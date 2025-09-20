أخبار السيارات| اركب عربية رياضية أوتوماتيك بأقل سعر.. 7 نصائح لتجنب ارتفاع حرارة الموتور

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



بروتون ساجا 2025 كسر زيرو.. أرخص سيارة أوتوماتيك| صور

تعد بروتون ساجا من أرخص المركبات المقدمة في السوق المصري للسيارات المستعملة بين موديلات 2025، ضمن فئة السيدان ذات الناقل الأوتوماتيكي، مع مفهوم الخمس مقاعد.

أسعار ومواصفات كيا تيلورايد 2025 في السوق السعودي| صور

تعزز علامة كيا الكوريةمن تواجدها في السوق السعودي للسيارات، بعدد كبير ومتنوع من اصداراتها، منها السيارة الرياضية تيلورايد 2025، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، مع طرحها بسعر يبدأ من 179,034 ريال سعودي.

سيارة رياضية أوتوماتيك كاملة التجهيزات.. بأقل سعر للمستعمل

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة رياضية وسط التنوع المطروح داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، وخاصة فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، والتي تحظى بشعبية كبيرة نسبة للعديد من المقاومات.

ألفا روميو تتسبب في 5 حوادث خطيرة.. تتوقف فجأة أثناء القيادة

أعلنت ألفا روميو عن استدعاء ما يقارب من 54 ألف سيارة من طرازي جوليا سيدان وستيلفيو الرياضية متعددة الاستخدامات في الولايات المتحدة وكندا؛ وذلك نتيجة عطل محتمل في مضخة الوقود.



مرسيدس تتراجع بهدوء عن حربها على الأزرار وتراهن على الشاشات

في خطوة تعكس استجابة مباشرة لآراء العملاء وبيانات الاستخدام، أعادت مرسيدس الأزرار المادية والبكرات إلى سياراتها الجديدة، بعد سنوات من الاعتماد شبه الكامل على شاشات اللمس.

7 نصائح لتجنب ارتفاع حرارة السيارة بشكل مفاجئ

يعد ارتفاع حرارة محرك السيارة من أكثر المشكلات التي تواجه قائدي السيارات، خاصة في الأجواء الحارة، وقد تؤدي إلى تعطيل الرحلات وتسبب أضرارًا كبيرة للمحرك.