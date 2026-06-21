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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر تويوتا bZ3X الكهربائية في السعودية | صور

سيارة تويوتا bZ3X الكهربائية الجديدة
سيارة تويوتا bZ3X الكهربائية الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا bZ3X الكهربائية، وتنتمي bZ3X لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتعتبر واحدة من أرخص السيارات الكهربائية التي تقدمها تويوتا، وتمتلك مزيج فريد من العملية والرفاهية، وتنافس العديد من الإصدارات منها، هيونداي أيونيك 5، وتسلا موديل Y.

سيارة تويوتا bZ3X الكهربائية الجديدة 

أبعاد تويوتا bZ3X الكهربائية

تأتى سيارة تويوتا bZ3X الكهربائية في سوق السيارات السعودي بطول 4600 مم، وعرض 1875 مم، وارتفاع 1645 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2765 مم .

سيارة تويوتا bZ3X الكهربائية الجديدة 

مواصفات تويوتا bZ3X الكهربائية

زودت سيارة تويوتا bZ3X الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، طلاء أسود كامل مع شعارات سوداء أمامية وخلفية، وبها عجلات مقاس 18 بوصة مزودة بأغطية ديناميكية هوائية سوداء وفضية، وبها مستشعر متطور مثبت فوق الزجاج الأمامي.

سيارة تويوتا bZ3X الكهربائية الجديدة 

بالاضافة إلي ان تويوتا bZ3X الكهربائية بها، مقاعد أمامية بخاصية التدليك مدفأة ومهواة، وبها نظام صوت Yamaha مكون من 11 مكبر صوت، وبها طاولات صغيرة قابلة للطي خلف المقاعد الأمامية تشبه تلك الموجودة في الطائرات، وبها خامات داخلية تجمع بين الجلد والمواد عالية الجودة.

محرك تويوتا bZ3X الكهربائية

تستمد سيارة تويوتا bZ3X الكهربائية قوتها من محرك كهربائي أمامي بقوة 201 حصان، وبها بطارية بسعة 58 كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 520 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة تويوتا bZ3X الكهربائية الجديدة 

ويوجد بـ سيارة تويوتا bZ3X الكهربائية بطارية سعة 68 كيلوواط/ساعة، وتنتج قوة 221 حصان، ويمكنها قطع مسافة 610 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر تويوتا bZ3X الكهربائية

سيارة تويوتا bZ3X الكهربائية الجديدة 

الفئة الأولي من سيارة تويوتا bZ3X الكهربائية تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 63 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا bZ3X الكهربائية تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 74 ألف ريال سعودي .

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