سمسم شهاب: أعشق شيرين عبدالوهاب وصوتها «بيدبحني» .. وهذه نصيحتي لها |فيديو
حرب إعادة رسم الشرق الأوسط.. مواجهة «أمريكية إسرائيلية» مع إيران تفتح أبواب التصعيد الإقليمي وتهدّد موازين الطاقة والنفوذ
«جاي الأهلي يتشمّس» .. عبدالجليل يُطالب برحيل «توروب» ويؤكد: ضعيف وأقل من المستوى
مُواجهة تحبس الأنفاس.. تهديد هند صبري في الحلقة 11 من مسلسل «منّاعة»
الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق
جريمة لن تُغتفر.. أسامة سرايا يُحذّر من تبعات اغتيـ.ـال المرشد الإيراني وأسرته
عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا
مسلسل «إثبات نسب» .. درة تقترب من كشف الخيانة الكبرى
وزير الحرب الأمريكي: سيتم تدمير القدرات البحرية والصاروخية والنووية الإيرانية
سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك
«ترامب» يزعم معرفته بالمُرشحين لخلافة «خامئني» .. وهجمات لسلاح الجو الإسرائيلي
استشهاد ابنة المرشد الإيراني وصهره وحفيدته وزوجة ابنه.. ودوي انفجارين في طهران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
15 نسخة فقط.. لوتس إميرا تيربو للبيع بهذا السعر

لوتس إميرا تيربو باثورست
لوتس إميرا تيربو باثورست
صبري طلبه

كشفت لوتس عن طرح نسخة خاصة من طراز إميرا تحمل اسم تيربو باثورست، على أن يقتصر الإنتاج على 15 سيارة فقط مخصصة للسوق الأسترالي ضمن موديلات 2026.

النسخة الجديدة لا تقتصر على تغييرات شكلية، بل تتضمن حزمة تطوير ميكانيكية وديناميكية تهدف إلى تعزيز الأداء على الحلبات والطرق المفتوحة، مع تعديلات واضحة على أنظمة التعليق والمكابح والعناصر الهوائية.

لوتس إميرا تيربو باثورست

تصميم لوتس إميرا تيربو باثورست

حصلت السيارة على نظام مكابح من AP Racing مزود بأربعة مكابس، ما يوفر قدرة توقف عالية تتناسب مع مستويات القوة التي تنتجها منظومة الحركة، كما ترتكز على جنوط قياس 20 بوصة، مع إطارات ميشلان بايلوت سبورت كب 2 المعروفة بتركيزها على الأداء الرياضي.

لوتس إميرا تيربو باثورست

وتشمل التحديثات نظام تعليق قابلًا للتعديل يتيح ضبط الإعدادات وفق أسلوب القيادة، إضافة إلى إمكانية تعديل زوايا العجلات وخفض ارتفاع السيارة، وهي عناصر تسهم في تحسين الثبات وخاصة عند المنعطفات الحادة، وهذه التعديلات تعكس توجه النسخة نحو تقديم تجربة قيادة أقرب إلى سيارات الحلبات مع الحفاظ على قانونية الاستخدام على الطرق العامة.

لوتس إميرا تيربو باثورست

وتم تزويد السيارة بمشتت هواء أمامي مصنوع بالكامل من ألياف الكربون، إلى جانب جناح خلفي، كما تتبنى السيارة مصابيح أمامية حادة التصميم تعمل بتقنية LED، مع خطوط بارزة وأخرى غائرة في الهيكل الخارجي لتعزيز انسيابية الهواء حول جسم السيارة.

لوتس إميرا تيربو باثورست

محرك تيربو بقوة 503 حصان ودفع خلفي

تعتمد إميرا تيربو باثورست على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني، وهو محرك مستعار من مرسيدس AMG، وتصل قوته إلى 503 حصان، أو ما يعادل 510 حصان وفق المعيار الأوروبي، ويبلغ عزم الدوران 600 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 8 سرعات، وبتقنية الجر الخلفي للعجلات.

لوتس إميرا تيربو باثورست

سعر السيارة لوتس إميرا تيربو باثورست

حددت لوتس سعر النسخة الخاصة بداية 249,990 دولارًا أستراليًا، أي ما يعادل نحو 176,600 دولار أمريكي تقريبًا.

لوتس إميرا تيربو باثورست لوتس إميرا لوتس إميرا تيربو باثورست لوتس إميرا تيربو باثورست 2026 مواصفات لوتس إميرا تيربو باثورست

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

أقل من 300 ألف جنيه.. 5 سيارات مُستعملة بالسوق المصرية ‏| تعرّف على مواصفاتها

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

فورمولا 1.. حسم الجدل والموافقة على تعديلات اللوائح 2026‏

فورمولا 1
فورمولا 1
فورمولا 1

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض.. وصفة اقتصادية مقرمشة

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

