روسيا تسقط 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
دعاء اليوم الخامس من شعبان.. يبدل حالك من شقي محروم إلى غني
أخبار السيارات| إم جي 5 فبريكا هاي لاين بهذا السعر.. أرخص 5 عربيات رياضية في مصر
تقديرات إسرائيلية: زيادة الانتشار العسكري الأمريكي مقدمة لهجوم على إيران
التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز
لعيب حريف.. سهام صالح تشيد بأداء إمام عاشور أمام يانج أفريكانز
اختلق قصة مرضه.. بعد قليل محاكمة مدحت شلبي في سب محمود الخطيب
مواعيد قطارات أسوان اليوم السبت 24-1-2026.. النوم والعادي والمكيف
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت والقنوات الناقلة
نادر نور الدين: فاقد البخر أخطر من تخزين سد النهضة..والطمي سيُفقد جدواه
رئيسة فنزويلا المؤقتة تدعو إلى بدء حوار سياسي بمشاركة المعارضة
29 سنة حب وفخر .. حنان ترك تحتفل بعيد ميلاد ابنها يوسف
ماذا تقدم هافال H9 موديل 2026.. وكم سعرها في السوق السعودي؟| صور

هافال H9
هافال H9
صبري طلبه

تواصل هافال تعزيز موقعها في السوق السعودي للسيارات وخاصة العائلية الرياضية متعددة الاستخدامات من خلال نسختها H9 موديل 2026، التي تنتمي لفئة الـSUV ، وتقدم هذه السيارة مزيجًا بين التصميم الرياضي والتجهيزات العصرية.

أبعاد وتصميم هافال H9

تعتمد هافال H9 على هيكل رياضي، بينما يبلغ طولها 4,950 مم، ويصل عرضها إلى 1,976 مم، وارتفاعها 1,930 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,850 مم. 

هافال H9

ويكتمل المظهر الخارجي بمصابيح أمامية وخلفية ونهارية تعمل بتقنية LED، إلى جانب كشافات ضباب أمامية وخلفية، مع توفر فتحة سقف عادية أو بانورامية بحسب الفئة، إضافة إلى مرايا جانبية قابلة للتعديل الكهربائي، وعجلات ألومنيوم بقياس 18 بوصة أو 19 بوصة.

أنظمة أمان هافال H9

تزود H9 موديل 2026 بحزمة أمان شاملة، تبدأ بوجود 6 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، وفرامل مانعة للانغلاق مع توزيع إلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب التحكم بقوى الجر.

هافال H9

تشمل التجهيزات مثبت سرعة متكيف، ونظام المساعدة في الازدحام المروري، وحساسات أمامية وخلفية، ونظام كشف النقاط العمياء، والمساعد على تغيير المسار، مع كاميرا محيطية 360 درجة توفر رؤية أوضح في مختلف ظروف القيادة.

هافال H9

محرك وأداء هافال H9

تعتمد السيارة على محرك بنزين تيربو بسعة 2.0 لتر مكون من 4 أسطوانات، يولد قوة 214 حصان وعزم دوران يبلغ 380 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات، مع نظام دفع رباعي 4WD، واستهلاك وقود يصل إلى 10.7كم/ لتر.

هافال H9

مقصورة وتجهيزات هافال H9

تقدم المقصورة الداخلية مقاعد مكسوة بالجلد، وزود مقعد السائق بذاكرة لحفظ الإعدادات، إلى جانب خاصية التدليك ووظيفة التبريد، كما يتوفر نظام تكييف أوتوماتيكي مع فتحات للصفين الثاني والثالث، وشاشة عدادات بقياس 10.25 بوصة، وشاشة لمس للنظام الترفيهي بقياس 14.6 بوصة، مع دعم البلوتوث، وأبل كار بلاي، وأندرويد أوتو، وشاحن لاسلكي، ونظام صوتي مكون من 8 سماعات أو 10 سماعات حسب الفئة.

هافال H9

سعر هافال H9 موديل 2026 في السوق السعودي

تقدم هافال H9 موديل 2026 في السعودية بسعر يتراوح بين 127,200 و132.900 ريال سعودي.

هافال هافال H9 سيارة هافال H9 مواصفات هافال H9 سعر هافال H9

