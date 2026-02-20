مواصفات كيا سيلتوس 2026 وسعرها في السعودية

تواصل كيا عملاق تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، من تعزيز تواجدها في السوق السعودي، عبر نسختها الرياضية سيلتوس 2026، والتي تنتمي إلى عائلة الكروس أوفر متعددة الاستخدام.

تصميم السيارة كيا سيلتوس 2026

يبلغ طول السيارة 4,385 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,800 مم وارتفاعها إلى 1,620 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,630 مم، ويبلغ وزنها دون ركاب نحو 1,230 كجم.

كيا سيلتوس 2026

تأتي الواجهة الأمامية بمصابيح هالوجين في الفئات الأساسية، بينما تحصل الفئات الأعلى على إضاءة أمامية بتقنية LED، إضافة إلى إضاءة نهارية تعزز وضوح السيارة على الطريق، وفي الخلف، تعتمد المصابيح على تقنية LED.

وتتوفر السيارة بجنوط قياس 16 أو 17 بوصة وفق الفئة، مع اختلاف مادة التصنيع بين الفولاذ والألمنيوم، كما تضم المرايا الخارجية مؤشرات انعطاف مدمجة مع إمكانية الضبط والطي كهربائياً، وفي الفئة الأعلى، تتوفر فتحة سقف بانورامية.

كيا سيلتوس 2026

محركات وأداء كيا سيلتوس 2026

تقدم سيلتوس 2026 بمحرك سعة 1.5 لتر بتنفس طبيعي مكوّن من أربع أسطوانات، ينتج قوة 115 حصاناً، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار، مع نظام دفع أمامي، ويحقق هذا المحرك معدل استهلاك يبلغ 17.5 كيلومتراً لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 50 لتراً.

كما تقدم سيلتوس 2026 بمحرك تيربو سعة 1.4 لتر بأربع أسطوانات أيضاً، يولد قوة 140 حصاناً، ويتصل بناقل حركة مزدوج القابض، مع نظام دفع أمامي، ويصل معدل الاستهلاك إلى 17.8 كيلومتراً لكل لتر.

كيا سيلتوس 2026

مقصورة وتجهيزات كيا سيلتوس 2026

تعتمد سيلتوس على شاشة معلومات بقياس 8 بوصات في بعض الفئات، ترتفع إلى 10.25 بوصة في الفئات الأعلى، إلى جانب شاشة عدادات قياس 4.2 بوصة لعرض بيانات القيادة، ويتوفر نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، مع شاحن لاسلكي للهواتف الذكية في بعض التجهيزات.

وتشمل أنظمة السلامة مكابح مانعة للانغلاق، وتوزيعاً إلكترونياً لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر، إضافة إلى مثبت سرعة للقيادة على الطرق السريعة، كما تختلف تجهيزات المقاعد حسب الفئة، إذ يمكن أن يكون مقعد السائق بتعديل يدوي أو كهربائي، بالإضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية للحماية من الصدمات.

كيا سيلتوس 2026

أسعار كيا سيلتوس 2026 في السوق السعودي

تتراوح أسعار كيا سيلتوس 2026 في السعودية بين 78,180 ريالاً و106,415 ريالا.