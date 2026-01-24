قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كارثة على مائدة العشاء.. القصة الكاملة لتسمم 4 أطفال ووالدتهم بسوهاج
صراع قمة الدوري الأسباني يشتعل.. ريال مدريد في اختبار فياريال وبرشلونة ممنوع من الخطأ
ياميش رمضان.. أسعار البلح والمكسرات وقمر الدين بمحلات العطارة والمجمعات
أحمد العوضى يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره.. كل فايز 2000 جنيه
عامر عامر: تقييم حارس المرمى بالقطعة "خطأ".. والشناوي "متظلمش"
زيلينسكي: روسيا استهدفت مجددا قطاع الطاقة بنحو 400 صاروخ ومسيرة
سفارة أمريكا ببغداد تؤكد: نقل عناصر داعش من سوريا للعراق ليس أمرًا مستمرًا
زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
خدمت بنفسي في أفغانستان.. الأمير هاري يهاجم ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

 S-Class موديل 2027
 S-Class موديل 2027
كريم عاطف

تستعد مرسيدس-بنز للكشف العالمي عن S-Class موديل 2027 في 29 يناير الجاري، في خطوة تؤكد أن أيقونة الفخامة الألمانية لا تكتفي بتحديثات شكلية، بل تدخل مرحلة جديدة من التطوير الشامل.

ووفق تصريحات الرئيس التنفيذي لـ مرسيدس-بنز ‏أولا كيلينيوس، فإن السيارة ليست "فيس ليفت" تقليديا، بل أشبه بـ"نصف سيارة جديدة" بعد تعديل أكثر من 2700 مكون.

خارجيا، تحظى S-Class بهوية أكثر حضورا، مع شبكة أمامية أكبر بنحو 20% وعودة النجمة الثلاثية القائمة على غطاء المحرك بإضاءة LED خفية، تمنح السيارة طابعا مهيبا يليق بمكانتها في شوارع المدن الكبرى. 

أما ميكانيكيا، فتقدم مرسيدس خيارات متعددة تلائم مختلف الأذواق، أبرزها محرك V8 جديد بقوة تصل إلى 530 حصانا يعتمد على تصميم متطور لتحسين الأداء والسلاسة، إلى جانب استمرار محرك V12 في فئة مايباخ لعشاق الفخامة المطلقة. 

كما شهد نظام التعليق الهوائي AIRMATIC تحديثات ذكية، تسمح للسيارة بتسجيل المطبات والحفر عبر GPS ومشاركتها سحابيا مع سيارات أخرى لرفع مستوى الراحة والأمان.

وعلى صعيد الكفاءة، تسهم تقنيات الهجين الخفيف في خفض استهلاك الوقود وتحسين الأداء في الرحلات الطويلة، مع الإبقاء على حرية الاختيار بين البنزين والتقنيات الهجينة رغم التوجه العالمي نحو الكهرباء.

التحول الأكبر يظهر داخل المقصورة مع الظهور الأول لنظام التشغيل MB.OS، الذي يوظف الذكاء الاصطناعي لربط عشرات المستشعرات وتقديم تجربة رقمية متكاملة. 

وتشمل المقصورة شاشات Superscreen تمتد بعرض التابلوه، وعودة مدروسة لبعض الأزرار الفيزيائية لسهولة التحكم، إلى جانب مقاعد خلفية فاخرة قابلة للتخصيص وتواصل سحابي لحظي يجعل كل رحلة أكثر سلاسة ورفاهية.

من المتوقع أن تبدأ الأسعار من 150 الف دولار أمريكي للفئات الأساسية، وتتجاوز 250 الف دولار لفئات مايباخ المجهزة بالكامل.

مرسيدس بنز مرسيدس S CLASS S Class موديل 2027 سيارات مرسيدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يارا حسام حسن

أول رد من يارا حسام حسن على دعوى قضائية من خطيبها السابق.. ماذا حدث؟

دعاء قبل النوم في شعبان

دعاء النوم في شعبان.. لو كنت مكروبا ومديونا ومحزونا ردد 3 كلمات وأبشر

موعد أول يوم من رمضان 2026

موعد أول يوم من شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام.. تفاصيل

الطيران الأمريكية

شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من 2500 رحلة اليوم.. ما السبب؟

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

شوبير

تأخر الصفقات القوية.. تعليق ناري من شوبير على غضب جماهير الأهلي

بيراميدز

إبراهيم فايق يكشف كواليس انتقال عودة الفاخوري إلى بيراميدز

أحمد سعد مع سالم الهندي

صورة للتاريخ.. شاهد إطلالة أحمد سعد في حفلته بالسعودية

ترشيحاتنا

التعليم العالي

التعليم العالي: حصاد أسبوعي حافل بالأنشطة والقرارات الداعمة لتطوير القطاع

وزارة العمل

وزير العمل يدعو صاحب فيديو إهمال مكتب عمل دسوق للحضور وبحث مشكلته

وزيرة التنمية المحلية

انطلاق الأسبوع التدريبي الـ25 بمركز سقارة وبمشاركة 450 متدربًا بالمحافظات

بالصور

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

 S-Class موديل 2027
 S-Class موديل 2027
 S-Class موديل 2027

تعرف على السيارات الـ 10 الأكثر مبيعا حول العالم

سوق السيارات
سوق السيارات
سوق السيارات

بسبب الحوادث .. تسلا أمام القضاء من جديد

تسلا
تسلا
تسلا

كيف تكتشفين الرجل النرجسي قبل الارتباط؟.. 10 علامات مبكرة تحذرك

كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟

فيديو

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد