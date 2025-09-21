لمحبي السيارات الصغيرة.. سعر سوزوكي سويفت أعلى فئة أوتوماتيك

يبحث الكثير من المقبلين على فرصة سيارة مستعملة، عن الحجم الصغير وخاصة فئة الهاتشباك، وتعتبر السيارة سوزوكي سويفت من أبرز الخيارات المقدمة في تلك الفئات، والتي تتمتع بعدد من التجهيزات إلى جانب التصميم العصري.

وظهرت السيارة سوزوكي سويفت موديل 2023 في السوق المصري للسيارات المستعملة، ضمن الفئة الثانية عالية التجهيزات، بسعر يبلغ 670 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل، وخوض عدد بسيط من الكيلومترات.

وننصح المقبلين على عملية شراء سيارة مستعملة، بالفحص الفني الشامل عن المحرك وناقل السرعات والمنظومة الميكانيكية، بالإضافة إلى الكشف الهيكلي عن أي سيارة ترغب في شرائها، إلى جانب مراجعة متوسط الاسعار وفقًا للحالة والفئة والموديل.

مواصفات السيارة سوزوكي سويفت موديل 2023

تعتمد سوزوكي سويفت على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1200 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 84 حصان و107 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

وتتسارع السيارة سوزوكي سويفت من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 12.9 ثانية، بينما يقدر متوسط استهلاك السيارة من الوقود بحوالي 6.2 لتر عند قطع مسافة إجمالية قدرها 100 كم.

تجهيزات سوزوكي سويفت

تضم السيارة سوزوكي سويفت نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، بلوتوث، مدخل USB، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة تعمل باللمس، زر تشغيل وإيقاف المحرك، جنوط رياضية، مرايات جانبية كهربائية.

كما تضم السيارة وسائد هوائية للحماية، كاميرا خلفية وحساسات ركن، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، قفل مركزي، مكيف هواء، ريموت تحكم، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.