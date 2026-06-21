نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الأخير لبطولة ‏DC3‎‏

اختتم نادي السيارات والرحلات المصري، فعاليات المعسكر التدريبي الثالث والأخير "‏Boot Camp‏" ضمن ‏الاستعدادات لانطلاق بطولة ‏DC3‎‏ لدريفت السيارات القياسية، والتي تقام تحت ‏إشراف الاتحاد الدولي للسيارات (‏FIA‏) ووفق اللوائح الفنية والتنظيمية المعتمدة ‏عالميا.‏

وشهد المعسكر الختامي مشاركة واسعة وحماس كبير من المتسابقين، الذين ‏خضعوا لفترة إعداد امتدت لأكثر من شهرين بهدف رفع جاهزيتهم للمنافسة في ‏البطولة، التي تمثل محطة تأهيلية نحو نهائيات بطولة العالم للدريفت.‏

وأكد وائل عبد الجليل، نائب المدير العام لنادي السيارات ومدير النشاط الرياضي، ‏أن المعسكرات التدريبية الثلاثة أسهمت بشكل واضح في تطوير مستوى السائقين ‏المشاركين، مشير إلى أن المتسابقين أظهروا تقدم ملحوظ في المهارات الفنية ‏والقيادية، بما يتناسب مع أهمية البطولة التي تعد الأولى من نوعها عالميا لفئة ‏السيارات القياسية تحت مظلة الاتحاد الدولي للسيارات.‏

وأضاف أن الموعد النهائي لانطلاق البطولة سيتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة، ‏موضحا أن المنافسات ستقام بنظام الجولات المتعددة، حيث يتم احتساب ‏النقاط لكل متسابق على مدار الموسم، على أن يتأهل صاحب أعلى رصيد من ‏النقاط إلى النهائيات العالمية.‏

من جانبه، أوضح شادي أسامة، مؤسس فريق "أولد سكول" والمنظم الرئيسي ‏للبطولة، أن المعسكر التدريبي الأخير ركز على تدريب المشاركين على مختلف ‏تقنيات القيادة الاحترافية وآليات تنفيذ التعليمات داخل مسار السباق الكامل، إلى ‏جانب تطبيق المهارات والخبرات المكتسبة خلال المعسكرين السابقين، بما ‏يضمن جاهزيتهم للمنافسات الرسمية.‏

بدوره، أشاد حكم ربيع، مؤسس فريق "مافركس" ، بالمستوى الفني الذي ‏وصل إليه المشاركون، مؤكد أن العديد منهم باتوا يمتلكون المقومات اللازمة ‏للمنافسة على لقب البطولة وتمثيل مصر بصورة مشرفة في المحافل الدولية، بعد ‏نجاحهم في استيعاب أساليب القيادة الصحيحة والالتزام الكامل بمعايير السلامة ‏والأداء الاحترافي.‏

الجدير بالذكر، أن شروط المشاركة في البطولة هى أن تكون السيارات من فئة الدفع ‏الخلفي القياسية (‏Stock‏) دون تعديلات جوهرية، مع الالتزام باستخدام المحرك ‏وناقل الحركة الأصليين من الشركة المصنعة نفسها، وألا يتجاوز عرض الإطارات ‏الخلفية 205 ملليمترات، كما لا تتطلب البطولة تجهيزات مكلفة، إذ يكتفي السائق ‏بارتداء خوذة أمان وملابس طويلة مطابقة لاشتراطات السلامة المعتمدة.‏