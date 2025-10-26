قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيان قطري حول لقاء ترامب والشيخ تميم على متن طائرة الرئاسة الأمريكية
بعد رحيل حازم إمام.. «الغندور» يكشف عن الجهاز الفني الجديد للزمالك |تفاصيل
عمرو أديب يطلق حملة للاحتفاء بافتتاح المتحف المصري الكبير
بعد فوز الناشئين بالزمالك أمام الأهلي.. ناقد رياضي يستفز جمهور المارد الأحمر
نجوم العرب يجتمعون في «وطن السلام».. رسالة فنية من قلب مصر إلى العالم | شاهد
هل الذكاء الاصطناعي سيحل مكان الإنسان؟.. أحمد الزيات يجيب
ترامب: فخور بتوسطي لإتمام اتفاقية السلام بين كمبوديا و تايلاند
بيسجّل كل ماتش.. «هالاند» يكشف أسرار «ماكينة أهداف» مانشستر سيتي والنرويج
بأغنية «برشا برشا».. صابر الرباعي يختتم مهرجان الموسيقى العربية وسط تفاعل جماهيري كبير
صابر الرباعي يُغني «اللي جرى» ويوجّه رسالة مؤثرة للراحل حلمي بكر بختام مهرجان الموسيقى العربية
عمرو أديب: الناس بتوع الانتخابات عاملين دعاية أكتر من اللي اتعملت للمتحف المصري
اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي
تكنولوجيا وسيارات

المواصفات الكاملة وأسعار هافال H6 موديل 2025 في الإمارات

هافال H6 موديل 2025
هافال H6 موديل 2025
صبري طلبه

تعتبر السيارة هافال H6 موديل 2025 من أبرز السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام التي يقدمها الصانع الصيني في الامارات، حيث طرحت عبر باقة من الفئات، بأسعار تبدأ من 84,900 درهم.

أداء ومحرك هافال H6 موديل 2025

تأتي السيارة بمحرك تيربو سعة 2.0 لتر مكون من أربع أسطوانات، ينتج هذا المحرك قوة تبلغ 234 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 385 نيوتن متر.

وتم تزويد السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بتسع سرعات، وتعتمد السيارة على نظام الدفع الأمامي، بينما يقدر متوسط استهلاك الوقود 16.9 كم لكل لتر.

هافال H6 موديل 2025

تجهيزات ومواصفات هافال H6 موديل 2025

تحتوي هافال H6 موديل 2025 على شاشة وسطية مقاس 14.6 بوصة ، تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكية، ولوحة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، إلى جانب نظام عرض البيانات على الزجاج الأمامي بقياس 9 بوصات بحسب الفئة.

وتقدم السيارة بتقنية الشحن اللاسلكي في المقاعد الأمامية ونظام الصوت المكون من 8 سماعات، مع مقود متعدد الوظائف يسهل التحكم بالوسائط والمكالمات أثناء القيادة، مكيف هواء أوتوماتيكي.

هافال H6 موديل 2025

تأتي السيارة بعدد ست وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، كما تضم نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS) مع توزيع إلكتروني لقوة الكبح (EBD)  ونظام الثبات الإلكتروني (ESP) الذي يحافظ على توازن السيارة في المنعطفات.

وتضم أيضًا أنظمة مساعدة السائق مثل مساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، ونظام تثبيت السرعة المتكيف، وتحذير التصادم الأمامي والخلفي، إلى جانب مكابح الطوارئ الذاتية ومراقبة النقطة العمياء وتنبيه حركة المرور الخلفية، كاميرات 360 درجة.

هافال H6 موديل 2025

يأتي التصميم الخارجي بمظهر رياضي، مع مصابيح نهارية بتصميم سداسي العدسات في كل جانب، مدعومة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED في جميع الفئات، وتُبرز الجنوط الألمنيوم مقاس 19 بوصة الشخصية الرياضية للسيارة.

كما تأتي السيارة بفتحة سقف بانورامية، مع أبعاد خارجية بنسبة طول بلغت 4,703 مم وعرض 1,886 مم، بارتفاع يبلغ 1,730 مم، وقاعدة عجلات 2,738 مم، بينما يبلغ وزنها 1,630 كجم وتوفر سعة تخزين خلفية تصل إلى 560 لتر.

أسعار السيارة هافال H6 موديل 2025 في الإمارات

تقدم السيارة هافال H6 موديل 2025 في السوق الإماراتي بسعر يبدأ من 84,900 درهم وصولًا إلى 109,900 درهم.

