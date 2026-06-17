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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بطارية 11,000 ميلي أمبير وشاشة عملاقة.. مواصفات هاتف HONOR X80 Pro Max المرتقب

هاتف Honor X80 Pro Max
هاتف Honor X80 Pro Max
لمياء الياسين


أعلنت شركة Honor رسميًا أن هاتفها الجديد Honor X80 Pro Max سيكون أول هاتف ذكي في السوق يتميز بسطوع شاشة يتجاوز 10000 شمعة. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من تأكيد Honor موعد إطلاق الهاتف في 22 يونيو، وكشفها عن بطاريته الضخمة بسعة 11000 مللي أمبير .

أما عن أبرز مواصفات شاشة  هاتف X80 Pro Max سيستخدم شاشة بدقة 1.5K (2788×1280) تعمل بتردد 120 هرتز، مع سطوع أعلى بنسبة 67% من هاتف Honor X70. كما أن الحواف المحيطة بالشاشة رفيعة للغاية، حيث يبلغ سمكها 1.3 ملم فقط.


أكدت شركة Honor أيضاً أن الهاتف سيعمل بنظام التشغيل الجديد Hummingbird Architecture 2.0. ووفقاً للشركة، يمكن لهذا التحديث أن يجعل تشغيل مقاطع الفيديو القصيرة أكثر سلاسة بنسبة تصل إلى 40%، كما أنه يتولى تنظيف الذاكرة في الخلفية للحفاظ على تشغيل الهاتف بسلاسة مع مرور الوقت.

فيما يتعلق بالمتانة، حصل هاتف X80 Pro Max على تصنيف الخمس نجوم الذهبي من SGS لمقاومة السقوط، حيث نجا من السقوط من ارتفاع يصل إلى 3 أمتار. ولتأكيد ذلك، تُطلق Honor خدمة استبدال الشاشة مجانًا في حال تلفها نتيجة السقوط، وهي خدمة تُعدّ الأولى من نوعها في هذا المجال، وفقًا للعلامة التجارية.


هاتف Honor X80 Pro Max


قد يعمل الهاتف بمعالج سنابدراجون 6 من الجيل الخامس الذي أعلنت عنه شركة كوالكوم مؤخرًا. كما سيحتوي الهاتف على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع للتحقق من البيانات البيومترية، بالإضافة إلى تصنيف IP66/IP68/IP69/IP69K لمقاومة الغبار والماء.

وأخيرًا وليس آخرًا، على الرغم من احتوائه على خلية بسعة 11000 مللي أمبير في الساعة، إلا أن الجهاز يقيس سمكه 8.08 ملم فقط ويزن 203 جرام.

شركة Honor هاتف ذكي مقاطع الفيديو معالج سنابدراجون 6 الجيل الخامس ماسح ضوئي بصمات الأصابع

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