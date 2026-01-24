سعر كيا كارينز 2010 المستعملة فى السوق.. صور

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارًا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، وعرضت عددا ‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة كيا كارينز موديل 2010 ‏.

تأتي السياراة كيا كارينز موديل 2010، بمحرك اقتصادي وعملي من 4 أسطوانات بسعة 1.6 لتر، يولد قوة تصل إلى 126 حصانا وعزم دوران يبلغ 156 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 4 سرعات أو يدوي بـ 5 سرعات، مما يوفر تجربة قيادة سلسة تتناسب مع احتياجات العائلات داخل المدينة وعلى الطرقات الطويلة.

تتميز السيارة بتصميم خارجي يجمع بين الانسيابية والرحابة، حيث يبلغ طولها 4.54 متر وعرضها 1.80 متر، مما يمنحها ثباتا جيدا على الطريق.

كما توفر مقصورة داخلية واسعة بسبعة مقاعد مريحة وتجهيزات عملية مثل مكيف هواء قوي، ونظام صوتي متكامل، ومساحات تخزين متعددة، بالإضافة إلى إمكانية طي المقاعد الخلفية لزيادة سعة الصندوق الخلفي للأمتعة.

وتشمل السياراة كيا كارينز موديل 2010‏، على مواصفات أمان أساسية تتضمن نظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS) ووسائد هوائية أمامية، مما يجعلها سيارة عائلية آمنة وموثوقة للاستخدام اليومي.

أما عن سعر السيارة كيا كارينز موديل 2010‏ بسوق المستعمل ، فتاتي بمتوسط سعر 500 الف جنيه ، وقد تختلف هذه الاسعار قليلا على حسب الحالة الفنية للسيارة .