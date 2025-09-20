قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل مشاجرة عملاء أمريكيين مع الطهاة البريطانيين خلال عشاء تشارلز وترامب
10 ممنوعات بالمدارس في العام الدراسي الجديد| التسريحات الغريبة والاكسسوارات و"البنطايل المقطعة" أبرزها
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
اليوم .. رابع جلسات استئناف المتهم بالتعدي على الصغير ياسين بدمنهور
مع بدء العام الدراسي الجديد| اتحاد أمهات مصر يطالب بالاهتمام بتغذية الطلاب
شبورة واضطراب بالملاحة.. طقس حار ورطب يسيطر على مصر اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
حطوا سم فئران في الأكل بالغلط .. إصابة 4 أشقاء بتسمم غذائي بالبحيرة
بعد جوائز مطاري القاهرة والغردقة.. رئيس القابضة: حافز لمواصلة العمل
طابور الصباح وتسليم الكتب|20 صورة ترصد انتظام أول يوم دراسة في القليوبية
أمطار على تلك الأماكن .. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
دعاء بداية الدراسة.. اللهم اجعله عاما مليئا بالنجاح والتوفيق
البرتغال تعلن رسميًا اعترافها بدولة فلسطين قبل اجتماع الأمم المتحدة
بالصور

نيسان تتفوق على تسلا بسيارة كهربائية سعرها 25 ألف دولار

عزة عاطف

بعد أسابيع من إعلان نيسان عن أسعار فئات ليف 2026 باستثناء النسخة الأساسية، أكدت الشركة أخيرًا أن سعر طراز Leaf S سيبدأ من 25,360 دولارًا أمريكيًا قبل الحوافز. 

وبهذا السعر تظل ليف السيارة الكهربائية الأرخص في الولايات المتحدة، لتتفوق على المنافسين الحاليين وتحتفظ بلقبها في فئة السيارات الكهربائية الاقتصادية.

نيسان تحطم الأسعار

تأتي النسخة S بسعر أقل بمقدار 4,630 دولارًا مقارنة بفئة S+، وأقل بـ 2,780 دولارًا من النسخة S في الجيل السابق. 

ورغم أن الطراز لن يكون مؤهلًا للاستفادة من الحافز الفيدرالي الأمريكي البالغ 7,500 دولار نظرًا لتأخر طرحه حتى عام 2026، إلا أن موقعها السعري يظل الأكثر تنافسية في السوق.

مواصفات سيارة نيسان ليف S الجديدة

لم تكشف نيسان بعد عن جميع المواصفات الكاملة للنسخة الأساسية، لكن من المتوقع أن تأتي بمدى قيادة أقل من 288 إلى 303 ميلًا الذي توفره الفئات الأعلى (S+، SV+، Platinum+).

وستعتمد السيارة على بطارية 52 كيلوواط/ساعة، مع محرك كهربائي بقوة 130 كيلوواط/ساعة ينتج 174 حصانًا. هذه الأرقام تجعلها خيارًا مثاليًا للاستخدام اليومي والقيادة داخل المدن.

حتى الآن، لا تواجه نيسان ليف منافسة مباشرة قوية في فئتها السعرية. 

ورغم الوعود المتكررة من تسلا بإطلاق سيارة كهربائية بسعر 25 ألف دولار منذ 2018، فإن المشروع لم يرَ النور بعد. 

كما تعد شيفروليه بولت القادمة من جنرال موتورز التهديد الأقرب، لكن نيسان سبقتها بتثبيت موقعها في هذه الفئة.

موعد طرح نيسان ليف S

أعلنت نيسان أن النسخة الأساسية Leaf S 2026 ستصل إلى صالات العرض في ربيع عام 2026، أي بعد عدة أشهر من طرح باقي الفئات الأعلى، المتوقع وصولها خلال الأسابيع المقبلة.

