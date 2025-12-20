قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

خالص التعازي للأسرة.. نادية الجندي تنعي سمية الألفي

عائلة فاروق الفيشاوي
عائلة فاروق الفيشاوي
يارا أمين

نعت الفنانة نادية الجندي، الراحلة سمية الألفي، التي وافتها المنية صباح اليوم، معربة عن بالغ حزنهم وأسفهم لرحيلها.

وكتبت الجندي عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: “خالص التعازي لأسرة، الفنان أحمد الفيشاوي وعمر الفيشاوي في وفاة والدتهم الفنانة الجميلة المحترمة سمية الألفي، ربنا يصبرهم علي فراقها ويلهم ذويها الصبر والسلوان اللّٰه يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته”.

سبب وفاة الفنانة سمية الألفي

خاضت الفنانة سمية الألفي رحلة قاسية مع المرض الخبيث بدأت عام 2017، بعدما أُصيبت بالسرطان، لتدخل في صراع طويل مع جلسات العلاج الكيماوي استمر قرابة ست سنوات، ابتعدت خلالها تمامًا عن الساحة الفنية، مكتفية بالظهور في بعض الصور العائلية التي كان يشاركها نجلها الفنان أحمد الفيشاوي.

وعقب تشخيص إصابتها بسرطان الثدي والغدد اللمفاوية، خضعت سمية الألفي لسبع عمليات جراحية في كل من ألمانيا وأمريكا وسويسرا، بعدما عانت من حالة نادرة بدأت بآلام حادة في الظهر أعاقت قدرتها على المشي، قبل اكتشاف أكياس خلف الرحم والحوض وعلى العمود الفقري، ما دفعها للسفر إلى سويسرا لتلقي العلاج.

وفي عام 2022، كشفت الفنانة عن خضوعها لعمليات استئصال الأورام الخبيثة بالثدي والغدد اللمفاوية، إلى جانب استمرارها في جلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي، مؤكدة إصابتها بورم نادر. 

وخلال عام 2023، أعلنت سمية الألفي تعافيها من المرض، مؤكدة أن نتائج الفحوصات جاءت مطمئنة، وأن الأطباء أبلغوها بانتهاء مرحلة السرطان، مشيرة في تصريحات تلفزيونية إلى تقليل جرعات العلاج تدريجيًا وبدء جهازها المناعي في استعادة عافيته.

ورغم إعلان التعافي، ظلت تعاني من الآثار الصحية المترتبة على سنوات المرض والعلاج، لتسدل الستار اليوم على رحلة طويلة من الصبر والكفاح، برحيلها بعد صراع ممتد مع المرض وتداعياته.

