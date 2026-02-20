قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غرامة مالية كبيرة.. وليد صلاح الدين يحذر لاعبي الأهلي من الدورات الرمضانية
عجائب الصلاة على النبي أول جمعة في رمضان.. 40 مكافأة ربانية
مصطفى غريب يقع في ورطة.. ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "هي كيمياء"
سلوكه غير منضبط.. محمد صلاح ينتقد تصرفات لاعب الزمالك
معاريف : تقديرات إسرائيلية ترجح هجوماً أمريكياً على إيران خلال أسبوعين
رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه
رئيس المجلس الأوروبي : نسعى لبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا في أقرب وقت
ميشيل يانكون ينفي تقديم شكوى ضد الأهلي: القلعة الحمراء بيتي الثاني
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري المصري
مسلسل درش الحلقة 2.. مصطفى شعبان بشخصية جديدة بعد نجاته واختفائه
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الجونة
الكشف عن لغز ثقب الجاذبية أسفل القارة القطبية.. ما القصة؟
مواصفات كيا سيلتوس 2026 وسعرها في السعودية

صبري طلبه

تواصل كيا عملاق تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، من تعزيز تواجدها في السوق السعودي، عبر نسختها الرياضية سيلتوس 2026، والتي تنتمي إلى عائلة الكروس أوفر متعددة الاستخدام.

تصميم السيارة كيا سيلتوس 2026

يبلغ طول السيارة 4,385 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,800 مم وارتفاعها إلى 1,620 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,630 مم، ويبلغ وزنها دون ركاب نحو 1,230 كجم.

تأتي الواجهة الأمامية بمصابيح هالوجين في الفئات الأساسية، بينما تحصل الفئات الأعلى على إضاءة أمامية بتقنية LED، إضافة إلى إضاءة نهارية تعزز وضوح السيارة على الطريق، وفي الخلف، تعتمد المصابيح على تقنية LED.

وتتوفر السيارة بجنوط قياس 16 أو 17 بوصة وفق الفئة، مع اختلاف مادة التصنيع بين الفولاذ والألمنيوم، كما تضم المرايا الخارجية مؤشرات انعطاف مدمجة مع إمكانية الضبط والطي كهربائياً، وفي الفئة الأعلى، تتوفر فتحة سقف بانورامية.

محركات وأداء كيا سيلتوس 2026

تقدم سيلتوس 2026 بمحرك سعة 1.5 لتر بتنفس طبيعي مكوّن من أربع أسطوانات، ينتج قوة 115 حصاناً، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار، مع نظام دفع أمامي، ويحقق هذا المحرك معدل استهلاك يبلغ 17.5 كيلومتراً لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 50 لتراً.

كما تقدم سيلتوس 2026 بمحرك تيربو سعة 1.4 لتر بأربع أسطوانات أيضاً، يولد قوة 140 حصاناً، ويتصل بناقل حركة مزدوج القابض، مع نظام دفع أمامي، ويصل معدل الاستهلاك إلى 17.8 كيلومتراً لكل لتر.

مقصورة وتجهيزات كيا سيلتوس 2026 

تعتمد سيلتوس على شاشة معلومات بقياس 8 بوصات في بعض الفئات، ترتفع إلى 10.25 بوصة في الفئات الأعلى، إلى جانب شاشة عدادات قياس 4.2 بوصة لعرض بيانات القيادة، ويتوفر نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، مع شاحن لاسلكي للهواتف الذكية في بعض التجهيزات.

وتشمل أنظمة السلامة مكابح مانعة للانغلاق، وتوزيعاً إلكترونياً لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر، إضافة إلى مثبت سرعة للقيادة على الطرق السريعة، كما تختلف تجهيزات المقاعد حسب الفئة، إذ يمكن أن يكون مقعد السائق بتعديل يدوي أو كهربائي، بالإضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية للحماية من الصدمات.

أسعار كيا سيلتوس 2026 في السوق السعودي

تتراوح أسعار كيا سيلتوس 2026 في السعودية بين 78,180 ريالاً و106,415 ريالا.

كيا سيلتوس 2026

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز

موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الإجازات الرسمية كاملة

موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة

يارا السكري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل شخصيتها في مسلسل علي كلاي

رمضان يثير أزمة بين الزمالك والكاف| تطور جديد

مصرع أكثر من 10 عمال في حادث دهس سيارة نقل بطريق بورسعيد الإسماعيلية

مصرع أكثر من 10 عمال في حادث سيارة بطريق بورسعيد الإسماعيلية

الكشف عن مدة غياب عمرو الجزار بعد إصابته في الأهلي

حسن الصغير: التقوى طريق صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب

وزير التموين الأسبق: الإسلام أحدث تحولًا جذريًا في الميراث

شيخ الأزهر: لهذا السبب خصصت برنامجي عن أسماء الله الحسنى.. فيديو

نشرة المرأة والمنوعات | فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان .. أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

مكنتش الأقوى في بدايتي.. أحمد عز يتحدث بصراحة عن رحلته الفنية وكواليس «7 Dogs»

أصعب مقلب.. يارا السكري تتصدر الأعلى أجرًا في «رامز ليفل الوحش» وتكشف كواليس الحلقة

أغنية محمد رمضان مع لارا ترامب تثير الجدل.. ما القصة

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

