وقابل للتوسع في مختلف مراحل العمليات الإنتاجية، من خلال تحسين الأداء، ورفع كفاءة التشغيل، ودعم الشركات في مراحل التحول الرقمي المختلفة.

وفي إطار جهودها المستمرة لتسريع التحول الرقمي بقطاع صناعة الأغذية، نظمت تترا باك مؤخرًا ندوة عالمية بعنوان "إطلاق المصنع المرن والجاهز للذكاء الاصطناعي"، تناولت خلالها أحدث الابتكارات الرقمية من خلال منصة Tetra Pak®️ Factory OS™️، والتي تهدف إلى مساعدة المصنعين على بناء عمليات أكثر مرونة وكفاءة واستعدادًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وشهدت الندوة مشاركة نخبة من الخبراء في مجالات التحول الرقمي والتقنيات الصناعية، حيث ناقشوا أهمية تكامل الأنظمة التشغيلية والبيانات لتحسين سرعة اتخاذ القرار وتعزيز الأداء التصنيعي.

كما استعرضت الجلسة كيفية انتقال المصنعين نحو نموذج "المصنع المتصل" عبر حلول ذكية تتيح التكامل السلس بين مراحل الإنتاج المختلفة، مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية.

وتضمنت الندوة عرضًا مباشرًا لإمكانات منصة Tetra Pak®️ Factory OS™️ في إدارة البيانات الصناعية وتحليلها وتحويلها إلى رؤى قابلة للتنفيذ.