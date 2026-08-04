الليلة على مسرح السامر.. عرض من هوامش الجبرتي ضمن المهرجان القومي للمسرح

يقدم العرض المسرحي "من هوامش الجبرتي"، في التاسعة مساء اليوم على مسرح السامر بالعجوزة، ضمن عروض الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، المشاركة في فعاليات الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، والمستمر حتى 11 أغسطس الجاري.

تفاصيل العرض:

العرض لفرقة كفر الشيخ القومية، تأليف محمد العرجاني، وإخراج عمرو الرفاعي، ويعرض على مدار ليلتين، ويتناول فكرة مستوحاة من قصة روميو وجولييت، ولكن قصة الحب تدور في زمن الحملة الفرنسية على مصر والعلاقة بين القصة ومذكرات عبد الرحمن الجبرتي عن تلك الفترة.

"من هوامش الجبرتي" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، وحصد جائزة المركز الثاني مناصفة في مسابقة أفضل عرض مسرحي بالمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الأخيرة، وذلك إلى جانب عرض"شبح الأوبرا".

ويعد المهرجان القومي للمسرح المصري أحد أبرز الفعاليات الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة سنويا، ويرأس دورته الحالية الفنان محمد رياض، ويضم برنامجا متنوعا يشمل العروض المسرحية المشاركة بالمسابقة الرسمية والبرنامج الموازي، بالإضافة إلى عدد من الندوات الفكرية والجلسات النقدية لدعم الحركة المسرحية وفتح آفاق جديدة للإبداع.