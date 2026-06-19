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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسطورة التسارع كوينيجسيج CC850.. زمن انطلاق وحش الأداء

كوينيجسيج CC850
كوينيجسيج CC850
صبري طلبه

تنطلق كوينيجسيج من السويد كواحدة من أكثر الشركات تخصصاً في صناعة السيارات الخارقة، بعدما أسسها كريستيان فون كوينيجسيج عام 1994 بهدف تقديم سيارات تعتمد على حلول هندسية غير تقليدية وأداء يتجاوز المألوف. 

وتواصل كوينيجسيج ترسيخ حضورها في هذا المجال من خلال طراز CC850 الذي يجمع بين روح التصميم الكلاسيكي والتقنيات الحديثة، مع السرعات العالية وفقًا للفئة التي تنتمي إليها وهي السوبر كار.

كوينيجسيج CC850

أرقام تسارع كوينيجسيج CC850 الخارقة

تحظى CC850 بمكانة خاصة بين السيارات الخارقة بفضل قدراتها الميكانيكية المتقدمة، وتعتمد السيارة على محرك بنزين مزدوج التيربو مكون من ثماني أسطوانات على شكل V بسعة 5.0 لتر، يولد قوة تصل إلى 1385 حصاناً وعزم دوران يبلغ 1385 نيوتن متر.

وتنعكس هذه الأرقام بصورة مباشرة على الأداء، حيث تستطيع السيارة الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.5 ثانية فقط، كما تصل سرعتها القصوى إلى 450 كيلومتراً في الساعة، مع الاعتماد على نظام الدفع الخلفي للعجلات.

كوينيجسيج CC850

أبعاد وتصميم كوينيجسيج CC850

تعتمد CC850 على هيكل مدمج نسبياً مقارنة بمستويات القوة التي تقدمها، حيث يبلغ طول السيارة 4.364 متر، بينما يصل عرضها إلى 2.024 متر، مع ارتفاع لا يتجاوز 1.127 متر، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.700 متر.

كوينيجسيج CC850

ويبلغ وزن السيارة 1385 كيلوجراماً، كما حصلت السيارة على مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إضافة إلى عجلات كبيرة بقياس 21 بوصة في الأمام و20 بوصة في الخلف، بالإضافة إلى الكثير من اللمسات الانسيابية والتي تعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

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