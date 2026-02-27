عائلية بتكنولوجيا هايبرد .. مواصفات كيا كارنفال 2026 الجديدة

تعزز كيا الكورية الجنوبية وعملاق تصنيع السيارات من تواجدها عالميًا، بعد إطلاق سيارتها كارنفال "هايبرد" الهجينة الجديدة، والتي تعد من أبرز السيارات العائلية ذات المساحة الرحبة، إلى جانب تمتعها بعدد كبير من التجهيزات.

أداء ومحرك كيا كارنفال هايبرد

تعتمد سيارة كيا على نظام دفع هجين يجمع بين محرك بنزين مزود بشاحن توربيني سعة 1.6 لتر ومحرك كهربائي بقدرة 54 كيلووات، لتصل القوة الإجمالية للنظام إلى 180 كيلووات، أي ما يعادل 245 حصانًا.

كيا كارنفال هايبرد

ويبلغ عزم الدوران الأقصى 367 نيوتن متر، ويأتي هذا التكامل بين المحركين بهدف تحسين الكفاءة وتقليل استهلاك الوقود، حيث يتراوح المعدل بين 7 و7.5 لترات لكل 100 كيلومتر.

كيا كارنفال هايبرد

تجهيزات السيارة كيا كارنفال هايبرد 2026

تتبنى المقصورة مفهومًا رقميًا واضحًا من خلال شاشتين متجاورتين بقياس 12.3 بوصة لكل منهما، إحداهما مخصصة لعرض بيانات القيادة، والأخرى لنظام المعلومات والترفيه، وتتيح عجلة القيادة متعددة الوظائف إمكانية التحكم في النظام الصوتي والمكالمات والعديد من الإعدادات دون الحاجة إلى رفع اليدين عن المقود، كما تتوفر إضاءة داخلية محيطية، إلى جانب نظام صوتي عالي الأداء.

كيا كارنفال هايبرد

وتحرص كيا على توفير عناصر راحة عملية تشمل مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا، إلى جانب المساحة العائلية الرحبة، كما تأتي النوافذ بتحكم كهربائي كامل، ويتوفر زر لتشغيل وإيقاف المحرك دون الحاجة إلى استخدام المفتاح التقليدي، ونظام تكييف أوتوماتيكي متعدد المناطق.

كيا كارنفال هايبرد

زُوّدت السيارة بعدد من الوسائد الهوائية لحماية الركاب في حالات التصادم، إلى جانب حساسات أمامية وخلفية تدعم عمليات الاصطفاف، كما تتوفر كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، وتشمل التجهيزات كذلك مثبت سرعة تكيفي، ومرايا جانبية كهربائية مدمجة بإشارات انعطاف ضوئية، إضافة إلى فتحة سقف بانورامية.