نيسان تتفوق على تسلا بسيارة كهربائية سعرها 25 ألف دولار

بعد أسابيع من إعلان نيسان عن أسعار فئات ليف 2026 باستثناء النسخة الأساسية، أكدت الشركة أخيرًا أن سعر طراز Leaf S سيبدأ من 25,360 دولارًا أمريكيًا قبل الحوافز.

وبهذا السعر تظل ليف السيارة الكهربائية الأرخص في الولايات المتحدة، لتتفوق على المنافسين الحاليين وتحتفظ بلقبها في فئة السيارات الكهربائية الاقتصادية.

نيسان تحطم الأسعار

تأتي النسخة S بسعر أقل بمقدار 4,630 دولارًا مقارنة بفئة S+، وأقل بـ 2,780 دولارًا من النسخة S في الجيل السابق.

ورغم أن الطراز لن يكون مؤهلًا للاستفادة من الحافز الفيدرالي الأمريكي البالغ 7,500 دولار نظرًا لتأخر طرحه حتى عام 2026، إلا أن موقعها السعري يظل الأكثر تنافسية في السوق.

مواصفات سيارة نيسان ليف S الجديدة

لم تكشف نيسان بعد عن جميع المواصفات الكاملة للنسخة الأساسية، لكن من المتوقع أن تأتي بمدى قيادة أقل من 288 إلى 303 ميلًا الذي توفره الفئات الأعلى (S+، SV+، Platinum+).

وستعتمد السيارة على بطارية 52 كيلوواط/ساعة، مع محرك كهربائي بقوة 130 كيلوواط/ساعة ينتج 174 حصانًا. هذه الأرقام تجعلها خيارًا مثاليًا للاستخدام اليومي والقيادة داخل المدن.

حتى الآن، لا تواجه نيسان ليف منافسة مباشرة قوية في فئتها السعرية.

ورغم الوعود المتكررة من تسلا بإطلاق سيارة كهربائية بسعر 25 ألف دولار منذ 2018، فإن المشروع لم يرَ النور بعد.

كما تعد شيفروليه بولت القادمة من جنرال موتورز التهديد الأقرب، لكن نيسان سبقتها بتثبيت موقعها في هذه الفئة.

موعد طرح نيسان ليف S

أعلنت نيسان أن النسخة الأساسية Leaf S 2026 ستصل إلى صالات العرض في ربيع عام 2026، أي بعد عدة أشهر من طرح باقي الفئات الأعلى، المتوقع وصولها خلال الأسابيع المقبلة.