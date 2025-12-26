قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرص استثمارية متعددة فى مجالات تصنيع مهمات ومستلزمات محطات الطاقة الشمسية والرياح
جيش الاحتلال يقصف أهدافا تابعة لحزب الله في لبنان
كيفية تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف.. 5 نصائح فعالة لمستخدمي أندرويد
خبراء يحذرون: موسم حفلات نهاية العام يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية
أسعار الذهب في مصر اليوم.. الجنيه الذهب يقترب من 48 ألف جنيه
وفقا لقانون العمل الجديد.. الإجازات السنوية المحسوبة مقابل أجر
الطقس اليوم .. أجواء شديدة البرودة ليلا وأمطار تضرب هذه المحافظات
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. آخر تحديث
«الحكومة»: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية
العالم غير آمن.. تفاصيل خطة كوريا الشمالية لتطوير برنامج الصواريخ
سويلم: نقلة نوعية في استراتيجية تطوير الكوادر البشرية بوزارة الري
تتجاوز 58 مليار دولار .. اليابان توافق على ميزانية دفاع قياسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يقصف أهدافا تابعة لحزب الله في لبنان

جيش الإحتلال - أرشيفي
جيش الإحتلال - أرشيفي
محمود نوفل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف أهدافا تابعة لحزب الله في لبنان.

وفي وقت سابق؛ أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الجيش هاجم  عنصرا من حزب الله في بلدة جناتا جنوب البلاد.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت مركز قرية الحولة في جنوب لبنان.

قال مراسل أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن الطيران الحربي الإسرائيلي دخل أجواء الجنوب اللبناني وشن سلسلة غارات عنيفة استهدفت عدداً من المناطق في قضاء النبطية، ولا سيما المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن الغارات طالت مناطق النميرية ووادي حومين ومناطق أخرى، قبل أن يعاود الطيران الحربي الإسرائيلي الدخول مجدداً بعد دقائق قليلة لتنفيذ موجة ثانية من الضربات الجوية العنيفة، شملت وادي حومين وإقليم التفاح، في تصعيد لافت خلال الساعات الأخيرة.

وأضاف سنجاب، أن الغارات الجوية تركزت في مناطق مفتوحة ومناطق جبلية داخل قضاء النبطية، وجميعها تقع شمال نهر الليطاني، بالتزامن مع تحليق كثيف للطيران المُسيّر الإسرائيلي في أجواء عدد من البلدات، من بينها الدوير وتول وجبشيت ومناطق أخرى في الجنوب اللبناني.

وأشار إلى أن هذا التحليق المكثف قد يعكس قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بجمع معلومات أو إعداد بنك أهداف تمهيداً لتنفيذ ضربات جديدة، سواء عبر الطيران الحربي أو المسيّر خلال الفترة المقبلة

جيش الاحتلال حزب الله لبنان جنوب لبنان قضاء النبطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من الحادث

حادث مأساوي في المسجد الحرام.. معتمر يلقي بنفسه من الأدوار العلوية

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

الحريق

حريق كبير في منشأة ناصر.. صور

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 26-12-2025

الزمالك

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر بعد الخسارة من سموحة بهدف دون رد

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

تعاون بين الزراعة والبيطريين في تنمية موارد النقابة وملف كلاب الشوارع

وزير الكهرباء خلال اللقاء

الكهرباء تبحث مع مجموعة شركات صاني الصينية التعاون فى مجالات الطاقة المتجددة

اجتماع اللجنة.

اللجنة العليا للمسؤولية الطبية : 282 قضية تم تقديمها منذ إقرار القانون

بالصور

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

The Voice
The Voice
The Voice

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

أصالة تبهر متابعيها في آخر ظهور

أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد

طريقة تحضير بسكويت الكاكا.. هش وناعم

طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .

فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد