جراج سيارات فاخرة يتحول إلى بحيرة بسبب فيضانات اليابان.. شاهد

عادة ما يعتبر ركن السيارة في جراج آمن الخيار الأفضل، لكن الكوارث الطبيعية قد تقلب المعادلة رأسًا على عقب.

هذا ما حدث في اليابان عندما أغرقت فيضانات قياسية جراج سيارات تحت الأرض، متسببة في تدمير 274 سيارة دفعة واحدة.

تفاصيل غرق جراج سيارات كوسونوكي

يقع الجراج قرب مركز مدينة يوكايتشي بمحافظة مي، ويتسع لحوالي 500 سيارة موزعة على طابقين.

ورغم محاولات الموظفين سد المداخل بأكياس الرمل، لم يكن بالإمكان إيقاف سيل المياه الجارف.

الطابق الأول، بارتفاع 3.5 متر، غُمر بالكامل، بينما وصل مستوى المياه في الطابق الثاني إلى 1.2 متر.

شهدت ليلة 12 سبتمبر هطول 123.5 ملم من الأمطار في ساعة واحدة فقط، وهي أكبر كمية مسجلة في المنطقة على الإطلاق.

دفع هذا التدفق المفاجئ شبكة الصرف الصحي المحلية إلى تجاوز قدرتها الاستيعابية، ليتحول موقف السيارات إلى ما يشبه بحيرة مغلقة.

السيارات الغارقة

من بين السيارات المتضررة، برزت عدة طرازات من تويوتا مثل كراون سيدان، لاند كروزر برادو، بريوس، ألفارد، هايس وبروبوكس.

كما شوهدت سيارات "كي" صغيرة الحجم مثل ميتسوبيشي ديليكا ميني.

اوضحت آثار الطين أن معظم المركبات غمرت حتى مقصوراتها ومكوناتها الميكانيكية، ما يجعل إنقاذها أمرًا شبه مستحيل.

على الرغم من ضخامة الخسائر المادية وتدمير مئات السيارات، لم تسجل أي إصابات بشرية، وهو ما اعتبره السكان جانبًا إيجابيًا وسط هذه الكارثة الطبيعية غير المسبوقة.