ترامب يلوح بخيارات غير مسبوقة ضد إيران.. ضربات محتملة والكونجرس يحذر
موعد مباراة الأهلي أمام الطلائع فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
الأهالي ضربوه.. قائد سيارة يدهس شخصين بالجيزة
أعلى سعر دولار اليوم 12-1-2026
مرض شائع يرتبط بارتفاع خطر الوفاة القلبية المفاجئة
وزير الدفاع البريطاني ينجو من خطر قصف صاروخي روسي خلال رحلته إلى كييف
دعاء ليلة 23 من رجب.. 10 كلمات تغير قدرك لأجمله وتحقق أمنياتك
ألمانيا تحذر من التهديدات في القطب الشمالي.. وتدعو ترامب لمواجهة روسيا والصين
لظروف طارئة.. محمد منير يعلن تأجيل حفله في دبي
تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة
انهيار منزل من طابقين في الإسماعيلية.. صور
بنتايج يرفض العودة للزمالك إلا بعقد جديد.. والنادي يتجه للتصعيد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تسارع مذهل.. مواصفات لوتس ايميا 600 الخارقة| صور

صبري طلبه

تُعد لوتس إيميا 600 واحدة من أبرز الطرازات الخارقة التي تقدمها العلامة البريطانية على الساحة العالمية، حيث تمثل انتقالًا واضحًا نحو عصر الأداء الكهربائي دون التخلي عن الهوية الرياضية التي اشتهرت بها لوتس. 

تأتي هذه النسخة بتصميم ينتمي إلى فئة السوبركارز، يجمع بين الانسيابية العالية والطابع الديناميكي، مع حزمة تجهيزات متطورة تدمج بين القوة والتكنولوجيا، إلى جانب عناصر الرفاهية والتحكم.

أداء ومحرك لوتس إيميا 600 

تعتمد لوتس إيميا 600 على منظومة كهربائية متكاملة تضم محركين كهربائيين موزعين على المحورين الأمامي والخلفي، ما يوفر نظام دفع كلي، وتنتج هذه المنظومة قوة إجمالية تبلغ 603 أحصنة، مع عزم دوران يصل إلى 710 نيوتن متر.

وتنطلق السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.15 ثانية، بينما تتسارع من 80 إلى 120 كيلومتر في الساعة في 2.3 ثانية فقط، وتصل السرعة القصوى إلى 250 كيلومترًا في الساعة.

ورغم تركيزها على الأداء، تقدم لوتس إيميا 600 مدى قيادة كهربائيًا عمليًا، حيث يتراوح المدى بالشحنة الواحدة بين 580 و610 كيلومترات، وفق ظروف القيادة المختلفة، وداخل المدن، يمكن أن يرتفع المدى ليصل إلى ما بين 657 و696 كيلومترًا.

وزُودت إيميا 600 بنظام شحن فائق من المستوى الثالث DC بقدرة تصل إلى 350 كيلوواط، ما يسمح بشحن البطارية من 10% إلى 80% خلال فترة تتراوح بين 18 و20 دقيقة فقط. 

تجهيزات لوتس إيميا 600

تعكس لوتس إيميا 600 توجهًا واضحًا نحو الجانب العصري والتقني، حيث تأتي مقاعد السائق والراكب الأمامي قابلة للتعديل كهربائيًا في 12 اتجاهًا، مع نظام ذاكرة ووظيفة الترحيب الخاصة بمقعد السائق لتسهيل الدخول، كما تدعم المقاعد الأمامية خاصية التدفئة.

وتعتمد السيارة على نظام لوتس هايبر، الذي يدعم الاتصال اللاسلكي بالهواتف الذكية عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتضم المقصورة شاشة معلومات وترفيه مركزية قياس 15.1 بوصة بدقة عالية، إلى جانب شاشات نحيفة أمام السائق والراكب الأمامي، حيث تُعرض للراكب واجهة تشغيل الوسائط، كما توفر السيارة شاشة عرض على الزجاج الأمامي HUD تمتد حتى 55 بوصة.

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

حالة الطقس

خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن

محترفان وربع .. حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن

أحمد شوبير

التوقيع خلال ساعات.. أحمد شوبير يزف نبأ سارًا لجماهير الإسماعيلي

وزير الشباب والرياضة

حسام حسن على قدر عالي من الحكمة.. وزير الرياضة يشيد بالجهاز الفني للمنتخب

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة: لاعبو منتخب مصر على قدر المسئولية

الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق

زياد بهاء الدين: أخشى أن تتجه ثمار الإصلاح الاقتصادي حال جنيها لفئات وطبقات معينة

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

السبب وراء ظاهرة الديجافو

اتكرر قبل كدا.. خبيرة توضح التفسير العلمي لظاهرة الديجافو وتحسم الجدل حول أسبابها

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

