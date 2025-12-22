عبدالمنعم السيد: الدولة تستهدف رفع حجم الاحتياطي النقدي إلى 100 مليار دولار

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية بدأت تؤتي ثمارها بوضوح، وهو ما انعكس على تحسن المؤشرات المالية والنقدية وتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عام 2025.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية محمد جوهر، في برنامج «صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن مصر سجلت معدل نمو اقتصادي بلغ 5.4% خلال الربع الثالث من عام 2025، إلى جانب تحسن التصنيف الائتماني وزيادة الاحتياطي النقدي، الذي تجاوز 50 مليار دولار، وهو ما يغطي احتياجات الدولة من 7 إلى 8 أشهر.

وتابع أن الدولة تستهدف رفع حجم الاحتياطي النقدي إلى ما بين 75 و100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدًا أن هذا الهدف قابل للتحقيق في ظل السياسات الاقتصادية الحالية.

وأوضح أن السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وعلى رأسها التحكم في أسعار الفائدة، تلعب دورًا محوريًا في ضبط السوق ومواجهة معدلات التضخم، سواء من خلال رفع الفائدة للحد من التضخم أو خفضها لجذب الاستثمارات.



