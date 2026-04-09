بمدى 450 كم .. الكشف عن كوبرا رافال الكهربائية الجديدة

أزاحت كوبرا الإسبانية الستار عن طرازها الكهربائي الجديد رافال، الذي يمثل أصغر سياراتها ضمن فئة الهاتشباك، على أن يبدأ طرحها في الأسواق خلال النصف الثاني من عام 2026.

وتأتي رافال كخطوة جديدة في استراتيجية كوبرا للتوسع في السيارات الكهربائية، مع توقعات بأن يبدأ سعرها من نحو 26 ألف يورو عند الإطلاق، ما يضعها ضمن الفئة الاقتصادية نسبيًا في سوق السيارات الكهربائية.

كوبرا رافال

محركات وأداء كوبرا رافال

تعتمد كوبرا رافال على عدة نسخ تختلف في مستويات القوة والتجهيز، حيث تقدم بمحرك قياسي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 114 حصانًا، مع بطارية بسعة 37 كيلوواط ساعة، تتيح مدى يصل إلى نحو 300 كيلومتر.

وتقدم نسخة رافال بلس قوة أعلى تصل إلى 133 حصانًا، مع الاحتفاظ بنفس سعة البطارية، لكنها تستفيد من قدرة شحن أسرع تصل إلى 88 كيلوواط، ما يسمح بشحن البطارية من 10 إلى 80% خلال نحو 23 دقيقة.

كوبرا رافال

فئة إندورانس بمدى ممتد يصل إلى 450 كيلومترًا

تأتي النسخ الأعلى مزودة ببطارية أكبر بسعة 52 كيلوواط ساعة، مع قوة تصل إلى 208 حصان، ما يرفع مدى القيادة إلى نحو 450 كيلومترًا، وتدعم هذه الفئة الشحن السريع بقدرة تصل إلى 105 كيلوواط، ما يجعلها مناسبة للاستخدام خارج المدن والرحلات الأطول.

نسخة VZ والأداء الرياضي

تمثل فئة VZ الخيار الأكثر قوة ضمن التشكيلة، حيث تولد 222 حصانًا، وتتمكن من التسارع من الثبات 0 وصولًا إلى 100 كم في الساعة خلال 6.8 ثانية، ما يعكس توجهًا نحو تقديم أداء رياضي ضمن سيارة صغيرة الحجم، مع الحفاظ على مدى يقارب 400 كيلومتر.

كوبرا رافال

تصميم وتجهيزات كوبرا رافال

تحمل رافال ملامح تصميم حادة تبرز الطابع الرياضي، من خلال المصابيح الأمامية ذات الخطوط الحادة والتفاصيل الانسيابية التي تعزز من كفاءة تدفق الهواء، وتعتمد السيارة على مقصورة تركز على التكنولوجيا، حيث تضم شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه كبيرة بحجم 12.9 بوصة، كما تأتي بعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام صوتي ترفيهي، بالإضافة إلى مقاعد كهربائية.