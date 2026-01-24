مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

تستعد مرسيدس-بنز للكشف العالمي عن S-Class موديل 2027 في 29 يناير الجاري، في خطوة تؤكد أن أيقونة الفخامة الألمانية لا تكتفي بتحديثات شكلية، بل تدخل مرحلة جديدة من التطوير الشامل.

ووفق تصريحات الرئيس التنفيذي لـ مرسيدس-بنز ‏أولا كيلينيوس، فإن السيارة ليست "فيس ليفت" تقليديا، بل أشبه بـ"نصف سيارة جديدة" بعد تعديل أكثر من 2700 مكون.

خارجيا، تحظى S-Class بهوية أكثر حضورا، مع شبكة أمامية أكبر بنحو 20% وعودة النجمة الثلاثية القائمة على غطاء المحرك بإضاءة LED خفية، تمنح السيارة طابعا مهيبا يليق بمكانتها في شوارع المدن الكبرى.

أما ميكانيكيا، فتقدم مرسيدس خيارات متعددة تلائم مختلف الأذواق، أبرزها محرك V8 جديد بقوة تصل إلى 530 حصانا يعتمد على تصميم متطور لتحسين الأداء والسلاسة، إلى جانب استمرار محرك V12 في فئة مايباخ لعشاق الفخامة المطلقة.

كما شهد نظام التعليق الهوائي AIRMATIC تحديثات ذكية، تسمح للسيارة بتسجيل المطبات والحفر عبر GPS ومشاركتها سحابيا مع سيارات أخرى لرفع مستوى الراحة والأمان.

وعلى صعيد الكفاءة، تسهم تقنيات الهجين الخفيف في خفض استهلاك الوقود وتحسين الأداء في الرحلات الطويلة، مع الإبقاء على حرية الاختيار بين البنزين والتقنيات الهجينة رغم التوجه العالمي نحو الكهرباء.

التحول الأكبر يظهر داخل المقصورة مع الظهور الأول لنظام التشغيل MB.OS، الذي يوظف الذكاء الاصطناعي لربط عشرات المستشعرات وتقديم تجربة رقمية متكاملة.

وتشمل المقصورة شاشات Superscreen تمتد بعرض التابلوه، وعودة مدروسة لبعض الأزرار الفيزيائية لسهولة التحكم، إلى جانب مقاعد خلفية فاخرة قابلة للتخصيص وتواصل سحابي لحظي يجعل كل رحلة أكثر سلاسة ورفاهية.

من المتوقع أن تبدأ الأسعار من 150 الف دولار أمريكي للفئات الأساسية، وتتجاوز 250 الف دولار لفئات مايباخ المجهزة بالكامل.