أسعار لكزس UX موديل 2026 في السوق السعودي

تقدم لكزس مجموعة متنوعة من السيارات داخل السوق السعودي، تشمل طرازات سيدان ورياضية تختلف من حيث التصميم والتجهيزات، وتأتي لكزس UX موديل 2026 ضمن الفئة المدمجة من السيارات متعددة الاستخدامات، مع منظومة هجينة تجمع بين محرك البنزين والتقنيات الكهربائية.

أبعاد لكزس UX موديل 2026

تعتمد السيارة لكزس UX موديل 2026 على تصميم خارجي مدمج، حيث يبلغ طول السيارة 4.495 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.840 متر، في حين يبلغ ارتفاعها 1.520 متر، وترتكز UX 2026 على قاعدة عجلات بطول 2.640 متر.

لكزس UX موديل 2026

محرك وأداء لكزس UX موديل 2026

تزود لكزس UX موديل 2026 بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر يعمل ضمن نظام هجين HEV، وتنتج المنظومة الهجينة قوة إجمالية تبلغ 196 حصاناً، فيما يصل عزم الدوران إلى 188 نيوتن متر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT يساهم في تقديم قيادة سلسة، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام دفع أمامي FWD. كما تأتي السيارة بخزان وقود تبلغ سعته 43 لتراً.

تجهيزات لكزس UX موديل 2026

حصلت المقصورة على مجموعة من الأنظمة التقنية التي تدعم الاتصال والترفيه، حيث زودت السيارة بشاشة معلومات وترفيه قياس 8 بوصات تدعم التشغيل اللاسلكي لكل من أندرويد أوتو وآبل كاربلاي، كما تضم السيارة شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة.

لكزس UX موديل 2026

وتضم لكزس UX موديل 2026 نظام صوتي يتكون من 6 سماعات، وتشتمل التجهيزات كذلك على مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي مناطق التحكم، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، بالإضافة إلى إضاءة داخلية، ومقاعد كهربائية التحكم.

لكزس UX موديل 2026 ووسائل الحماية

اهتمت لكزس بتزويد UX 2026 بمجموعة من أنظمة السلامة والمساعدة وتشمل التجهيزات نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر، إلى جانب برنامج الثبات الإلكتروني، كما تأتي السيارة مزودة بنظام تثبيت سرعة متكيف.

وتضم لكزس UX موديل 2026 نظام قراءة المسار الذي يضم خاصية التحذير عند مغادرة المسار ومساعدة البقاء داخله، وتدعم السيارة عمليات الاصطفاف من خلال حساسات أمامية وخلفية وكاميرا للرؤية الخلفية، بالإضافة إلى الوسائد الهوائية المخصصة لحماية الركاب.

سعر لكزس UX موديل 2026 في السعودية

تقدم لكزس UX موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبلغ 190,900 ريال سعودي.