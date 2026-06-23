قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هالاند يكشف سر تألقه في كأس العالم ويحذر قبل مواجهة فرنسا: لا نفكر في التتويج
شاهد.. احتفالات الفايكينج لمنتخب النرويج بعد الفوز على السنغال
ترامب منتقدًا ستارمر: "أضر بنفسه" بسياسات الطاقة والهجرة وعلاقاته مع واشنطن
وفاة مراقب إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل لجنة أزهرية بكفر الزيات
تفاصيل الكشف الأثري الجديد في المنيا.. الأهم خلال 10 سنوات
شاومينج يزعم تغيير امتحان فرنساوي الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تنفي
مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية وقوات الاحتلال تداهم نابلس
عميد قصر العيني: المستشفيات الجامعية تخدم 32.5 مليون مريض سنوياً
تفاصيل بحث الحكومة التوسع في إنشاء عدد من محطات الثروة الحيوانية الحديثة
وفاة والد المطربة دينا الوديدي
الخارجية الأمريكية: هدفنا إنهاء دائرة العنف بين لبنان وإسرائيل بصورة نهائية
مع كأس العالم.. روبوت هيونداي البشري يبهر العالم بمهارات كرة قدم احترافية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مع كأس العالم.. روبوت هيونداي البشري يبهر العالم بمهارات كرة قدم احترافية

روبوت هيونداي Boston Dynamics Atlas
روبوت هيونداي Boston Dynamics Atlas
عزة عاطف

في خطوة لوجستية واستثمارية فريدة تمزج بين شغف الرياضة وأحدث تقنيات الهندسة الرقمية، أطلقت شركة "هونداي موتور" حملة تسويقية عالمية كبرى تزامنًا مع رعايتها الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة القدم "FIFA 2026". 

وحملت الحملة التوثيقية عنوان "Next Starts Now" (المستقبل يبدأ الآن)، مسلطة الضوء على روبوت بشري متطور يتعلم مهارات الساحرة المستديرة، ومقدمة رؤية برمجِية واعدة حول الكيفية التي يمكن للآلة من خلالها محاكاة المواهب البشرية على أرض الملعب.

"أطلس" في مواجهة الموهبة: تداخل التكنولوجيا والجيل القومي القادم

شهد الفيلم السينمائي الترويجي الذي يمتد لـ 60 ثانية، والمقرر عرضه في نحو 180 دولة حول العالم، مشاركة الروبوت البشري الشهير "أطلس" (Atlas) المملوك لشركة "بوسطن داينامكس" (Boston Dynamics) التابعة لمجموعة هونداي. 

روبوت Boston Dynamics Atlas

ولم يقتصر العرض ماديًا على استعراض القدرات الحركية للروبوت، بل ظهر "أطلس" وهو يتفاعل ماديًا مع كرة المونديال الرسمية جنبًا إلى جنب مع النجم الكوري العالمي "سون هيونغ مين"، قائد منتخب كوريًا الجنوبية وسفير العلامة التجارية، بالإضافة إلى 5 من أبرز المواهب الكروية الشابة الصاعدة عالميًا من أندية كبرى مثل ليفربول وتورينو وتشيلسي.

ما وراء الدعاية الفورية: أهداف استراتيجية لإدارة هونداي اللوجستية

أوضح سونغ وون جي (Sungwon Jee)، نائب الرئيس التنفيذي ومدير التسويق العالمي في هونداي، أن خطة الشركة لعام 2026 لا تهدف إلى تقديم مجرد لقطات استعراضية، بل تعكس التزامًا ممتدًا بريادة قطاعي التنقل والروبوتات. 

فبدلًا من انتظار ما سيجود به المستقبل برمجِيًا، تسعى الشركة ماديًا إلى دمج حلول التكنولوجيا الذكية مباشرة في الأنشطة البشرية اليومية؛ حيث ترمز عملية "تعليم الروبوت كرة القدم" إلى مرونة الأنظمة البرمجية الحديثة وقدرتها اللوجستية على التكيف مع البيئات الديناميكية المعقدة والمفاجئة كالملاعب الرياضية.

أكبر أسطول دعم لوجتسي وروبوتات ذكية في تاريخ كأس العالم

إلى جانب الحملة الدعائية الرقمية، أعلنت هونداي عن نيتها فرض واقع تكنولوجي ملموس خلال فعاليات مونديال 2026، من خلال نشر أضخم أسطول دعم برمجِي ومادي في تاريخ البطولة. 

ولن تكتفي الشركة بتوفير المركبات الصديقة للبيئة لنقل الوفود والفرق، بل ستنشر ماديًا روبوتات "أطلس" ونسخ الكلاب الآلية "سبوت" (Spot) في ملاعب ومقرات محددة للمساعدة في إدارة العمليات اللوجستية للمباريات، وضمان الأمان، وتعزيز تجارب المشجعين في صالات العرض والساحات المفتوحة، مما يمثل نقطة تحول كبرى لطريقة إدارة الأحداث الرياضية الضخمة استثماريًا وتكنولوجيًا.

كأس العالم 2026 هونداي مونديال FIFA سيارات هونداي روبوت Boston Dynamics Atlas كرة القدم تكنولوجيا الروبوتات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نورهان ووالدتها

الغلبانة ضحكوا عليها.. رسالة محامية فتاة بورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعدام

ميدو

بعد تأييد حبس نجله.. ميدو يغيب عن برنامجه بسبب أزمة صحية مفاجئة

السيارة المتهورة في مسرح الحادث

بعد بائعة الشاي.. طالب يتسبب في مصرع صديقه بسيارة مسرعة في البحر الأعظم| صور

الدواجن

الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سعر الدولار مقابل الجنيه

دون الـ 50 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل اليوم

أولها 30 يونيو.. قائمة الإجازات الرسمية حتى نهاية 2026 باليوم والتاريخ

أولها 30 يونيو.. قائمة الإجازات الرسمية حتى نهاية 2026 باليوم والتاريخ

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

الإسكان

فرصة أخيرة .. خبر هام من الإسكان الاجتماعي بشأن الإعلان الرابع عشر

ترشيحاتنا

ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى

قلعة الجبل -2.. ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى العماني

سفير الصومال بالقاهرة

سفير الصومال بالقاهرة : ثورة 30 يونيو جسدت إرادة الشعب المصري وحرصه على استقرار الدولة

قافلة زاد العزة الـ 219 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة

قافلة زاد العزة الـ 219 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة

بالصور

مع كأس العالم.. روبوت هيونداي البشري يبهر العالم بمهارات كرة قدم احترافية

روبوت هيونداي Boston Dynamics Atlas
روبوت هيونداي Boston Dynamics Atlas
روبوت هيونداي Boston Dynamics Atlas

مسافة الأمان .. تريند “تيك توك” يكشف سر العلاقات الصحية قبل ما “تخبط في الحيطة”

مسافة الأمان في العلاقات العاطفية.. تريند “تيك توك”
مسافة الأمان في العلاقات العاطفية.. تريند “تيك توك”
مسافة الأمان في العلاقات العاطفية.. تريند “تيك توك”

بسبب خطأ شائع في تحضير الحليب.. رضيع صيني يصارع التسمم بعد استبدال الماء بهذا العصير

رضيع صيني
رضيع صيني
رضيع صيني

تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل مادة التارترازين في جسمك؟

تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟
تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟
تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد