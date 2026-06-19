6 نصائح لتفادي الأعطال وحماية السيارة من حرارة الصيف

تشهد طرق القيادة خلال فصل الصيف تحديات متزايدة مع ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يفرض على قائدي المركبات التعامل بوعي أكبر مع السيارة ومكوناتها المختلفة.

وتظهر أهمية اتباع ممارسات صيانة وقيادة دقيقة تضمن الحفاظ على أداء المركبة وتفادي الأعطال المفاجئة.

حرارة السيارة وفصل الصيف

حماية نظام التبريد

يُعد نظام التبريد العنصر الأهم في مواجهة حرارة الصيف، إذ يتحمل مسؤولية تنظيم درجة حرارة المحرك ومنع وصولها إلى مستويات حرارية مرتفعة، ومع زيادة درجات الحرارة الخارجية، يصبح من الضروري التأكد من كفاءة سائل التبريد وعدم انخفاض مستواه، إلى جانب فحص الردياتير والخراطيم المرتبطة به بشكل دوري.

متابعة ضغط الإطارات

تتعرض الإطارات في الأجواء الحارة لضغط إضافي نتيجة تمدد الهواء داخلها بفعل الحرارة المرتفعة، مما يزيد من احتمالية التلف خاصة على الطرق السريعة وأثناء السير، لذلك، يصبح من الضروري فحص ضغط الإطارات بانتظام وفقاً للمعدلات الموصى بها من الشركة المصنعة، إضافة إلى مراقبة حالة الاطار والتأكد من عدم وجود تشققات أو تآكل غير طبيعي قد يؤثر على الثبات أثناء القيادة.

صيانة نظام التكييف لضمان كفاءة التبريد

في ظل الأجواء الحارة، يصبح نظام التكييف جزءًا أساسياً من تجربة القيادة، إلا أن إهمال صيانته قد يؤدي إلى ضعف التبريد أو زيادة الضغط على المحرك، لذلك يُفضل التأكد من نظافة الفلاتر وفحص مستوى غاز التبريد بشكل منتظم، لضمان أداء مستقر وكفاءة عالية في خفض حرارة المقصورة.

حماية المقصورة الداخلية من أشعة الشمس

يؤدي التعرض المباشر لأشعة الشمس إلى ارتفاع كبير في حرارة المقصورة الداخلية، مما قد يسبب تلفاً في المواد البلاستيكية والجلدية مع مرور الوقت، ولتقليل هذه الآثار، يُنصح باستخدام عواكس الشمس على الزجاج الأمامي، أو ركن السيارة في أماكن مظللة، مما يساعد في الحفاظ على المظهر الداخلي ويقلل من تراكم الحرارة.

تعديل أسلوب القيادة

تتطلب القيادة في الأجواء الحارة سلوكاً أكثر هدوءاً، حيث يُفضل تجنب التسارع المفاجئ أو الضغط المستمر على المحرك، خصوصاً عند بداية الرحلة، كما أن مراقبة عداد الحرارة بشكل دائم يساعد في اكتشاف أي ارتفاع غير طبيعي واتخاذ الإجراء المناسب قبل تفاقم المشكلة.

الاهتمام بالسوائل ومستوى الوقود

تلعب السوائل مثل زيت المحرك وسائل الفرامل دوراً محورياً في الحفاظ على كفاءة السيارة خلال الصيف، إذ تتأثر خواصها بالحرارة المرتفعة، لذلك من المهم فحصها بشكل منتظم والتأكد من صلاحيتها، كما يُفضل أن يكون خزان الوقود تحت مستوى مناسب، مع تجنب ركن السيارة تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات ممتدة، حفاظاً على سلامة الأجزاء الداخلية وتقليل تأثير الحرارة على مختلف الأنظمة.