كوبرا تقدم LEON VZ الجديدة بتصميم الهاتشباك..وهذا سعرها عالميًا

كشفت كوبرا عن تقديم النسخة الجديدة من ليون VZ ضمن فئة الهاتشباك خماسية الأبواب، في خطوة تعزز حضور العلامة الإسبانية في قطاع السيارات الرياضية المدمجة.

يأتي الطراز الجديد ببعض التحديثات، مع عناصر تصميم تركز على إبراز الطابع الديناميكي، مع الحفاظ على الخطوط الأساسية التي تميز عائلة ليون، ويعكس الكشف عن السيارة استمرار توجه كوبرا نحو تقديم إصدارات عالية الأداء بمظهر عصري.

كوبرا LEON VZ

محرك السيارة كوبرا LEON VZ

تعتمد ليون VZ على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر من فئة TSI، يولد قوة تبلغ 325 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 420 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي يركز، هذه المنظومة تضع السيارة ضمن فئة الهاتشباك عالية الأداء، حيث تجمع بين القوة الكبيرة والحجم المدمج.

وتستفيد السيارة من إعدادات ميكانيكية موجهة لتعزيز الثبات والتحكم، بما يتماشى مع فلسفة كوبرا في تقديم سيارات ذات طابع رياضي واضح دون التخلي عن قابلية الاستخدام اليومي.

كوبرا LEON VZ

تسارع قوي وسرعة قصوى مرتفعة

تنطلق ليون VZ من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 5.4 ثانية، أما السرعة القصوى فتصل إلى 250 كيلومترًا في الساعة، بينما ترتفع في فئة Extreme إلى 270 كيلومترًا في الساعة.

هذه المؤشرات تضع السيارة في منافسة مباشرة مع طرازات هاتشباك رياضية أخرى في الأسواق الأوروبية، خاصة مع الجمع بين الأداء العالي والتصميم العملي ذي الأبواب الخمسة.

كوبرا LEON VZ

تصميم يعزز الهوية الرياضية

تحمل ليون VZ ملامح تصميمية جريئة، مع واجهة أمامية حادة التفاصيل، ومداخل هواء بارزة تعزز الطابع الرياضي، كما تعتمد السيارة على عجلات رياضية بتصميم خاص، وفي المقصورة، تظهر ملامح التوجه الرياضي من خلال تصميم قمرة القيادة التي تركز على السائق، مع مواد داخلية ذات جودة مرتفعة، وشاشة معلومات وترفيه مدمجة ضمن لوحة القيادة، إضافة إلى مقود متعدد الوظائف.

كوبرا LEON VZ

سعر كوبرا LEON VZ عالميًا

تقدم كوبرا ليون VZ الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 50,600 يورو.