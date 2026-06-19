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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمحرك V8 جديد كليا.. مرسيدس AMG بأداء أعلى جاهزية

مرسيدس AMG
مرسيدس AMG
صبري طلبه

بدأت مرسيدس AMG مرحلة جديدة من تطوير سياراتها عالية الأداء من خلال إدخال تحديثات واسعة على طرازي GLE وGLS، حيث شملت التعديلات أبرز نسخ الأداء الأعلى في التشكيلة. 

مرسيدس AMG وتغييرات تصميمية 

حصلت طرازات GLE وGLE كوبيه وGLS على مجموعة من التحديثات الخارجية التي تعكس هوية AMG الجديدة بشكل أكثر وضوحًا، حيث تصل قياسات العجلات في GLE 63 إلى 22 بوصة، بينما ترتفع في GLS 63 إلى 23 بوصة، وتركزت أبرز التغييرات في الواجهة الأمامية التي أصبحت تضم شبكًا خاصًا بعلامة AMG مع فتحات تهوية أكبر حجمًا، إلى جانب مصابيح أمامية تتسم بالشراسة.

مرسيدس AMG

مرسيدس AMG بمحرك V8 جديد 

تعتمد مرسيدس GLE 63 و GLS 63 في نسختهما المحدثة على محرك جديد كليًا V8 مزود بشاحني تيربو تم تطويره باستخدام تقنيات مستوحاة من عالم رياضة السيارات، يولد المحرك الجديد صاحب اللقب M117 Evo قوة تصل إلى 604 حصان، إلى جانب عزم دوران يبلغ 850 نيوتن متر.

مرسيدس AMG

كما يدعم النظام بمحرك كهربائي خفيف بجهد 48 فولت، يوفر إضافة تصل إلى 23 حصانًا عند الحاجة، ويعمل هذا التكامل بين محرك V8 والنظام الكهربائي على تقديم تجربة قيادة أكثر قوة، مع الحفاظ على الطابع الرياضي الذي تشتهر به سيارات AMG.

مرسيدس AMG

تسارع وأداء مرسيدس GLE وGLS

تستطيع مرسيدس  GLE 63 و GLS 63 الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة لاتتجاوز 4 ثوانٍ، وهو رقم يضعهما ضمن أسرع سيارات الـSUV في فئتهما، كما تصل السرعة القصوى للسيارتين إلى 280 كيلومترًا في الساعة.

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