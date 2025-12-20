قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير البترول: بنشتغل على إننا يكون عندنا مصفاة للذهب وننتج ونصنع داخل مصر
4 سفن تغييز.. وزير البترول يزف خبرا سارا للمصريين بشأن الغاز
أبو العينين يبحث مع رئيس هيئة الدواء فرص الاستثمار في القطاع وتوطين الصناعة
وزير البترول: لدينا كميات من المعادن النادرة.. وحجم صادرات الذهب تتخطى المليار دولار
ديربي الإسكندرية .. شوط أو سلبي بين سموحة والاتحاد بكأس العاصمة
حسام حسن الأكبر سنا تسجيلا للأهداف.. أيقونة الفراعنة تعود للواجهة مع انطلاق أمم أفريقيا في المغرب
لاكتشاف الثروات التعدينية.. وزير البترول: سنبدأ في مسح جوي على مستوى الجمهورية
وزير البترول: 5 ملايين أوقية احتياطي الذهب بمنجم السكري
كندة علوش: زواجي من عمرو يوسف مغامرة كبيرة
4 ملفات حاسمة.. ماذا يحتاج الزمالك خلال فترة التوقف الدولي؟
قرعة الدور التمهيدي والثمانية لبطولة كأس مصر للكرة النسائية
وزير البترول: إطلاق بوابة إلكترونية لطرح فرص الاستثمار في قطاع التعدين
فن وثقافة

عائشة بن أحمد: أتمنى تجسيد دور شخصية الكاهنة فى عمل سينمائى

عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد
تقى الجيزاوي

كشفت الفنانة عائشة بن احمد عن رغبتها فى تجسيد دور شخصية الكاهنة .

وقالت عائشة بن أحمد خلال ندوتها على هامش فعاليات الدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير ، انها تتمنى تجسيد شخصية الكاهنة فى عمل سينمائى لأنها قرأت كتير عن هذه الشخصية التى لا يعلم الكثير عنها معلومات دقيقة .

ويشهد اليوم إقامة لقاء حواري هام مع الفنانة عائشة بن احمد ، يدير الحوار الناقد السينمائي أحمد شوقي ، وذلك من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساء بقاعة سينما مركز الإبداع الفني.

مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير

وانطلقت يوم الثلاثاء الدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، وذلك على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، والتي ستقام خلال ‏الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر الجاري، وسط حضور سينمائي عربي ودولي واسع.

وتكشف الدورة السابعة عن برنامج فني متنوع يعكس ثراء التجارب السينمائية المعاصرة، إذ يشارك بها 54 فيلما قصيرا من مختلف أنحاء العالم، تتنافس جميعها ضمن ست مسابقات رسمية صممت لدعم التعدد الثقافي، وإبراز الأصوات الجديدة، واكتشاف المواهب الواعدة في مجالي السينما العربية والدولية، بالإضافة الى منصة القاهرة للأفلام في دورتها ‏‏الأولى.

وتتنافس الأفلام المشاركة على 12 جائزة رسمية تحمل اسم «البرج الذهبي» و«البرج الفضي»، وهي الجوائز التي يمنحها المهرجان سنويا تقديرا للإبداع الفني والتميز الإخراجي والتقني، عبر مختلف المسابقات المعتمدة.

وتتصدر مسابقة «الفيلم الدولي» البرنامج الرسمي للمهرجان، بمشاركة 13 فيلما قصيرا من دول متعددة، يتنافس صناعها على جائزتي «البرج الذهبي» لأفضل فيلم، و«البرج الفضي» للجنة التحكيم الخاصة، وتضم لجنة تحكيم المسابقة كلا من المنتج والمخرج محمد حفظي، والمخرجة هالة خليل، والنجمة عائشة بن أحمد.

أما مسابقة «الفيلم العربي» فتشهد مشاركة 10 أفلام قصيرة تمثل دول الوطن العربي، وتحكمها لجنة تضم النجمة بسمة، والمخرجة التونسية مريم فرجاني، والمنتج عاطف عبداللطيف، في إطار اهتمام المهرجان بتعزيز الحضور العربي على خريطة السينما القصيرة.

وتولي الدورة السابعة اهتمامًا خاصًا بالسينما الوثائقية من خلال مسابقة «الفيلم التسجيلي»، التي تضم 10 أفلام قصيرة، وتشرف عليها لجنة تحكيم تضم المخرج محمد رشاد، والمخرجة ندى رياض، والمونتيرة هبة عثمان، في تأكيد واضح على دور الفيلم التسجيلي في التعبير عن القضايا الإنسانية والواقع المعاصر.

ويترأس مهرجان القاهرة الدولي للأفلام القصيرة المخرج وحيد صبحي، والفنان والناقد السينمائي أحمد النبوي مدير المهرجان، بينما يشغل الإعلامي تامر بجاتو منصب ‏‏المدير التنفيذي، إلى جانب الأشراف العام على منصة القاهرة للأفلام في دورتها ‏‏الأولى الناقد السينمائي أحمد المسيري.‏

عائشة بن احمد الكاهنة مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير

