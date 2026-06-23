مع كأس العالم.. روبوت هيونداي البشري يبهر العالم بمهارات كرة قدم احترافية

في خطوة لوجستية واستثمارية فريدة تمزج بين شغف الرياضة وأحدث تقنيات الهندسة الرقمية، أطلقت شركة "هونداي موتور" حملة تسويقية عالمية كبرى تزامنًا مع رعايتها الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة القدم "FIFA 2026".

وحملت الحملة التوثيقية عنوان "Next Starts Now" (المستقبل يبدأ الآن)، مسلطة الضوء على روبوت بشري متطور يتعلم مهارات الساحرة المستديرة، ومقدمة رؤية برمجِية واعدة حول الكيفية التي يمكن للآلة من خلالها محاكاة المواهب البشرية على أرض الملعب.

"أطلس" في مواجهة الموهبة: تداخل التكنولوجيا والجيل القومي القادم

شهد الفيلم السينمائي الترويجي الذي يمتد لـ 60 ثانية، والمقرر عرضه في نحو 180 دولة حول العالم، مشاركة الروبوت البشري الشهير "أطلس" (Atlas) المملوك لشركة "بوسطن داينامكس" (Boston Dynamics) التابعة لمجموعة هونداي.

روبوت Boston Dynamics Atlas

ولم يقتصر العرض ماديًا على استعراض القدرات الحركية للروبوت، بل ظهر "أطلس" وهو يتفاعل ماديًا مع كرة المونديال الرسمية جنبًا إلى جنب مع النجم الكوري العالمي "سون هيونغ مين"، قائد منتخب كوريًا الجنوبية وسفير العلامة التجارية، بالإضافة إلى 5 من أبرز المواهب الكروية الشابة الصاعدة عالميًا من أندية كبرى مثل ليفربول وتورينو وتشيلسي.

ما وراء الدعاية الفورية: أهداف استراتيجية لإدارة هونداي اللوجستية

أوضح سونغ وون جي (Sungwon Jee)، نائب الرئيس التنفيذي ومدير التسويق العالمي في هونداي، أن خطة الشركة لعام 2026 لا تهدف إلى تقديم مجرد لقطات استعراضية، بل تعكس التزامًا ممتدًا بريادة قطاعي التنقل والروبوتات.

فبدلًا من انتظار ما سيجود به المستقبل برمجِيًا، تسعى الشركة ماديًا إلى دمج حلول التكنولوجيا الذكية مباشرة في الأنشطة البشرية اليومية؛ حيث ترمز عملية "تعليم الروبوت كرة القدم" إلى مرونة الأنظمة البرمجية الحديثة وقدرتها اللوجستية على التكيف مع البيئات الديناميكية المعقدة والمفاجئة كالملاعب الرياضية.

أكبر أسطول دعم لوجتسي وروبوتات ذكية في تاريخ كأس العالم

إلى جانب الحملة الدعائية الرقمية، أعلنت هونداي عن نيتها فرض واقع تكنولوجي ملموس خلال فعاليات مونديال 2026، من خلال نشر أضخم أسطول دعم برمجِي ومادي في تاريخ البطولة.

ولن تكتفي الشركة بتوفير المركبات الصديقة للبيئة لنقل الوفود والفرق، بل ستنشر ماديًا روبوتات "أطلس" ونسخ الكلاب الآلية "سبوت" (Spot) في ملاعب ومقرات محددة للمساعدة في إدارة العمليات اللوجستية للمباريات، وضمان الأمان، وتعزيز تجارب المشجعين في صالات العرض والساحات المفتوحة، مما يمثل نقطة تحول كبرى لطريقة إدارة الأحداث الرياضية الضخمة استثماريًا وتكنولوجيًا.