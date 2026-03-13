كوبرا الإسبانية تكشف النقاب عن أحدث سياراتها الكهربائية.. صور

تواصل كوبرا الإسبانية تعزيز تواجدها عالميًا، بعد أن كشفت الستار عن أحدث إصدارتها في عالم المركبات الكهربائية، وهي النسخة الجديدة BORN، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية، مع تقديمها عبر باقة كبيرة من التجهيزات.

أبعاد وتصميم سيارة كوبرا

جاءت السيارة الكهربائية الجديدة من كوبرا بأبعاد بلغت 4316 ملم للطول، بينما يصل عرضها إلى 1809 ملم، مع ارتفاع يقارب 1540 ملم، كما يوفر صندوق الأمتعة الخلفي مساحة تخزين تبلغ 385 لترًا.

وتتوفر السيارة بعجلات رياضية يتراوح قياسها بين 19 و20 بوصة، مزودة بإطارات جديدة بعرض 235 ملم، ويكتمل التصميم الخارجي بمصابيح أمامية حادة تعتمد على تقنية الإضاءةLED ، إلى جانب شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية.

مقصورة وتجهيزات سيارة كوبرا BORN

تضم المقصورة شاشة مركزية لنظام المعلومات والترفيه بقياس 12.9 بوصة، توفر واجهة تشغيل متطورة تدعم الاتصال مع الهواتف الذكية عبر تطبيقي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، كما تم تجهيز السيارة بنظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية بقدرة تصل إلى 15 وات.

وفيما يتعلق بمنافذ التوصيل، توفر السيارة منافذ USB-C أمامية بقدرة تصل إلى 90 وات، وهو ما يسمح بشحن سريع لمختلف الأجهزة الإلكترونية، وتأتي المقصورة أيضًا بعجلة قيادة متعددة الوظائف، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي، ونظام المساعدة على القيادةTravel Assist 3.0 .

أداء ومحرك سيارة كوبرا

تعتمد السيارة على منظومة دفع كهربائية، حيث تستطيع السيارة التسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.4 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى نحو 200 كيلومتر في الساعة.

وتعتمد النسخة الأساسية على محرك كهربائي بقوة 125 كيلووات، ما يعادل نحو 170 حصانًا، مع بطارية بسعة 50 كيلووات ساعة تسمح بمدى قيادة يقترب من 400 كيلومتر، أما في أعلى إعدادات الأداء، فتصل القوة الإجمالية إلى 240 كيلووات أو ما يعادل 326 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 545 نيوتن متر.