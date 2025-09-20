أرخص 5 سيارات سيدان في مصر.. أسعار ومواصفات

يشكل عامل السعر أهمية كبيرة للمقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة، وسط التنوع المقدم في سوق السيارات المصري، والذي يضم عدد من الطرازات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تنوع التصميمات الداخلية والهيكلية، إلى جانب تنوع الأسعار.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات سيدان في مصر

جيلي امجراند

جيلي امجراند

تبدأ أسعار السيارة جيلي امجراند من 839,000 جنيه إلى 939,000 جنيه، وتستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 120 حصانًا، و152 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك.

نيسان صني

نيسان صني

تعتمد السيارة نيسان صني 2026 على ناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك أو مانيوال 5 غيار، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 108 حصانا و134 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وتتراوح أسعار السيارة بين 645,000 جنيه و 810,000 جنيه.

بروتون ساجا

بروتون ساجا

دعمت بروتون ساجا بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، و بناقل سرعات أوتوماتيكي 4 غيار مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، مع سعر يبلغ 649,900 جنيه.

بايك U5 بلس

بايك U5 بلس

تتراوح أسعار بايك U5 بلس 2025 بين 749,900 جنيه و 854,900 جنيه، وتستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء.

رينو تاليانت

رينو تاليانت

تبدأ أسعار رينو تاليانت 2026 من 699,000 جنيه وصولاً إلى 799,000 جنيه، وتقدم السيارة بمحرك 1000 سي سي تيربو، بقوة 100 حصانًا، و140 نيوتن متر من العزمالاقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيك مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.