بقوة 720 حصانًا.. مرسيدس G-CLASS تظهر بتعديل ذهبي جديد| صور

كشفت مانسوري المتخصصة في تعديل السيارات عن نسخة خاصة من مرسيدس G-Class، أحد أبرز طرازات الـSUV الفاخرة ذات الطابع الرياضي، وذلك بعد إدخال مجموعة من التعديلات التي طالت التصميم الخارجي والقدرات الميكانيكية.

محرك V8 معدل يرفع القوة إلى 720 حصانًا

دعمت النسخة المعدلة بمحرك V8 بسعة 4.0 لتر مزود بشاحن توربيني مزدوج، إلا أن التعديلات التي أجرتها مانسوري رفعت مستوى الأداء بشكل ملحوظ، وأصبح المحرك قادرًا على إنتاج قوة تصل إلى 720 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 1000 نيوتن متر، ما يعزز من قدرات السيارة على التسارع والاستجابة، ويضعها ضمن فئة الأداء العالي حتى بين السيارات المعدلة.

مرسيدس G-CLASS المعدلة

تصميم مرسيدس G-CLASS صاحبة الطلاء الذهبي

شهدت مرسيدس G-Class المعدلة تغييرات واضحة في التصميم الخارجي، حيث حصلت على شبكة أمامية معاد تصميمها باسلوب رياضي يتسم بالشراسة، إلى جانب مداخل هواء أكبر حجمًا، كما تم اعتماد غطاء محرك بتفاصيل أكثر بروزًا.

مرسيدس G-CLASS المعدلة

واعتمدت مانسوري أيضًا عناصر خارجية مطلية باللون الذهبي المطفي، شملت شعارات وتفاصيل متعددة، إلى جانب غطاء مخصص للإطار الاحتياطي في الخلف، بالإضافة إلى الجنوط الرياضية.

مرسيدس G-CLASS المعدلة

داخلية مرسيدس G-CLASS المعدلة

استمرت التعديلات لتشمل عناصر التصميم الداخلي، حيث حصلت المقاعد على كسوة جلدية فاخرة بلمسات تميل إلى اللون الذهبي، ما ينسجم مع الهوية الخارجية للسيارة، كما تم استخدام نفس اللون في بعض التجاليد والتفاصيل الداخلية، بما يعزز من الطابع الموحد للتصميم.

مرسيدس G-CLASS المعدلة

وتضم المقصورة نظامًا ترفيهيًا صوتيًا عالي الأداء، إلى جانب تجهيزات راحة متعددة تهدف إلى تحسين تجربة الركاب داخل السيارة.

كما يبرز سقف داخلي مزود بإضاءة على نمط السماء المرصعة بالنجوم، وهو أحد العناصر التصميمية التي أصبحت مرتبطة بالسيارات الفاخرة المعدلة.