الموصفات الكاملة لسيارة لوتس اميرا.. بقوة تصل لـ 400 حصانًا

تعد لوتس إميرا واحدة من أبرز السيارات الرياضية في تاريخ الصانع البريطاني، حيث تقدم بعدد من الفئات، وبقدرات فنية عالية الأداء، تمنحها القدرة العالية في التسارع والانطلاق، وتأتي إميرا لتجمع بين فلسفة لوتس المعروفة بالتركيز على الأداء الخالص وخفة الوزن، وبين متطلبات العصر من حيث التقنيات الحديثة ومستويات السلامة والراحة.

الأبعاد الخارجية والتصميم

تعكس لوتس إميرا شخصية رياضية واضحة من خلال أبعاد تعزز الثبات والديناميكية، حيث يبلغ طولها 4,413 مم، وعرضها 1,895 مم، بينما يصل ارتفاعها إلى 1,226 مم فقط، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,575 مم.

ويتراوح وزن السيارة الصافي بين 1,405 و1,458 كجم حسب الفئة، أما عن التصميم الخارجي جاء مدعوم بمصابيح أمامية LED تعمل تلقائيًا، ومصابيح خلفية LED بتوقيع ثلاثي الأبعاد، إضافة إلى عجلات رياضية خفيفة الوزن قياس 20 بوصة، مع توفر فتحة سقف بانورامية.

خيارات المحركات والأداء الديناميكي

توفر لوتس إميرا مجموعة متنوعة من أنظمة الدفع، حيث تثدم النسخة الأعلى أداءً تعتمد على محرك بنزين تيربو سعة 2.0 لتر بأربع أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 400 حصان، مع عزم دوران يبلغ 480 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي القابض من 8 سرعات، مع نظام دفع خلفي، وهذه المنظومة تتيح تسارعًا من السكون إلى 100 كم/ساعة خلال 4.0 ثوانٍ، وسرعة قصوى تصل إلى 291 كم/ساعة.

وتتوفر نسخة أخرى بمحرك 2.0 لتر بقوة 360 حصانًا وعزم 430 نيوتن متر، تحقق توازنًا بين الأداء الرياضي والاستخدام اليومي، مع تسارع يبلغ 4.4 ثوانٍ وسرعة قصوى تصل إلى 275 كم/ساعة.

أما الخيار الثالث فيعتمد على محرك V6 سعة 3.5 لتر، بقوة 400 حصان وعزم يتراوح بين 420 و430 نيوتن متر، مع إمكانية الاختيار بين ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتسارع يقارب 4.3 ثوانٍ، وسرعة قصوى تصل إلى 290 كم/ساعة.

منظومة السلامة ومساعدة السائق

تعتمد إميرا على حزمة أنظمة أمان متكاملة تشمل التحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، والتنبيه عند الخروج عن المسار، إلى جانب نظام تثبيت سرعة متكيف، والتحذير من حركة المرور الخلفية، وقراءة لافتات الطريق.

كما تتوفر عدد 6 وسائد هوائية، وأنظمة أساسية مثل الثبات الإلكتروني، والتحكم في قوى الجر، والمكابح المانعة للانغلاق مع التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، مدعومة بحساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا خلفية.

المقصورة الداخلية والتجهيزات

تعتمد لوتس إميرا على شاشة عدادات رقمية TFT بقياس 12.3 بوصة، توفر ثلاثة أنماط عرض مخصصة للقيادة اليومية والرياضية والحلبات، ونظام الترفيه يعمل عبر واجهة Lotus Hyper OS، مع شاشة لمس قياس 10.25 بوصة، ودعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

وتشمل التجهيزات نظامًا صوتيًا مطورًا بالتعاون مع KEF، وتحكمًا تلقائيًا في المناخ، ونظام تنقية هواء للمقصورة، إضافة إلى الدخول الذكي وتشغيل المحرك بدون مفتاح، مع زر التشغيل تشغيل وإيقاف المحرك.