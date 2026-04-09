الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

لمحبي الـ"بيك أب".. ماكسوس تورنادو 60 موديل 2026 بهذا السعر

صبري طلبه

تظهر ماكسوس تورنادو 60 موديل 2026 في الأسواق العالمية والعربية، ضمن فئة سيارات البيك أب متوسطة الحجم، والتي تأتي بصندوق خلفي للتخزين، مع باقة كبيرة من التجهيزات تجمع بين وسائل الحماية وعناصر الرفاهية والتحكم.

أبعاد ماكسوس تورنادو 60 2026 

تعتمد ماكسوس تورنادو 60 2026 على هيكل كبير من فئة بيك أب، حيث يبلغ طولها 5,365 مم، وعرضها 1,900 مم، مع ارتفاع يصل إلى 1,809 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 3,155 مم، كما يبلغ الخلوص الأرضي 215 مم، ويتراوح وزنها دون ركاب بين 1,890 و1,950 كجم، مع تجهيزها بجنوط ألومنيوم قياس 16 بوصة.

محرك ماكسوس تورنادو 60 2026 

تستند ماكسوس تورنادو 60 2026 على محرك بنزين مزود بشاحن توربيني بسعة 2.0 لتر، مكون من أربع أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 214 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 330 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

تتوفر السيارة بنظامي دفع، حيث تأتي الفئة الأولى بنظام دفع خلفي، بينما توفر الفئة الأخرى نظام دفع رباعي، ويبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 12.8 كم لكل لتر في نسخة الدفع الخلفي، مقابل 12 كم لكل لتر في نسخة الدفع الرباعي.

تجهيزات ماكسوس تورنادو 60 2026 

تقدم مقصورة ماكسوس تورنادو 60 2026 تجهيزات متعددة، حيث تضم شاشة معلومات وترفيه بقياس 7 بوصات تدعم آبل كاربلاي، ما يتيح سهولة ربط الهاتف الذكي، كما تأتي السيارة بعجلة قيادة متعددة الوظائف ، إلى جانب نظام تكييف هواء.

وزودت تورنادو 60 بمجموعة من أنظمة السلامة الأساسية، تشمل حساسات ركن وكاميرا خلفية، مع المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في قوى الجر، بالإضافة إلى برنامج الثبات الإلكتروني، كما تضم وسائد هوائية لتعزيز حماية الركاب.

سعر السيارة ماكسوس تورنادو 60 2026

تنطلق ماكسوس تورنادو 60 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 47,817 ريال سعودي.

ماكسوس تورنادو تورنادو 60 ماكسوس تورنادو 60 مواصفات ماكسوس تورنادو 60 سيارة ماكسوس تورنادو 60

ما هي السكتة الدماغية المصغرة؟
طريقة عمل سلطة الرنجة بالبابا غنوج
السمنة ثاني أكبر سبب للإصابة بالسرطان
حديقة الكفراوي
