15 نسخة فقط.. لوتس إميرا تيربو للبيع بهذا السعر

كشفت لوتس عن طرح نسخة خاصة من طراز إميرا تحمل اسم تيربو باثورست، على أن يقتصر الإنتاج على 15 سيارة فقط مخصصة للسوق الأسترالي ضمن موديلات 2026.

النسخة الجديدة لا تقتصر على تغييرات شكلية، بل تتضمن حزمة تطوير ميكانيكية وديناميكية تهدف إلى تعزيز الأداء على الحلبات والطرق المفتوحة، مع تعديلات واضحة على أنظمة التعليق والمكابح والعناصر الهوائية.

لوتس إميرا تيربو باثورست

تصميم لوتس إميرا تيربو باثورست

حصلت السيارة على نظام مكابح من AP Racing مزود بأربعة مكابس، ما يوفر قدرة توقف عالية تتناسب مع مستويات القوة التي تنتجها منظومة الحركة، كما ترتكز على جنوط قياس 20 بوصة، مع إطارات ميشلان بايلوت سبورت كب 2 المعروفة بتركيزها على الأداء الرياضي.

لوتس إميرا تيربو باثورست

وتشمل التحديثات نظام تعليق قابلًا للتعديل يتيح ضبط الإعدادات وفق أسلوب القيادة، إضافة إلى إمكانية تعديل زوايا العجلات وخفض ارتفاع السيارة، وهي عناصر تسهم في تحسين الثبات وخاصة عند المنعطفات الحادة، وهذه التعديلات تعكس توجه النسخة نحو تقديم تجربة قيادة أقرب إلى سيارات الحلبات مع الحفاظ على قانونية الاستخدام على الطرق العامة.

لوتس إميرا تيربو باثورست

وتم تزويد السيارة بمشتت هواء أمامي مصنوع بالكامل من ألياف الكربون، إلى جانب جناح خلفي، كما تتبنى السيارة مصابيح أمامية حادة التصميم تعمل بتقنية LED، مع خطوط بارزة وأخرى غائرة في الهيكل الخارجي لتعزيز انسيابية الهواء حول جسم السيارة.

لوتس إميرا تيربو باثورست

محرك تيربو بقوة 503 حصان ودفع خلفي

تعتمد إميرا تيربو باثورست على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني، وهو محرك مستعار من مرسيدس AMG، وتصل قوته إلى 503 حصان، أو ما يعادل 510 حصان وفق المعيار الأوروبي، ويبلغ عزم الدوران 600 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 8 سرعات، وبتقنية الجر الخلفي للعجلات.

لوتس إميرا تيربو باثورست

سعر السيارة لوتس إميرا تيربو باثورست

حددت لوتس سعر النسخة الخاصة بداية 249,990 دولارًا أستراليًا، أي ما يعادل نحو 176,600 دولار أمريكي تقريبًا.