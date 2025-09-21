سوق المستعمل.. أسعار تويوتا كورولا 2025 فتحة سقف

استطاعت سيارات تويوتا كورولا أن تحتل مكانة كبيرة في مختلف الأسواق، حيث اشتهرت بالاعتمادية وقلة الأعطال، بالإضافة إلى التجهيزات المطروحة حسب الموديل والفئة.

وظهرت تويوتا كورولا 2025 في سوق السيارات المستعملة المصري، بسعر يبلغ مليون و490 ألف جنيه، بحالة كسر الزيرو، وبمفهوم الفبريكا بالكامل، ولكن ننصح بمقارنة متوسط الأسعار حسب الفئة، بالإضافة إلى أهمية الكشف الشامل.

تويوتا كورولا 2025

مواصفات تويوتا كورولا 2025

تعتمد السيارة تويوتا كورولا موديل على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنية الدفع الأمامي، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 120 حصان، و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

تويوتا كورولا 2025

وتتسارع السيارة تويوتا كورولا من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 12 ثانية، بينما تستهلك السيارة حوالي 6.8 لترًا، عند قطع مسافات إجمالية تقدر بـ 100 كيلومتر.

تويوتا كورولا 2025

تجهيزات تويوتا كورولا 2025

تحتوي السيارة تويوتا كورولا 2025 على وسائد هوائية للحماية من الصدمات، مثبت سرعة، حساسات ركن، كاميرا لسهولة الاصطفاف، فرامل بنظام مانع الانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، برنامج الثبات الالكتروني ESP، مرايات جانبية كهربائية التحكم.

زودت تويوتا كورولا 2025 بنظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، فتحة سقف كهربائية، بلوتوث، مدخل USB، مساحة داخلية رحبة تتسع إلى 5 مقاعد، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مقود حركة مالتي فانكشن، مصابيح نهارية، إضاءة LED.