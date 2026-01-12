تسارع مذهل.. مواصفات لوتس ايميا 600 الخارقة| صور

تُعد لوتس إيميا 600 واحدة من أبرز الطرازات الخارقة التي تقدمها العلامة البريطانية على الساحة العالمية، حيث تمثل انتقالًا واضحًا نحو عصر الأداء الكهربائي دون التخلي عن الهوية الرياضية التي اشتهرت بها لوتس.

تأتي هذه النسخة بتصميم ينتمي إلى فئة السوبركارز، يجمع بين الانسيابية العالية والطابع الديناميكي، مع حزمة تجهيزات متطورة تدمج بين القوة والتكنولوجيا، إلى جانب عناصر الرفاهية والتحكم.

لوتس إيميا 600

أداء ومحرك لوتس إيميا 600

تعتمد لوتس إيميا 600 على منظومة كهربائية متكاملة تضم محركين كهربائيين موزعين على المحورين الأمامي والخلفي، ما يوفر نظام دفع كلي، وتنتج هذه المنظومة قوة إجمالية تبلغ 603 أحصنة، مع عزم دوران يصل إلى 710 نيوتن متر.

وتنطلق السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.15 ثانية، بينما تتسارع من 80 إلى 120 كيلومتر في الساعة في 2.3 ثانية فقط، وتصل السرعة القصوى إلى 250 كيلومترًا في الساعة.

لوتس إيميا 600

ورغم تركيزها على الأداء، تقدم لوتس إيميا 600 مدى قيادة كهربائيًا عمليًا، حيث يتراوح المدى بالشحنة الواحدة بين 580 و610 كيلومترات، وفق ظروف القيادة المختلفة، وداخل المدن، يمكن أن يرتفع المدى ليصل إلى ما بين 657 و696 كيلومترًا.

وزُودت إيميا 600 بنظام شحن فائق من المستوى الثالث DC بقدرة تصل إلى 350 كيلوواط، ما يسمح بشحن البطارية من 10% إلى 80% خلال فترة تتراوح بين 18 و20 دقيقة فقط.

لوتس إيميا 600

تجهيزات لوتس إيميا 600

تعكس لوتس إيميا 600 توجهًا واضحًا نحو الجانب العصري والتقني، حيث تأتي مقاعد السائق والراكب الأمامي قابلة للتعديل كهربائيًا في 12 اتجاهًا، مع نظام ذاكرة ووظيفة الترحيب الخاصة بمقعد السائق لتسهيل الدخول، كما تدعم المقاعد الأمامية خاصية التدفئة.

لوتس إيميا 600

وتعتمد السيارة على نظام لوتس هايبر، الذي يدعم الاتصال اللاسلكي بالهواتف الذكية عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتضم المقصورة شاشة معلومات وترفيه مركزية قياس 15.1 بوصة بدقة عالية، إلى جانب شاشات نحيفة أمام السائق والراكب الأمامي، حيث تُعرض للراكب واجهة تشغيل الوسائط، كما توفر السيارة شاشة عرض على الزجاج الأمامي HUD تمتد حتى 55 بوصة.