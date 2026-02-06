قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

كيا PV5 موديل 2026 .. أحدث فان كهربائية بمساحة عائلية | صور

كيا PV5 موديل 2026
كيا PV5 موديل 2026
صبري طلبه

قدمت شركة كيا طراز PV5 موديل 2026 كأحد أحدث إصداراتها في فئة سيارات الفان الكهربائية، حيث توسيع العلامة الكورية الجنوبية حضورها في فئة المركبات العائلية المعتمدة على الطاقة النظيفة، مع باقة من التجهيزات وتصميم عصري.

أبعاد كيا PV5 موديل 2026

تعتمد كيا PV5 على أبعاد خارجية تنتمي إلى فئة الفان العائلية، حيث توفير مساحة داخلية مناسبة للركاب والأمتعة، ويبلغ طول السيارة 4,695 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1,895 ملم، مع ارتفاع كلي قدره 1,915 ملم، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,995 ملم.

كيا PV5 موديل 2026

تجهيزات كيا PV5 موديل 2026

تقدم كيا PV5 موديل 2026 مقصورة مزودة بشاشة مركزية كبيرة لنظام المعلومات والترفيه بقياس 12.9 بوصة، وتدعم السيارة الاتصال اللاسلكي بأنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، ما يسمح بربط الهواتف الذكية بسهولة والتحكم بالتطبيقات أثناء القيادة.

كما توفر سيارة كيا PV5 موديل 2026 شاشة عدادات رقمية بقياس 7.5 بوصة خلف عجلة القيادة لعرض البيانات الأساسية، إلى جانب نظام صوتي مكوّن من 6 سماعات، ومكيف هواء أوتوماتيكي، مع توفير خاصية الشحن اللاسلكي في الصف الأول.

كيا PV5 موديل 2026

كيا PV5 موديل 2026 وأنظمة الأمان 

تم تجهيز كيا PV5 بحزمة من تقنيات الأمان وتشمل، أنظمة المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب نظام التحكم الإلكتروني بالثبات ونظام التحكم في قوى الجر، كما تتوفر خاصية مثبت السرعة المتكيف مع التوقف والانطلاق، وحساسات ركن أمامية وخلفية، بالإضافة إلى كاميرا للرؤية الخلفية تسهّل عمليات الاصطفاف.

أداء ومحرك كيا PV5 موديل 2026

تعتمد كيا PV5 موديل 2026 على محرك كهربائي يولد قوة إجمالية تبلغ 120 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 250 نيوتن، وتعمل السيارة بنظام دفع أمامي، مع ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وتصل السرعة القصوى إلى 135 كيلومترًا في الساعة، بينما تتسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 12.8 ثانية.

كيا PV5 موديل 2026

مدى كيا PV5 موديل 2026 وخيارات الشحن

تتوفر كيا PV5 ببطارية بسعة 51.5 كيلوواط ساعة، تتيح مدى قيادة كهربائي يصل إلى 295 كيلومترًا، وتدعم السيارة عدة خيارات للشحن، حيث يمكن شحنها بالكامل خلال 7 ساعات باستخدام شاحن منزلي بقدرة 7 كيلوواط.

ويمكن تقليل المدة إلى 5 ساعات عبر شاحن منزلي أقوى بقدرة 11 كيلوواط، كما تدعم الشحن السريع بالتيار المستمر، إذ يمكن شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال 30 دقيقة باستخدام محطات شحن بقدرة 150 كيلوواط.

