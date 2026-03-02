قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز أداء العمرة في رمضان بالتقسيط؟.. اعرف رأي الشرع
الخطوط الجوية القطرية تعلن استمرار تعليق رحلاتها بسبب إغلاق المجال الجوي
عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس
ترامب: نلت من المرشد الإيراني قبل أن ينال مني
غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف طهران و3 مدن إيرانية
اقتصادية النواب تناقش أزمة عدم إدراج المواليد الجدد على البطاقات التموينية..اليوم
هل القوامة أن يكون الرجل سي السيد في بيته؟.. مفتي الجمهوررية يرد
سقوط أمطار | الأرصاد تحذر طقس اليوم شديد البرودة
مسؤولون أمريكيون: شكوك جدية في قدرة المعارضة الإيرانية على إسقاط النظام
هل يتفاوت الأجر في الصيام على قدر المشقة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أنباء عن اغتيال أمين حزب الله نعيم قاسم في غارات إسرائيلية على بيروت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كوبرا تقدم LEON VZ الجديدة بتصميم الهاتشباك..وهذا سعرها عالميًا

كوبرا LEON VZ
كوبرا LEON VZ
صبري طلبه

كشفت كوبرا عن تقديم النسخة الجديدة من ليون VZ ضمن فئة الهاتشباك خماسية الأبواب، في خطوة تعزز حضور العلامة الإسبانية في قطاع السيارات الرياضية المدمجة.

يأتي الطراز الجديد ببعض التحديثات، مع عناصر تصميم تركز على إبراز الطابع الديناميكي، مع الحفاظ على الخطوط الأساسية التي تميز عائلة ليون، ويعكس الكشف عن السيارة استمرار توجه كوبرا نحو تقديم إصدارات عالية الأداء بمظهر عصري.

كوبرا LEON VZ

محرك السيارة كوبرا LEON VZ

تعتمد ليون VZ على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر من فئة TSI، يولد قوة تبلغ 325 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 420 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي يركز، هذه المنظومة تضع السيارة ضمن فئة الهاتشباك عالية الأداء، حيث تجمع بين القوة الكبيرة والحجم المدمج.

وتستفيد السيارة من إعدادات ميكانيكية موجهة لتعزيز الثبات والتحكم، بما يتماشى مع فلسفة كوبرا في تقديم سيارات ذات طابع رياضي واضح دون التخلي عن قابلية الاستخدام اليومي.

كوبرا LEON VZ

تسارع قوي وسرعة قصوى مرتفعة

تنطلق ليون VZ من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 5.4 ثانية، أما السرعة القصوى فتصل إلى 250 كيلومترًا في الساعة، بينما ترتفع في فئة Extreme إلى 270 كيلومترًا في الساعة.

هذه المؤشرات تضع السيارة في منافسة مباشرة مع طرازات هاتشباك رياضية أخرى في الأسواق الأوروبية، خاصة مع الجمع بين الأداء العالي والتصميم العملي ذي الأبواب الخمسة.

كوبرا LEON VZ

تصميم يعزز الهوية الرياضية

تحمل ليون VZ ملامح تصميمية جريئة، مع واجهة أمامية حادة التفاصيل، ومداخل هواء بارزة تعزز الطابع الرياضي، كما تعتمد السيارة على عجلات رياضية بتصميم خاص، وفي المقصورة، تظهر ملامح التوجه الرياضي من خلال تصميم قمرة القيادة التي تركز على السائق، مع مواد داخلية ذات جودة مرتفعة، وشاشة معلومات وترفيه مدمجة ضمن لوحة القيادة، إضافة إلى مقود متعدد الوظائف.

كوبرا LEON VZ

سعر كوبرا LEON VZ عالميًا 

تقدم كوبرا ليون VZ الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 50,600 يورو.

كوبرا ليون VZ LEON VZ كوبرا LEON VZ مواصفات كوبرا LEON VZ سعر كوبرا LEON VZ سعر كوبرا LEON VZ 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

رسالة منحة التموين 800 جنيه.. كل ما يجب أن تعرفه وطرق الاستعلام

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

الطقس

طقس شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

الطقس

انقلاب مفاجئ في الطقس.. موجة برودة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار غداً

بن شرقي

ناقد رياضي يصدم جماهير الأهلي بشأن بن شرقي

الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

خبيرة فلك تكشف توقعات عن توقعاتها لنهاية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

ترشيحاتنا

تركي ال الشيخ يزور انغام فى منزلها

عزومة فطير مشلتت.. تركي آل الشيخ في زيارة خاصة لـ أنغام

أرشيفية

جيش الاحتلال عن إطلاق النار من لبنان: كل عدو سيدفع ثمنا باهظا

المستشار تركي آل الشيخ وعمرو دياب

أخي الغالي أبو عبد الله.. تركي آل الشيخ يزور عمرو دياب في منزله

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 12.. نيللى كريم تفتح قلبها لشريف سلامة

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

إنجي كيوان تلفت الأنظار في مسلسل «وننسى اللى كان» أمام ياسمين عبد العزيز

انجي كيوان
انجي كيوان
انجي كيوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد