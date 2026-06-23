قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استئناف مباراة فرنسا والعراق بعد توقف بسبب العاصفة الرعدية
"الصحة": مبادرة رئيس الجمهورية تستهدف دعم 1100 طفل مصاب بالسكري في 2026
ماركا: حمزة عبد الكريم أفضل صفقات برشلونة ووريث محمد صلاح المنتظر
الإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية.. وموقف إدارة مضيق هرمز بعد الحرب
في انتظار القرار النهائي.. عاصفة رعدية توقف مباراة فرنسا والعراق
هل عدم سجود التلاوة في الصلاة عليه ذنب؟.. تعرف على الحكم الشرعي
صانعة محتوى بالإسكندرية تواجه الحبس وغرامة 200 ألف جنيه
موجات شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من صيف 2026: القادم صعب
دون الـ 50 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل اليوم
بسبب ارتفاع الحرارة.. اندلاع سلسلة حرائق غرب الولايات المتحدة
مونديال 2026.. فرنسا تتقدم على العراق بهدف مبابي في الشوط الأول
بهدفه أمام العراق.. مبابي يلاحق ميسي ويعادل رقم الظاهرة رونالدو في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تعرف على مواصفات وأسعار بيجو 408 فيس ليفت الجديدة

بيجو 408 فيس ليفت
بيجو 408 فيس ليفت
كريم عاطف

كشفت بيجو الفرنسية في مصر، عن إطلاق النسخة الجديدة من سيارة بيجو 408 بالسوق المحلية، مع الإبقاء على أسعارها الحالية دون أي زيادات، في خطوة تستهدف دعم ثقة العملاء وتقديم قيمة تنافسية رغم التغيرات التي يشهدها قطاع السيارات.

وتأتي السيارة بيجو 408 فيس ليفت الجديدة، بتصميم خارجي أكثر حداثة، يتضمن واجهة أمامية مطورة ومصابيح جديدة، إلى جانب الخطوط الانسيابية المميزة لفئة الـFastback، التي تجمع بين الطابع الرياضي والرحابة العملية داخل المقصورة.

وتعتمد السيارة على محرك تربو سعة 1.6 لتر بقوة 215 حصانًا وعزم دوران 300 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع ثلاثة أوضاع قيادة تشمل Normal وSport وEco.

وعلى صعيد التكنولوجيا، زودت السيارة بأحدث جيل من مقصورة القيادة الرقمية PEUGEOT i-Cockpit، التي تضم شاشة عدادات رقمية قياس 10 بوصات وشاشة تحكم ذكية قابلة للتخصيص، بالإضافة إلى دعم الاتصال اللاسلكي بالهواتف الذكية، وشاحن لاسلكي، ومنافذ USB-C متعددة لتوفير تجربة استخدام أكثر تطورًا.

كما توفر بيجو 408 باقة متكاملة من أنظمة الأمان، تشمل 6 وسائد هوائية، وأنظمة ABS وEBD وESP، ومراقبة ضغط الإطارات، ومثبت السرعة، إلى جانب مجموعة من تقنيات مساعدة السائق المتقدمة مثل التحذير من التصادم الأمامي، والفرملة التلقائية، ومراقبة النقطة العمياء، والحفاظ على المسار، والتعرف على إشارات المرور.

وفي جانب الراحة، تأتي السيارة مزودة بدخول وتشغيل ذكي بدون مفتاح، وتكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، وكاميرات رؤية محيطية 360 درجة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وصندوق أمتعة كهربائي، بالإضافة إلى مقاعد كهربائية مزودة بخاصيتي التدفئة والتدليك في الفئات الأعلى تجهيزًا، وتتميز فئة GT بمجموعة إضافية من التجهيزات تشمل مصابيح Matrix LED المتطورة، وفتحة سقف بانورامية، وجنوط رياضية قياس 18 بوصة.

وقال مدحت عوض، العضو المنتدب لشركة مانسكو أوتوموتيف، إن طرح بيجو 408 الجديدة يعكس التزام الشركة بتقديم أحدث الطرازات العالمية للعملاء المصريين، مؤكدًا أن السيارة تجمع بين التصميم العصري والتكنولوجيا المتقدمة ومستويات الراحة والأمان التي تلبي تطلعات شريحة واسعة من العملاء الباحثين عن تجربة قيادة متميزة.

أما عن سعر السيارة بيجو 408 فيس ليفت الجديدة، فتاتي كالتالي: 

- الفئة الأولى ‏Allure‏ بسعر 1.899 مليون جنيه

- الفئة الثانية ‏GT‏ ‏بسعر 2.199 مليون جنيه

بيجو الفرنسية قطاع السيارات بيجو 408 بيجو 408 فيس ليفت الجديدة Fastback

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة

تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

الذهب

من انخفاض لآخر | تراجع جديد في أسعار الذهب.. تفاصيل

الصور المتداولة

القبض على مصور إمتحاني الدين والتربية الوطنية للثانوية العامة| خاص

محمد صلاح

إعلام الاحتلال يعلق على أول انتصار لمصر في كأس العالم 2026 | شاهد

احمد موسى

أحمد موسى يوجه رسالة للمعلق الرياضي خليل البلوشي.. ماذا قال؟

ضبط مادة الترترازين

بعد اكتشاف وضعها علي الفول السوداني واللب.. مخاطر مادة الترترازين الصفراء

وائل كفوري وإليسا

صور زفاف تثير الجدل .. حقيقة زواج إليسا ووائل كفوري | تقرير

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

منال عوض : قانون الإدارة المحلية الجديد يجب توافقه مع التطورات العالمية المتسارعة

البيض

«البيض البودرة» يفتح بابًا جديدًا للعملة الصعبة.. والأردن أول المستوردين

فريق جراحة ألمح والأعصاب بمستشفيات جامعة بنها

مستشفيات جامعة بنها تنقذ حياة طفلة من الموت المحقق

بالصور

تعرف على مواصفات وأسعار بيجو 408 فيس ليفت الجديدة

بيجو 408 فيس ليفت
بيجو 408 فيس ليفت
بيجو 408 فيس ليفت

باللون الأحمر الجريء.. رحمة أحمد حديث السوشيال ميديا بإطلالتها الجديدة

رحمة احمد
رحمة احمد
رحمة احمد

أرخص 5 سيارات هاتشباك جديدة بالسوق المصري

سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك

لعشاق الكوري .. أسعار كيا سول المستعملة في مصر

كيا سول
كيا سول
كيا سول

فيديو

صورة من الحملة

لأول مرة.. القوات المسلحة تنشر فيديو لعمليات ضبط عناصر التنقيب غير الشرعي عن الذهب جنوب البلاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد