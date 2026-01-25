قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيثم شعبان مديرًا فنيًا لحرس الحدود خلفًا لـ أحمد زهران
هنصوم كام ساعة في رمضان .. وما موعد أول يوم صيام ؟
عاصفة شتوية مرعبة تقتـ.ـل الناس.. و«ترامب» يعلن الطوارئ في 10 ولايات أمريكية |شاهد
محامي رمضان صبحي: عودته لأسرته خطوة أولى.. وسنسعى لإيقاف عقوبة «الكاف»
أقل سعر دولار اليوم 25-1-2026
حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026
«فتوح» يكشف كواليس تغيّر شخصيته بعد الأزمات الأخيرة «التزمت وسيبت الشقاوة.. وتركيزي كله في الكرة»
«إسرائيل هيوم»: إيران نفذت إعدامات خارج القانون خلال قمع الاحتجاجات
حلمي طولان: وزير الرياضة موقفش جمبي والكل تآمر ضدي.. وكأس العرب خدت من رصيدي
حلمي طولان: مش هسلم على حسام حسن إلا في الحالة دي
أحمد فتوح يكشف كواليس إصابته في أمم أفريقيا: لعبت وأنا مصاب
مش تاجر مخدرات.. طولان يرد على اتهامات الواسطة لقيادة المنتخب في كأس العرب
مواصفات كيا EV6 موديل 2026 وسعرها عالميًا

كيا EV6
كيا EV6
صبري طلبه

تستمر كيا الكورية الجنوبية وعملاق تصنيع السيارات، في تعزيز موقعها ضمن سوق السيارات الكهربائية العالمي، من خلال النسخة EV6 موديل 2026، والتي تعد أحد الاصدارات البارزة في فئة الكروس أوفر الكهربائية.

أداء ومحرك كيا EV6 

تعتمد كيا EV6 2026 على منصة كهربائية تتيح تنوعًا في أنظمة الدفع، حيث تتوفر بنظام دفع خلفي أو رباعي، حيث تقدم النسخة ذات الدفع الخلفي بقوة تبلغ 225 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 350 نيوتن متر، وتوفر الفئات ذات الدفع الرباعي مستويات أعلى من الأداء، حيث تصل القوة إلى 320 حصانًا أو حتى 576 حصانًا.

 كيا EV6

وتعتمد جميع فئات كيا EV6 موديل 2026 على بطارية بسعة 77.4 كيلوواط ساعة، ويمكن للنسخ الأقل قوة قطع مسافة تقترب من 500 كيلومتر بالشحنة الواحدة، بينما ينخفض المدى في الفئات الأعلى أداءً ليصل إلى نحو 420 كيلومترًا.

أنظمة أمان كيا EV6

زُودت كيا EV6 بحزمة من أنظمة السلامة، تتضمن نظام مساعدة القيادة على الطرق السريعة، ومكابح طوارئ أوتوماتيكية مع القدرة على رصد المشاة والمركبات. 

 كيا EV6

كما تشمل التجهيزات أنظمة الحفاظ على المسار، ومراقبة النقطة العمياء مع عرض مباشر عبر الشاشة، إلى جانب مثبت سرعة ذكي متكيف مع حركة المرور.

وتُعزز هذه الأنظمة بكاميرات رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، وتحذيرات عند الخروج من المركبة، إضافة إلى وسائد هوائية متعددة تغطي مختلف أنحاء المقصورة.

 كيا EV6

أبعاد وتصميم كيا EV6

تأتي كيا EV6 بأبعاد تعكس طبيعتها كسيارة كروس أوفر كهربائية، حيث يبلغ طولها نحو 4,694 ملم، مع عرض يصل إلى 1,880 ملم، وارتفاع 1,544 ملم، ويظهر التصميم الخارجي بخطوط انسيابية، مع مصابيح LED كاملة، وجنوط ألمنيوم تتراوح مقاساتها بين 19 و21 بوصة حسب الفئة، إضافة إلى مرايا خارجية كهربائية مزودة بالتسخين وإشارات الانعطاف، فتحة سقف.

 كيا EV6

مقصورة وتجهيزات كيا EV6

تضم مقصورة كيا EV6 2026 شاشة مزدوجة منحنية بقياس 12.3 بوصة لعرض بيانات القيادة وأنظمة الترفيه، وتدعم السيارة نظام Kia Connect للتحكم عن بعد، إلى جانب نظام ملاحة ذكي مدمج مع خرائط محطات الشحن، كما تتوفر تجهيزات راحة تشمل مقاعد بكسوة جلد صناعي مع التدفئة والتهوية، وإضاءة محيطية قابلة للتخصيص، ونظام صوتي فاخر من Meridian، وتحكم إلكتروني بالمناخ بعدة مناطق.

أسعار كيا EV6 موديل 2026 عالميًا 

يتراوح السعر العالمي لكيا EV6 موديل 2026 بين 42,900 و54,300 دولار أمريكي.

كيا EV6 EV6 موديل 2026 كيا  EV6 موديل 2026 سيارة كيا  EV6 موديل 2026

