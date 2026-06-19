قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إريك جارسيا: إسبانيا ما زالت من المرشحين للفوز بالمونديال.. ومواجهة السعودية اختبار جديد
بداية لفصل الصيف غير متوقعة .. الأرصاد تكشف مفاجأة في طقس الأيام المقبلة
رئيس الحكومة اللبنانية: الدولة وحدها تملك القرار ولا أحد يفاوض أو يقرر باسمها
مصطفى بكري: لا يوجد منتصر في الحروب.. والشعب السوداني يدفع الثمن الأكبر
دماء على رصيف الكفاح .. تفاصيل فاجعة فتاة عربة الشاي بحدائق الأهرام
معاينة وتحفظ على آلات المراقبة وشهود عيان.. ماذا يحدث في تحقيقات دهس هدير بائعة الشاي؟
تنفيذا لوصيته .. محبو محمد مرزبان يرتدون الأبيض في العزاء .. شاهد
الأرصاد: طقس حار غدا على شمال البلاد شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى 35
نزل تحت الـ 50 جنيها .. سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات الأسبوع
من عربة الشاي إلى المشرحة.. قصة وفاة هدير على يد شاب متهور في حدائق الأهرام
الأمم المتحدة تحذر من استمرار قتل إسرائيل للأطفال في غزة
أسعار شيفروليه ترافرس 2026 في السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقدرات الدفع الرباعي.. ماذا تقدم ماكسوس D90 ماكس الرياضية؟

ماكسوس D90 ماكس
ماكسوس D90 ماكس
صبري طلبه

تواصل ماكسوس تعزيز حضورها في عدد من الأسواق العالمية من خلال مجموعة متنوعة من السيارات التي تجمع بين العملية والتقنيات الحديثة، وفي فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات، تطرح الشركة طراز D90 ماكس، الذي يعتمد على نظام الدفع الرباعي، مع تصميم خارجي ينتمي إلى سيارات SUV كبيرة الحجم.

محرك ماكسوس D90 ماكس

تأتي ماكسوس D90 ماكس بنظام دفع رباعي للعجلات، بينما تستمد قوتها من محرك ديزل مزود بشاحني تيربو بسعة 2.0 لتر، يتكون من 4 أسطوانات، ويعمل بالتعاون مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، تنتج هذه المنظومة قوة تبلغ 215 حصاناً، بينما يصل عزم الدوران إلى 500 نيوتن متر، كما تسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 11.7 كيلومتراً لكل لتر.

ماكسوس D90 ماكس

أبعاد ماكسوس D90 ماكس

تعتمد D90 ماكس على هيكل كبير حيث يبلغ طول السيارة 5.046 متر، بينما يصل عرضها إلى 2.016 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.876 متر، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.950 متر، كما يبلغ وزن السيارة دون ركاب 2.370 طن.

يحمل التصميم الخارجي للسيارة ملامح سيارات الدفع الرباعي مع لمسات حديثة، حيث تأتي الواجهة مزودة بمصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية، وشبكة كبيرة، بينما ترتكز على عجلات قياس 20 بوصة في الأمام والخلف.

ماكسوس D90 ماكس

تجهيزات ماكسوس D90 ماكس

توفر ماكسوس D90 ماكس مجموعة من التجهيزات ومنها شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 12.3 بوصة تتيح الوصول إلى عدد من الوظائف الرئيسية، كما تدعم الاتصال عبر تقنية البلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام صوتي مكون من ثماني سماعات، إضافة إلى نظام تكييف هواء.

ماكسوس D90 ماكس

زودت ماكسوس سيارتها بمجموعة من الأنظمة المخصصة لتعزيز السلامة أثناء القيادة، وتشمل التجهيزات نظام المكابح المانعة للانغلاق، إلى جانب نظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، كما تضم السيارة نظام التحكم في الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني، ومنظومة الوسائد الهوائية للحماية.

ماكسوس ماكسوس D90 ماكسوس D90 ماكس مواصفات ماكسوس D90 ماكس سيارة ماكسوس D90 ماكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة القهوة

خرجت تبحث عن لقمة العيش فعادت جثة| مأساة هدير بائعة الشاي تهز حدائق الأهرام.. القصة الكاملة

سعر الذهب اليوم

انخفاض جديد لـ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. وصل كام؟

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات .. برقم الجلوس

طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

احم نفسك من السجن المؤبد.. طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

أصحاب المعاشات

بنسبة الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

قانون المرور

بعد واقعة حدائق الأهرام.. ماذا يقول القانون عن قيادة القاصر للسيارة والتسبب في وفاة شخص؟

الفتاة هدير ضحية الحادث

دفن جثمان فتاة سيارة القهوة والتحقيق مع القاصر المتهمة بدهسها بحدائق الاهرام

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19 يونيو.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

ارشيفية

من التريند إلى الزنزانة.. القصة الكاملة لسقوط 4 صانعات محتوى

المتهمة

رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى في 6 أكتوبر

الفتاة هدير ضحية الحادث

هل يتم عرض المتهمة بدهس ضحية حدائق الأهرام على الطب الشرعي؟.. محامي يكشف كواليس مثيرة

بالصور

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف.. انتعاش طبيعى من الداخل

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف

طريقة عمل رول الكوسة بالدجاج وصوص الثوم.. تصلح للغداء وطعمها لذيذ

طريقة عمل رول الكوسة بالدجاج
طريقة عمل رول الكوسة بالدجاج
طريقة عمل رول الكوسة بالدجاج

فوائد عديدة للكرز.. وتحذيرات طبية من تجاوز الكمية اليومية

فوائد الكرز الصحية
فوائد الكرز الصحية
فوائد الكرز الصحية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟.. وأشخاص ممنوعين منه

فوائد البطيخ الصحية
فوائد البطيخ الصحية
فوائد البطيخ الصحية

فيديو

أمير المصري

أمير المصري: بكيت وتأثرت بفيلم القصص.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد