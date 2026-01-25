مواصفات كيا EV6 موديل 2026 وسعرها عالميًا

تستمر كيا الكورية الجنوبية وعملاق تصنيع السيارات، في تعزيز موقعها ضمن سوق السيارات الكهربائية العالمي، من خلال النسخة EV6 موديل 2026، والتي تعد أحد الاصدارات البارزة في فئة الكروس أوفر الكهربائية.

أداء ومحرك كيا EV6

تعتمد كيا EV6 2026 على منصة كهربائية تتيح تنوعًا في أنظمة الدفع، حيث تتوفر بنظام دفع خلفي أو رباعي، حيث تقدم النسخة ذات الدفع الخلفي بقوة تبلغ 225 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 350 نيوتن متر، وتوفر الفئات ذات الدفع الرباعي مستويات أعلى من الأداء، حيث تصل القوة إلى 320 حصانًا أو حتى 576 حصانًا.

وتعتمد جميع فئات كيا EV6 موديل 2026 على بطارية بسعة 77.4 كيلوواط ساعة، ويمكن للنسخ الأقل قوة قطع مسافة تقترب من 500 كيلومتر بالشحنة الواحدة، بينما ينخفض المدى في الفئات الأعلى أداءً ليصل إلى نحو 420 كيلومترًا.

أنظمة أمان كيا EV6

زُودت كيا EV6 بحزمة من أنظمة السلامة، تتضمن نظام مساعدة القيادة على الطرق السريعة، ومكابح طوارئ أوتوماتيكية مع القدرة على رصد المشاة والمركبات.

كما تشمل التجهيزات أنظمة الحفاظ على المسار، ومراقبة النقطة العمياء مع عرض مباشر عبر الشاشة، إلى جانب مثبت سرعة ذكي متكيف مع حركة المرور.

وتُعزز هذه الأنظمة بكاميرات رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، وتحذيرات عند الخروج من المركبة، إضافة إلى وسائد هوائية متعددة تغطي مختلف أنحاء المقصورة.

أبعاد وتصميم كيا EV6

تأتي كيا EV6 بأبعاد تعكس طبيعتها كسيارة كروس أوفر كهربائية، حيث يبلغ طولها نحو 4,694 ملم، مع عرض يصل إلى 1,880 ملم، وارتفاع 1,544 ملم، ويظهر التصميم الخارجي بخطوط انسيابية، مع مصابيح LED كاملة، وجنوط ألمنيوم تتراوح مقاساتها بين 19 و21 بوصة حسب الفئة، إضافة إلى مرايا خارجية كهربائية مزودة بالتسخين وإشارات الانعطاف، فتحة سقف.

مقصورة وتجهيزات كيا EV6

تضم مقصورة كيا EV6 2026 شاشة مزدوجة منحنية بقياس 12.3 بوصة لعرض بيانات القيادة وأنظمة الترفيه، وتدعم السيارة نظام Kia Connect للتحكم عن بعد، إلى جانب نظام ملاحة ذكي مدمج مع خرائط محطات الشحن، كما تتوفر تجهيزات راحة تشمل مقاعد بكسوة جلد صناعي مع التدفئة والتهوية، وإضاءة محيطية قابلة للتخصيص، ونظام صوتي فاخر من Meridian، وتحكم إلكتروني بالمناخ بعدة مناطق.

أسعار كيا EV6 موديل 2026 عالميًا

يتراوح السعر العالمي لكيا EV6 موديل 2026 بين 42,900 و54,300 دولار أمريكي.