أخبار السيارات| اركب عربية رياضية أوتوماتيك بأقل سعر.. 7 نصائح لتجنب ارتفاع حرارة الموتور

مزاد يحقق 1.3 مليار جنيه في بيع أراضي سكنية بالغردقة.. المتر بـ 262 ألف جنيه
25 ألف سائح يصلون مطاري الغردقة ومرسى علم اليوم عبر 141 رحلة جوية
جامعة قناة السويس جاهزة لاستقبال 45 ألفًا و398 طالبًا وطالبة
قصة انشقاق القمر.. اعرف تفاصيل معجزة النبي واقتراب قيام الساعة
سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم السبت 20-9-2025
دعاء لحفظ الأبناء في المدارس .. رددوه يقيهم شر الأذى ويحصّنهم من العين والحسد
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: تصفية القضية الفلسطينية أمر مرفوض.. وطارق فهمي: نتنياهو يريد احتلال قطاع غزة قبل 7 أكتوبر
بدء الدراسة بمدارس 12محافظة اليوم| استقبال الطلاب على مراحل خلال الأسبوع الجاري
فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة
هل التعليم فرض؟.. انتبه لـ9 حقائق في بداية العام الدراسي الجديد
محافظ مطروح : تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بقرابة نصف مليار جنيه .. إنشاء جامعة تكنولوجية بـ النجيلة.. بدء تجهيز منطقة صناعية جنوب فوكه بالضبعة
ما هو دعاء التوفيق في بداية الدراسة لنجاح الأبناء وهدايتهم؟
7 نصائح لتجنب ارتفاع حرارة الموتور

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


بروتون ساجا 2025 كسر زيرو.. أرخص سيارة أوتوماتيك| صور
تعد بروتون ساجا من أرخص المركبات المقدمة في السوق المصري للسيارات المستعملة بين موديلات 2025، ضمن فئة السيدان ذات الناقل الأوتوماتيكي، مع مفهوم الخمس مقاعد.

أسعار ومواصفات كيا تيلورايد 2025 في السوق السعودي| صور
تعزز علامة كيا الكوريةمن تواجدها في السوق السعودي للسيارات، بعدد كبير ومتنوع من اصداراتها، منها السيارة الرياضية تيلورايد 2025، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، مع طرحها بسعر يبدأ من 179,034 ريال سعودي.

سيارة رياضية أوتوماتيك كاملة التجهيزات.. بأقل سعر للمستعمل
يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة رياضية وسط التنوع المطروح داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، وخاصة فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، والتي تحظى بشعبية كبيرة نسبة للعديد من المقاومات.

ألفا روميو تتسبب في 5 حوادث خطيرة.. تتوقف فجأة أثناء القيادة
أعلنت ألفا روميو عن استدعاء ما يقارب من 54 ألف سيارة من طرازي جوليا سيدان وستيلفيو الرياضية متعددة الاستخدامات في الولايات المتحدة وكندا؛ وذلك نتيجة عطل محتمل في مضخة الوقود.


مرسيدس تتراجع بهدوء عن حربها على الأزرار وتراهن على الشاشات
في خطوة تعكس استجابة مباشرة لآراء العملاء وبيانات الاستخدام، أعادت مرسيدس الأزرار المادية والبكرات إلى سياراتها الجديدة، بعد سنوات من الاعتماد شبه الكامل على شاشات اللمس. 

7 نصائح لتجنب ارتفاع حرارة السيارة بشكل مفاجئ
يعد ارتفاع حرارة محرك السيارة من أكثر المشكلات التي تواجه قائدي السيارات، خاصة في الأجواء الحارة، وقد تؤدي إلى تعطيل الرحلات وتسبب أضرارًا كبيرة للمحرك.

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم.. نوم هادئ لك ولمن حولك

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم

أضرار استخدام البلاستيك في الطعام.. سموم خفية تهدد صحتك كل يوم.. العقم والسمنة وأمراض القلب الأبرز

أضرار استخدام البلاستيك في الطعام

سهلة وسريعة وقيمتها الغذائية عالية.. طريقة عمل بامية بالعكاوي

طريقة عمل بامية بالعكاوي

علامات تكشف التلاعب العاطفي .. لا تدع قلبك يقع في الفخ

التلاعب عاطفيًا

سرقة الإسورة الملكية الذهبية .. أسرار من الكواليس تكشفها التحقيقات

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

