بقدرات الدفع الرباعي.. ماذا تقدم ماكسوس D90 ماكس الرياضية؟

تواصل ماكسوس تعزيز حضورها في عدد من الأسواق العالمية من خلال مجموعة متنوعة من السيارات التي تجمع بين العملية والتقنيات الحديثة، وفي فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات، تطرح الشركة طراز D90 ماكس، الذي يعتمد على نظام الدفع الرباعي، مع تصميم خارجي ينتمي إلى سيارات SUV كبيرة الحجم.

محرك ماكسوس D90 ماكس

تأتي ماكسوس D90 ماكس بنظام دفع رباعي للعجلات، بينما تستمد قوتها من محرك ديزل مزود بشاحني تيربو بسعة 2.0 لتر، يتكون من 4 أسطوانات، ويعمل بالتعاون مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، تنتج هذه المنظومة قوة تبلغ 215 حصاناً، بينما يصل عزم الدوران إلى 500 نيوتن متر، كما تسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 11.7 كيلومتراً لكل لتر.

ماكسوس D90 ماكس

أبعاد ماكسوس D90 ماكس

تعتمد D90 ماكس على هيكل كبير حيث يبلغ طول السيارة 5.046 متر، بينما يصل عرضها إلى 2.016 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.876 متر، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.950 متر، كما يبلغ وزن السيارة دون ركاب 2.370 طن.

يحمل التصميم الخارجي للسيارة ملامح سيارات الدفع الرباعي مع لمسات حديثة، حيث تأتي الواجهة مزودة بمصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية، وشبكة كبيرة، بينما ترتكز على عجلات قياس 20 بوصة في الأمام والخلف.

ماكسوس D90 ماكس

تجهيزات ماكسوس D90 ماكس

توفر ماكسوس D90 ماكس مجموعة من التجهيزات ومنها شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 12.3 بوصة تتيح الوصول إلى عدد من الوظائف الرئيسية، كما تدعم الاتصال عبر تقنية البلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام صوتي مكون من ثماني سماعات، إضافة إلى نظام تكييف هواء.

ماكسوس D90 ماكس

زودت ماكسوس سيارتها بمجموعة من الأنظمة المخصصة لتعزيز السلامة أثناء القيادة، وتشمل التجهيزات نظام المكابح المانعة للانغلاق، إلى جانب نظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، كما تضم السيارة نظام التحكم في الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني، ومنظومة الوسائد الهوائية للحماية.