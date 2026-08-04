شيرين عبدالوهاب تواصل البروفات استعدادًا لحفلها بالساحل الشمالي |صور

تواصل الفنانة شيرين عبد الوهاب، بروفات حفلها الجديد، المقرر اقامته يوم الجمعة المقبل في الساحل الشمالي.

وظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في بروفات جديدة للحفل، حيث تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي في فيديو لها.

تفاصيل الحفل:

تحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا فى الساحل الشمالي بالعلمين الجديدة وذلك يوم 7 أغسطس المقبل وسط حضور جماهيري كبير.

وكشفت الشركة المنظمة للحفل عن أسعارها والتى جاءت كالأتي: بـ 84500 ألف جنيه لمنطقة VIP Lounge و72500 ألف جنيه لمنطقة VIP High Table و30500 جنيه للـ VIP Standing و19500 جنيه لـ Fan Pit و13000 جنيه للتذكرة العادية.

تعاون شيرين عبد الوهاب وفضل شاكر

وكشف ناصر بجاتو -مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب- حقيقة ما تردد حول التفاوض معها حول مشاركة الفنان فضل شاكر، في حفلة عودته لجمهوره بعد غياب.

ونفى ناصر بجاتو، في تصريح لموقع صدى البلد، ما تردد من هذه الأخبار، مشيرا إلى أنه لا يوجد مفاوضات مع شيرين حول إحياء حفل مع فضل شاكر، في السعودية أو خارج السعودية.

وأوضح ناصر بجاتو، أن شيرين عبد الوهاب، تستعد لحفلها المقبل في الساحل الشمالي، يوم 7 أغسطس، وهو الحفل الجماهيري الأول لها بعد غياب طويل عن جمهورها.