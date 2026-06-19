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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات بي واي دي Ti7 موديل 2026 في السوق السعودي

بي واي دي Ti7 موديل 2026
بي واي دي Ti7 موديل 2026
صبري طلبه

تقدم بي واي دي الكثير من اصداراتها في السوق السعودي، ومنها النسخة Ti7 موديل 2026 من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، حيث تعد واحدة من السيارات التي تجمع بين تقنيات الدفع الهجين القابل للشحن الخارجي والمساحات العائلية الرحبة. 

أبعاد بي واي دي Ti7 موديل 2026

تعتمد بي واي دي Ti7 على أبعاد خارجية من فئة السيارات متعددة الاستخدامات متوسطة وكبيرة الحجم، حيث يبلغ طولها 5.016 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.995 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.865 متر، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.920 متر، ويبلغ الوزن الفارغ للسيارة 2,425 كيلوجرامًا.

بي واي دي Ti7 موديل 2026

محرك بي واي دي Ti7 موديل 2026 

تعتمد Ti7 موديل 2026 على نظام هجين قابل للشحن الخارجي يجمع بين محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر ومحركين كهربائيين يعملان ضمن منظومة متكاملة للدفع الرباعي. 

وتبلغ القوة الإجمالية للمنظومة 480 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 630 نيوتن متر، كما زودت السيارة بخزان وقود سعته 60 لترًا إلى جانب بطارية بسعة 26.6 كيلوواط ساعة تدعم عمل النظام الهجين.

بي واي دي Ti7 موديل 2026

مدى وتسارع بي واي دي Ti7 موديل 2026

توفر السيارة بي واي دي Ti7 موديل 2026 إمكانية القيادة بالطاقة الكهربائية لمسافة تصل إلى 80 كيلومترًا قبل الحاجة إلى تشغيل محرك البنزين، أما المدى الإجمالي للقيادة فيبلغ 710 كيلومترات، كما تدعم الشحن بالتيار المتردد بقدرة تصل إلى 6.6 كيلوواط، بالإضافة إلى الشحن السريع بالتيار المستمر بقدرة 54 كيلوواط، وتستطيع السيارة الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.7 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 190 كيلومترًا في الساعة.

بي واي دي Ti7 موديل 2026

تجهيزات بي واي دي Ti7 موديل 2026

تأتي السيارة بي واي دي Ti7 موديل 2026 بشاشة معلومات وترفيه قياس 15.6 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا، كما زودت السيارة بشاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، ويعمل نظام الصوت عبر 14 سماعة، بينما يوفر نظام التكييف الأوتوماتيكي ثنائي المناطق، ومقاعد كهربائية.

تأتي بي واي دي Ti7 مزودة بحزمة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق وتشمل التجهيزات نظام المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح ونظام التحكم في الجر، بالإضافة إلى برنامج الثبات الإلكتروني، ومثبت سرعة متكيفًا، إلى جانب نظام التحذير من التصادم الأمامي وتقنيات متابعة المسار التي تشمل التحذير عند مغادرة المسار والمساعدة على البقاء داخله.

بي واي دي Ti7 موديل 2026

وتشمل تجهيزات الأمان أيضًا نظام مراقبة النقاط العمياء، والتحذير من التصادم الخلفي، إضافة إلى حساسات الركن الأمامية والخلفية وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، كما حصلت السيارة على مجموعة من الوسائد الهوائية.

سعر بي واي دي Ti7 موديل 2026 في السوق السعودي

تقدم السيارة في السوق السعودي بسعر يبدأ من 139,900 ريال.

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