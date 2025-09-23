قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار ومواصفات هافال H9 موديل 2025 في السعودية

صبري طلبه

تعتبر هافال H9 واحدة من أبرز السيارات الرياضية المقدمة في السوق السعودي، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV متعددة الاستخدام، مع طرحها عبر فئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من 124,900 ريال سعودي.

محرك وأداء هافال H9 موديل 2025

تستمد هافال H9 موديل 2025 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 2000 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ 380 حصانًا، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 8 غيار من ZF.

مواصفات هافال H9 موديل 2025

تأتي السيارة هافال H9 موديل 2025 بعدد من أوضاع القيادة المختلفة لتحدي التضاريس من الثلج والطين والرمال، بالإضافة إلى جنوط رياضية يبلغ قياسها 19 بوصة، وهيكل رياضي بمقدمة حادة المظهر، وشبكات لامعة ذات مقاطع هوائية عرضية.

دعمت السيارة هافال H9 موديل 2025 بشاحن لاسلكي للهواتف، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط بقياس 14.6 بوصة مع دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، شاشة عدادات رقمية قياسها 10.25 بوصة.

زودت أيضًا السيارة هافال H9 موديل 2025 بمكيف هواء متعدد المناطق، وكاميرا خلفية 360 درجة، حساسات ركن لسهولة الاصطفاف، ومثبت سرعة، بالإضافة إلى مقاعد كهربائية، ومكابح طوارئ، نظام الحفاظ على الحارة المرورية، وسائد هوائية متقدمة، مانع الانغلاق ABS.

أسعار هافال H9 موديل 2025 في السعودية 

تقدم هافال H9 موديل 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 124,900 ريال للفئة الأولى Mid، بينما يصل سعر الفئة الثانية عالية التجيزات High بسعر يبدأ من 139,900 ريال سعودي.

