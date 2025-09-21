قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات
من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)
جدول مرتبات شهر سبتمبر .. والصرف في هذا الموعد
وزير خارجية البرتغال يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين
أحمد موسى يشيد بموقف نقابة الصحفيين تجاه قانون الإجراءات الجناية
ابتهاج عربي ودولي باعتراف كندا وأستراليا والمملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين (تقرير)
دراسة متأنية.. الديهي: قانون الإجراءات الجنائية يشبه الدستور الثاني للبلاد
فوزي: إعادة الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية للنواب تمثل ممارسة ديمقراطية راسخة
مساعد وزير الخارجية الأسبق: رؤية ترامب للمنطقة دائمًا مقصورة على مصالح إسرائيل
تعليق أحمد السقا على تكريمه في حفل دير جيست
بعد اعتراف 3 دول كبرى بدولة فلسطين .. جيش الاحتلال يعلن توسيع الهجوم البري في غزة
خبير استراتيجي: نتنياهو يريد إيصال وترسيخ رسالة لشعبه بأنهم مهددون أمنيا
لمحبي السيارات الصغيرة.. سعر سوزوكي سويفت أعلى فئة أوتوماتيك

صبري طلبه

يبحث الكثير من المقبلين على فرصة سيارة مستعملة، عن الحجم الصغير وخاصة فئة الهاتشباك، وتعتبر السيارة سوزوكي سويفت من أبرز الخيارات المقدمة في تلك الفئات، والتي تتمتع بعدد من التجهيزات إلى جانب التصميم العصري.

وظهرت السيارة سوزوكي سويفت موديل 2023 في السوق المصري للسيارات المستعملة، ضمن الفئة الثانية عالية التجهيزات، بسعر يبلغ 670 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل، وخوض عدد بسيط من الكيلومترات.

وننصح المقبلين على عملية شراء سيارة مستعملة، بالفحص الفني الشامل عن المحرك وناقل السرعات والمنظومة الميكانيكية، بالإضافة إلى الكشف الهيكلي عن أي سيارة ترغب في شرائها، إلى جانب مراجعة متوسط الاسعار وفقًا للحالة والفئة والموديل.

مواصفات السيارة سوزوكي سويفت موديل 2023

تعتمد سوزوكي سويفت على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1200 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 84 حصان و107 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

وتتسارع السيارة سوزوكي سويفت من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 12.9 ثانية، بينما يقدر متوسط استهلاك السيارة من الوقود بحوالي 6.2 لتر عند قطع مسافة إجمالية قدرها 100 كم.

تجهيزات سوزوكي سويفت

تضم السيارة سوزوكي سويفت نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، بلوتوث، مدخل USB، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة تعمل باللمس، زر تشغيل وإيقاف المحرك، جنوط رياضية، مرايات جانبية كهربائية.

كما تضم السيارة وسائد هوائية للحماية، كاميرا خلفية وحساسات ركن، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، قفل مركزي، مكيف هواء، ريموت تحكم، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

إيقاف ثنائي الزمالك.. عقوبات صارمة في سابع جولات الدوري

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

منتخب مصر لشابات اليد يكتب التاريخ ويتوج ببطولة أفريقيا لأول مرة

ديكلان رايس بعد تعادل آرسنال ومانشستر سيتي: "استحققنا الهدف المتأخر وحصدنا احترام الجميع"

بمناسبة دخول المدارس..كهربا يوجّه رسالة إلى أولياء الأمور

مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

تحذير عاجل.. اعرف خطورة تناول الثوم على الريق

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط .. مقبرة الإمبراطوريات

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

