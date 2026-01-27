قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ندرس القرارات جيدا.. أحمد دياب يوضح حقيقة إلغاء الدوري بسبب منتخب مصر
لم يلتزموا باتفاقنا.. ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية
والد أشرف داري يطالب الأهلي بـ 2.5 مليون دولار لفسخ التعاقد
عمرو أديب: تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء ستسجن نصف الشعب
ترامب يهدد دولة ذات سيادة.. إيران ترد على أمريكا في الأمم المتحدة
لماذا نهى النبي عن الصيام آخر يومين من شعبان؟.. اعرف الحكمة
بـ 90 مليار يورو.. فرنسا تعارض شراء صواريخ بريطانية للقوات الأوكرانية
وائل القباني لممدوح عباس: أدفع الشرط الجزائي لچون إدوارد ومشيه من النادي
عمرو أديب عن تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء: وفر العدادات للمواطنين وبعدين نفذ
الأهلي في مفاوضات متقدمة لضم المهاجم الأنجولي إيلتسين كامويش
حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف
ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الموصفات الكاملة لسيارة لوتس اميرا.. بقوة تصل لـ 400 حصانًا

لوتس إميرا
لوتس إميرا
صبري طلبه

تعد لوتس إميرا واحدة من أبرز السيارات الرياضية في تاريخ الصانع البريطاني، حيث تقدم بعدد من الفئات، وبقدرات فنية عالية الأداء، تمنحها القدرة العالية في التسارع والانطلاق، وتأتي إميرا لتجمع بين فلسفة لوتس المعروفة بالتركيز على الأداء الخالص وخفة الوزن، وبين متطلبات العصر من حيث التقنيات الحديثة ومستويات السلامة والراحة.

الأبعاد الخارجية والتصميم 

تعكس لوتس إميرا شخصية رياضية واضحة من خلال أبعاد تعزز الثبات والديناميكية، حيث يبلغ طولها 4,413 مم، وعرضها 1,895 مم، بينما يصل ارتفاعها إلى 1,226 مم فقط، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,575 مم.

 لوتس إميرا 

ويتراوح وزن السيارة الصافي بين 1,405 و1,458 كجم حسب الفئة، أما عن التصميم الخارجي جاء مدعوم بمصابيح أمامية LED تعمل تلقائيًا، ومصابيح خلفية LED بتوقيع ثلاثي الأبعاد، إضافة إلى عجلات رياضية خفيفة الوزن قياس 20 بوصة، مع توفر فتحة سقف بانورامية.

خيارات المحركات والأداء الديناميكي

توفر لوتس إميرا مجموعة متنوعة من أنظمة الدفع، حيث تثدم النسخة الأعلى أداءً تعتمد على محرك بنزين تيربو سعة 2.0 لتر بأربع أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 400 حصان، مع عزم دوران يبلغ 480 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي القابض من 8 سرعات، مع نظام دفع خلفي، وهذه المنظومة تتيح تسارعًا من السكون إلى 100 كم/ساعة خلال 4.0 ثوانٍ، وسرعة قصوى تصل إلى 291 كم/ساعة.

 لوتس إميرا 

وتتوفر نسخة أخرى بمحرك 2.0 لتر بقوة 360 حصانًا وعزم 430 نيوتن متر، تحقق توازنًا بين الأداء الرياضي والاستخدام اليومي، مع تسارع يبلغ 4.4 ثوانٍ وسرعة قصوى تصل إلى 275 كم/ساعة.

أما الخيار الثالث فيعتمد على محرك V6 سعة 3.5 لتر، بقوة 400 حصان وعزم يتراوح بين 420 و430 نيوتن متر، مع إمكانية الاختيار بين ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتسارع يقارب 4.3 ثوانٍ، وسرعة قصوى تصل إلى 290 كم/ساعة. 

 لوتس إميرا 

منظومة السلامة ومساعدة السائق

تعتمد إميرا على حزمة أنظمة أمان متكاملة تشمل التحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، والتنبيه عند الخروج عن المسار، إلى جانب نظام تثبيت سرعة متكيف، والتحذير من حركة المرور الخلفية، وقراءة لافتات الطريق.

كما تتوفر عدد 6 وسائد هوائية، وأنظمة أساسية مثل الثبات الإلكتروني، والتحكم في قوى الجر، والمكابح المانعة للانغلاق مع التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، مدعومة بحساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا خلفية.

 لوتس إميرا 

المقصورة الداخلية والتجهيزات 

تعتمد لوتس إميرا على شاشة عدادات رقمية TFT بقياس 12.3 بوصة، توفر ثلاثة أنماط عرض مخصصة للقيادة اليومية والرياضية والحلبات، ونظام الترفيه يعمل عبر واجهة Lotus Hyper OS، مع شاشة لمس قياس 10.25 بوصة، ودعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

وتشمل التجهيزات نظامًا صوتيًا مطورًا بالتعاون مع KEF، وتحكمًا تلقائيًا في المناخ، ونظام تنقية هواء للمقصورة، إضافة إلى الدخول الذكي وتشغيل المحرك بدون مفتاح، مع زر التشغيل تشغيل وإيقاف المحرك.

لوتس إميرا لوتس إميرا مواصفات لوتس إميرا السيارة لوتس إميرا سيارة لوتس إميرا مواصفات السيارة لوتس إميرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

ترشيحاتنا

بورتو وجل فسنتي

بورتو يهزم جل فيسنتي بثلاثية نظيفة في الدوري البرتغالي

الأهلي

طاقم تحكيم مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري

بيزيرا

بشير التابعي يكشف حقيقة عرض الـ 5 ملايين دولار لـ بيزيرا الزمالك

بالصور

حتشبسوت وإخناتون تعودان للحياة على مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر

حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر

لهواة الفخامة.. مزاد سيارات فاخرة جديد في مصر

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

مهرجان "أنوار الموهبة" يواصل فعالياته بديرب نجم والحسينية

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

تسبب السرطان.. منظمة الصحة العالمية تكشف حيل تقلل مخاطر اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

فيديو

برومو مسلسل فن الحرب

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمى لمسلسل "فن الحرب"

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى الثانى لمسلسل "الكينج"

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد