نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الأخير لبطولة ‏DC3‎‏

اختتم نادي السيارات والرحلات المصري، فعاليات المعسكر التدريبي الثالث والأخير "Boot Camp" ضمن الاستعدادات لانطلاق بطولة DC3 لدريفت السيارات القياسية، والتي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) ووفق اللوائح الفنية والتنظيمية المعتمدة عالميا.
وشهد المعسكر الختامي مشاركة واسعة وحماس كبير من المتسابقين، الذين خضعوا لفترة إعداد امتدت لأكثر من شهرين بهدف رفع جاهزيتهم للمنافسة في البطولة، التي تمثل محطة تأهيلية نحو نهائيات بطولة العالم للدريفت.
وأكد وائل عبد الجليل، نائب المدير العام لنادي السيارات ومدير النشاط الرياضي، أن المعسكرات التدريبية الثلاثة أسهمت بشكل واضح في تطوير مستوى السائقين المشاركين، مشير إلى أن المتسابقين أظهروا تقدم ملحوظ في المهارات الفنية والقيادية، بما يتناسب مع أهمية البطولة التي تعد الأولى من نوعها عالميا لفئة السيارات القياسية تحت مظلة الاتحاد الدولي للسيارات.
وأضاف أن الموعد النهائي لانطلاق البطولة سيتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة، موضحا أن المنافسات ستقام بنظام الجولات المتعددة، حيث يتم احتساب النقاط لكل متسابق على مدار الموسم، على أن يتأهل صاحب أعلى رصيد من النقاط إلى النهائيات العالمية.
من جانبه، أوضح شادي أسامة، مؤسس فريق "أولد سكول" والمنظم الرئيسي للبطولة، أن المعسكر التدريبي الأخير ركز على تدريب المشاركين على مختلف تقنيات القيادة الاحترافية وآليات تنفيذ التعليمات داخل مسار السباق الكامل، إلى جانب تطبيق المهارات والخبرات المكتسبة خلال المعسكرين السابقين، بما يضمن جاهزيتهم للمنافسات الرسمية.
بدوره، أشاد حكم ربيع، مؤسس فريق "مافركس" ، بالمستوى الفني الذي وصل إليه المشاركون، مؤكد أن العديد منهم باتوا يمتلكون المقومات اللازمة للمنافسة على لقب البطولة وتمثيل مصر بصورة مشرفة في المحافل الدولية، بعد نجاحهم في استيعاب أساليب القيادة الصحيحة والالتزام الكامل بمعايير السلامة والأداء الاحترافي.
الجدير بالذكر، أن شروط المشاركة في البطولة هى أن تكون السيارات من فئة الدفع الخلفي القياسية (Stock) دون تعديلات جوهرية، مع الالتزام باستخدام المحرك وناقل الحركة الأصليين من الشركة المصنعة نفسها، وألا يتجاوز عرض الإطارات الخلفية 205 ملليمترات، كما لا تتطلب البطولة تجهيزات مكلفة، إذ يكتفي السائق بارتداء خوذة أمان وملابس طويلة مطابقة لاشتراطات السلامة المعتمدة.