اللجنة المصرية تواصل إفطار مليون صائم في غزة.. مبادرة هزمت الجوع بمخيمات النزوح| فيديو صور
طولان يفجر مفاجأة: خلافاتي تسببت في أزمة داخل المنتخب
كيفية تحديد بداية الليل ونهايته.. اعرف الطريقة الشرعية
قفشة يحسم الجدل: انتمائي للأهلي أولًا.. وقرار رحيلي ليس بيدي
وزير خارجية إيران: تقدم جيد في مباحثات جنيف النووية.. وجولة رابعة قريبا
الأرصاد تحذر: رياح وأجواء شديدة البرودة على البلاد.. وسقوط أمطار بـ5 محافظات
وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد
وزير الدفاع الباكستاني: صبرنا نفد.. وندخل حربا مفتوحة مع طالبان
مصر تصنع السعادة في غزة.. إحياء أجواء رمضان بحفلات ترفيهية والفلسطينيون يشيدون بقوة الدراما المصرية|فيديو وصور
الاتفاق شفهي.. إبراهيم عبد الجواد يكشف مفاجأة بشأن أزمة ريبيرو مع الأهلي
أفضل أعمال الجمعة الثانية من رمضان.. اغتنمها بـ 10 أمور
عائلية بتكنولوجيا هايبرد .. مواصفات كيا كارنفال 2026 الجديدة

تعزز كيا الكورية الجنوبية وعملاق تصنيع السيارات من تواجدها عالميًا، بعد إطلاق سيارتها كارنفال "هايبرد" الهجينة الجديدة، والتي تعد من أبرز السيارات العائلية ذات المساحة الرحبة، إلى جانب تمتعها بعدد كبير من التجهيزات.

أداء ومحرك كيا كارنفال هايبرد

تعتمد سيارة كيا على نظام دفع هجين يجمع بين محرك بنزين مزود بشاحن توربيني سعة 1.6 لتر ومحرك كهربائي بقدرة 54 كيلووات، لتصل القوة الإجمالية للنظام إلى 180 كيلووات، أي ما يعادل 245 حصانًا.

ويبلغ عزم الدوران الأقصى 367 نيوتن متر، ويأتي هذا التكامل بين المحركين بهدف تحسين الكفاءة وتقليل استهلاك الوقود، حيث يتراوح المعدل بين 7 و7.5 لترات لكل 100 كيلومتر.

تجهيزات السيارة كيا كارنفال هايبرد 2026

تتبنى المقصورة مفهومًا رقميًا واضحًا من خلال شاشتين متجاورتين بقياس 12.3 بوصة لكل منهما، إحداهما مخصصة لعرض بيانات القيادة، والأخرى لنظام المعلومات والترفيه، وتتيح عجلة القيادة متعددة الوظائف إمكانية التحكم في النظام الصوتي والمكالمات والعديد من الإعدادات دون الحاجة إلى رفع اليدين عن المقود، كما تتوفر إضاءة داخلية محيطية، إلى جانب نظام صوتي عالي الأداء.

وتحرص كيا على توفير عناصر راحة عملية تشمل مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا، إلى جانب المساحة العائلية الرحبة، كما تأتي النوافذ بتحكم كهربائي كامل، ويتوفر زر لتشغيل وإيقاف المحرك دون الحاجة إلى استخدام المفتاح التقليدي، ونظام تكييف أوتوماتيكي متعدد المناطق.

زُوّدت السيارة بعدد من الوسائد الهوائية لحماية الركاب في حالات التصادم، إلى جانب حساسات أمامية وخلفية تدعم عمليات الاصطفاف، كما تتوفر كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، وتشمل التجهيزات كذلك مثبت سرعة تكيفي، ومرايا جانبية كهربائية مدمجة بإشارات انعطاف ضوئية، إضافة إلى فتحة سقف بانورامية.

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

بسبب خلافات الميراث .. شخص يدفع زوجة شقيقه بمصرف مائي في البحيرة

اصطدمت الملاكى والكارو.. إصابة أربعة أشخاص على طريق ميت الأكراد بالدقهلية

بسبب عمود إنارة.. القبض على طرفى مشاجرة بالشرقية

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالطماطم والخضرة وعجة البطاطس بالبيض

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

