ألفا روميو تتسبب في 5 حوادث خطيرة.. تتوقف فجأة أثناء القيادة

أعلنت ألفا روميو عن استدعاء ما يقارب من 54 ألف سيارة من طرازي جوليا سيدان وستيلفيو الرياضية متعددة الاستخدامات في الولايات المتحدة وكندا؛ وذلك نتيجة عطل محتمل في مضخة الوقود.

وأشارت إلى أن هذا العطل قد يؤدي إلى توقف المحرك بشكل مفاجئ دون سابق إنذار، وهو ما يشكل خطرًا مباشرًا لوقوع حوادث على الطرق.

تفاصيل العيب الفني في ألفا روميو

أوضحت الشركة أن بعض السيارات مزودة بوحدة توصيل وقود تحتوي على أجزاء داخلية شديدة التأثر بالحرارة.

تعرض هذه المكونات لدرجات الحرارة المرتفعة قد يقلل من معدل تدفق الوقود، مما يسبب تعطل المحرك وتوقف السيارة.

وتؤكد ألفا روميو أن السائقين لن يتلقوا أي إشعارات أو تحذيرات قبل حدوث المشكلة.

السيارات المتأثرة

يشمل الاستدعاء ما مجموعه 53,849 مركبة:

ستيلفيو SUV: عددها 24,382 سيارة من موديلات 2018 و2019، صنعت بين 12 أبريل 2017 و26 يونيو 2019.

عددها 24,382 سيارة من موديلات 2018 و2019، صنعت بين 12 أبريل 2017 و26 يونيو 2019. جوليا سيدان: عددها 29,467 سيارة من موديلات 2017 و2019، صنعت بين 2 سبتمبر 2016 و26 يونيو 2019.



وبعد هذا التاريخ، أكدت ألفا روميو أنها أوقفت استخدام الأجزاء المعيبة في خطوط إنتاجها.

وتكشف وثائق أن الشركة الأم “ستيلانتيس” علمت بالمشكلة لأول مرة في أغسطس؛ عندما فتحت الإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) تحقيقًا أوليًا.

وأفادت تقارير بأن الخلل ارتبط بـ 5 حوادث و3 إصابات حتى 9 سبتمبر.

وسجلت أمريكا الشمالية 437 شكوى وتقارير ميدانية مرتبطة بالعطل نفسه، وهو ما سرع من قرار الشركة باستدعاء المركبات المتأثرة وإصلاحها.