تعرف على مواصفات وأسعار بيجو 408 فيس ليفت الجديدة

كشفت بيجو الفرنسية في مصر، عن إطلاق النسخة الجديدة من سيارة بيجو 408 بالسوق المحلية، مع الإبقاء على أسعارها الحالية دون أي زيادات، في خطوة تستهدف دعم ثقة العملاء وتقديم قيمة تنافسية رغم التغيرات التي يشهدها قطاع السيارات.

وتأتي السيارة بيجو 408 فيس ليفت الجديدة، بتصميم خارجي أكثر حداثة، يتضمن واجهة أمامية مطورة ومصابيح جديدة، إلى جانب الخطوط الانسيابية المميزة لفئة الـFastback، التي تجمع بين الطابع الرياضي والرحابة العملية داخل المقصورة.

وتعتمد السيارة على محرك تربو سعة 1.6 لتر بقوة 215 حصانًا وعزم دوران 300 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع ثلاثة أوضاع قيادة تشمل Normal وSport وEco.

وعلى صعيد التكنولوجيا، زودت السيارة بأحدث جيل من مقصورة القيادة الرقمية PEUGEOT i-Cockpit، التي تضم شاشة عدادات رقمية قياس 10 بوصات وشاشة تحكم ذكية قابلة للتخصيص، بالإضافة إلى دعم الاتصال اللاسلكي بالهواتف الذكية، وشاحن لاسلكي، ومنافذ USB-C متعددة لتوفير تجربة استخدام أكثر تطورًا.

كما توفر بيجو 408 باقة متكاملة من أنظمة الأمان، تشمل 6 وسائد هوائية، وأنظمة ABS وEBD وESP، ومراقبة ضغط الإطارات، ومثبت السرعة، إلى جانب مجموعة من تقنيات مساعدة السائق المتقدمة مثل التحذير من التصادم الأمامي، والفرملة التلقائية، ومراقبة النقطة العمياء، والحفاظ على المسار، والتعرف على إشارات المرور.

وفي جانب الراحة، تأتي السيارة مزودة بدخول وتشغيل ذكي بدون مفتاح، وتكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، وكاميرات رؤية محيطية 360 درجة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وصندوق أمتعة كهربائي، بالإضافة إلى مقاعد كهربائية مزودة بخاصيتي التدفئة والتدليك في الفئات الأعلى تجهيزًا، وتتميز فئة GT بمجموعة إضافية من التجهيزات تشمل مصابيح Matrix LED المتطورة، وفتحة سقف بانورامية، وجنوط رياضية قياس 18 بوصة.

وقال مدحت عوض، العضو المنتدب لشركة مانسكو أوتوموتيف، إن طرح بيجو 408 الجديدة يعكس التزام الشركة بتقديم أحدث الطرازات العالمية للعملاء المصريين، مؤكدًا أن السيارة تجمع بين التصميم العصري والتكنولوجيا المتقدمة ومستويات الراحة والأمان التي تلبي تطلعات شريحة واسعة من العملاء الباحثين عن تجربة قيادة متميزة.

أما عن سعر السيارة بيجو 408 فيس ليفت الجديدة، فتاتي كالتالي:

- الفئة الأولى ‏Allure‏ بسعر 1.899 مليون جنيه

- الفئة الثانية ‏GT‏ ‏بسعر 2.199 مليون جنيه