بقوة 235 حصانًا .. المواصفات الكاملة لسيارة إم جي RX9 الجديدة

تدخل إم جي RX9 المنافسة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام بالحجم المتوسط بقوة، مستندة إلى منظومة دفع تعتمد على محرك تيربو سعة 2.0 لتر، هذا المحرك يولد قوة تصل إلى 235 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 392 نيوتن متر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات من ZF، وتتوفر السيارة بخيارين لنظام الدفع، إما أمامي أو رباعي بحسب الفئة، مع معدل استهلاك وقود يتراوح بين 14.8 و15.0 كيلومتر لكل لتر.

إم جي RX9

مقصورة وتجهيزات إم جي RX9

تأتي إم جي RX9 بنظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق يتيح توزيع درجات الحرارة بشكل مستقل، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف تسهّل التحكم في عدد من الأنظمة أثناء القيادة، منها الصوتيات والمكالمات.

وتضم المقصورة شاشتين قياس 12.3 بوصة، إحداهما مخصصة لنظام المعلومات والترفيه والأخرى للعدادات الرقمية، كما زودت بنظام صوتي مكوّن من 12 سماعة منBOSE ، إضافة إلى إضاءة داخلية محيطية وسقف بانورامي كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية التحكم.

إم جي RX9

تدعم إم جي RX9 أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب الاتصال عبر البلوتوث، ما يتيح ربط الهواتف الذكية بسهولة، كما تضم نظام ملاحة مدمج وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف المتوافقة، مع اعتماد زر لتشغيل المحرك بدلاً من المفتاح التقليدي.

أنظمة الأمان والمساعدة

زُودت السيارة بعدد من الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية والستائرية، كما تشمل حزمة أنظمة المساعدة مثبت سرعة متكيف، ونظام مساعدة الازدحام المروري، ونظام الرؤية الشاملة بزاوية 360 درجة، إضافة إلى حساسات ركن أمامية وخلفية.

إم جي RX9

وتضم التجهيزات كذلك نظام التحذير من مغادرة المسار مع المساعدة على البقاء داخله، ونظام كشف النقاط العمياء، إلى جانب فرامل إلكترونية مع خاصية التثبيت التلقائي، كما يتوفر مستشعر مطر لتفعيل المساحات تلقائيًا عند الحاجة.