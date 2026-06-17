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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بذاكرة تصل إلى 64 جيجابايت ..مايكروسوفت تطلق جهاز Surface Pro 12 عالميًا

جهاز Surface Pro 11
جهاز Surface Pro 11
لمياء الياسين


أعلنت مايكروسوفت أخيرًا عن استبدال جهاز Surface Pro 11 الذي يعمل بمعالج Snapdragon X من كوالكوم (بسعر 1199 دولارًا أمريكيًا  وكما هو متوقع، يحتفظ جهاز Surface Pro 12، الموجه للمستهلكين، بنفس التصميم العام لسلفه، بما في ذلك شاشته مقاس 13 بوصة بدقة 2880 × 1920 بكسل وكثافة 267 بكسل لكل بوصة ونسبة عرض إلى ارتفاع 3:2.

مواصفات جهاز Surface Pro 11 

جهاز Surface Pro 11

بالإضافة إلى ذلك، تعود خيارات OLED وIPS. كلاهما بشاشات بتردد 120 هرتز توفر سطوعًا يصل إلى 600 شمعة/م² في وضع SDR، ويتفوق خيار OLED من مايكروسوفت على نظيره IPS بسطوع يصل إلى 900 شمعة/م² في وضع HDR. يبلغ حجم جهاز Surface Pro الجديد 287 × 209 × 9.3 ملم، ويزن 895 غرامًا بدون غطاء الكتابة أو لوحة المفاتيح المرنة.


جهاز Surface Pro 12 باللون البلاتيني
جهاز Surface Pro 12 باللون البلاتيني.
جهاز Surface Pro 12 باللون الأسود.
جهاز Surface Pro 12 باللون الأسود.
جهاز Surface Pro 12 بلون الكثبان الرملية
جهاز Surface Pro 12 بلون الكثبان الرملية.

في غضون ذلك، تدّعي مايكروسوفت أن عمر البطارية يصل إلى 11.5 ساعة من الاستخدام النشط للإنترنت، ما يعادل تحسينًا بنسبة 15% مقارنةً بجهاز Surface Pro 11 السابق. ولا تزال الشركة غامضة بشأن نوع المعالجات المستخدمة. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، تشير فقط إلى توفير جهاز Surface Pro 12 بمعالج Snapdragon X2 Plus ذي 10 أنوية، ومعالج Snapdragon X2 Elite ذي 12 نواة. ومع ذلك، يتميز جهاز Surface Pro الجديد بذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5X بسعات 16 أو 24 أو 32 أو 64 جيجابايت، وسعة تخزين M.2 2230 بسعات 256 أو 512 أو 1 تيرابايت.

ميزات جهاز Surface Pro 12

يتوفر جهاز Surface Pro 12 بألوان الأسود، والبيج، والبلاتيني، مع ملحقات لوحة مفاتيح Flex Keyboard متناسقة الألوان. يبدأ سعره من 1499 دولارًا أمريكيًا، ويأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت، وسعة تخزين 256 جيجابايت، بالإضافة إلى معالج Snapdragon X2 Plus وشاشة IPS. بعبارة أخرى، يبدأ سعر Surface Pro 12 من 50% أكثر من سابقه. 

جهاز Surface Pro 12 الجيل الخامس جهاز Surface Pro 11 مايكروسوفت عمر البطارية لوحة مفاتيح معالج Snapdragon X2 Plus ذاكرة وصول عشوائي

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